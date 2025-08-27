УКР
Коригував удари по військових об’єктах у п’яти областях: на Київщині затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Київщині агента ФСБ, який коригував російські ракетні удари по військових об’єктах у п’яти областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 40-річний працівник місцевого хімзаводу збирав та передавав ворогу координати аеродромів, систем ППО та підприємств із виробництва безпілотників у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Для цього агент здійснював розвідку на місцевості та позначав об’єкти на Google-картах.

Також він отримував інформацію від знайомих під виглядом побутових розмов. Затримали його під час виконання чергового завдання від ФСБ - фіксації наслідків ракетного удару по Київщині.

Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон із геолокаціями та фото, підготовленими для передачі окупантам. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Київська область (4196) обстріл (30503) СБУ (13286)
після "спецоперації" малька відносно Червінського та детективів НАБУ до таких заяв ставлюсь критично.
показати весь коментар
27.08.2025 10:29 Відповісти
Ну як таких земля носить...
показати весь коментар
27.08.2025 10:30 Відповісти
як він зміг по 5-ти областях кататися й працювати на заводі?
показати весь коментар
27.08.2025 10:31 Відповісти
там же написано - через знайомих . З вами згоден - відверта МАЯЧНЯ
показати весь коментар
27.08.2025 10:35 Відповісти
И должен был иметь бронь, шобы кататься.
показати весь коментар
27.08.2025 10:51 Відповісти
 
 