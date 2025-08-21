УКР
Знищення російського катера авіаційною ракетою поблизу окупованого Залізного Порту на Херсонщині: "П’ятеро кацапів ліквідовані". ВIДЕО влучання

Українські воїни із ГУР МО України знищили авіаційною ракетою катер окупантів у морі поблизу окупованого Залізного Порту на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту влучання ракети у ворожу ціль опублікований у соцмережах

"У результаті операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік т.о. Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер рашиків. Всі п’ятеро кацапів ліквідовані. Завдати високоточного удару ракетою вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з московитами", - йдеться у коментарі до відео.

армія рф (18507) флот (370) знищення (8028) ГУР (636)
Красиво! Так їм, браконьєрам!
21.08.2025 10:06 Відповісти
А ти помітив - кацапи, навіть не сіпалися... Їм, мабуть, сказали, що "хахляцкая авиация унчтожена полнастью...", і вони повірили... Тому думали, що "в воздухе - сваи"...
21.08.2025 10:29 Відповісти
Я тебе помітив..Як ся маєш?
21.08.2025 11:06 Відповісти
Навігація закрита. Штраф - ракета в борт.
21.08.2025 10:11 Відповісти
Добре, що всі вижили...
21.08.2025 10:13 Відповісти
Давно про Байрактар нічого не чутно було
21.08.2025 10:19 Відповісти
От то порыбачили кацапы теперь не они рыбу а рыба их жрать будет...
21.08.2025 10:26 Відповісти
Потрібно в усіх новинах та ресурсах називати кацапів кацапами. Не росіянами, рускіми а саме кацапами.
21.08.2025 10:28 Відповісти
Рыбалка не удалась. Вся рыба перепугалась и ушла на дно. Вместе с "рыбаками".
21.08.2025 10:35 Відповісти
Чому відео так різко зупинили?
21.08.2025 10:48 Відповісти
кобзон під водою забороняє знімати...
21.08.2025 10:53 Відповісти
Ну, шо, хлопці? Бичок клює?
21.08.2025 10:56 Відповісти
 
 