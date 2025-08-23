РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9507 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
438 0

Ликвидированы трое военных РФ, вражеские пикапы и "буханка" с БК на Луганщине, - ГУР МО. ВИДЕО

22 августа 2025 года во временно оккупированном Калиновом Кадиевской громады Алчевского района Луганской области прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских военных вместе с техникой.

Установлено, что в 2022 году эти оккупанты принимали непосредственное участие в военных преступлениях в городе Буча Киевской области. На Луганщине они действовали как мобильная группа ПВО, прикрывая от ударов воздушных сил обустроенную рядом военно-ремонтную базу.

В результате взрыва уничтожены два пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка" с боекомплектом и три оккупанта. Еще двое россиян получили тяжелые ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске, - ГУР МО

Автор: 

ликвидация (3983) уничтожение (7737) Луганская область (6542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 