Знищення російського катера авіаційною ракетою поблизу окупованого Залізного Порту на Херсонщині: "П’ятеро кацапів ліквідовані". ВIДЕО влучання
Українські воїни із ГУР МО України знищили авіаційною ракетою катер окупантів у морі поблизу окупованого Залізного Порту на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту влучання ракети у ворожу ціль опублікований у соцмережах.
"У результаті операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік т.о. Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер рашиків. Всі п’ятеро кацапів ліквідовані. Завдати високоточного удару ракетою вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з московитами", - йдеться у коментарі до відео.
