Ликвидированы трое военных РФ, вражеские пикапы и "буханка" с БК на Луганщине, - ГУР МО. ВИДЕО

22 августа 2025 года во временно оккупированном Калиновом Кадиевской громады Алчевского района Луганской области прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских военных вместе с техникой.

Установлено, что в 2022 году эти оккупанты принимали непосредственное участие в военных преступлениях в городе Буча Киевской области. На Луганщине они действовали как мобильная группа ПВО, прикрывая от ударов воздушных сил обустроенную рядом военно-ремонтную базу.

В результате взрыва уничтожены два пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка" с боекомплектом и три оккупанта. Еще двое россиян получили тяжелые ранения.

