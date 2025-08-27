Коригував удари по військових об’єктах у п’яти областях: на Київщині затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ затримала на Київщині агента ФСБ, який коригував російські ракетні удари по військових об’єктах у п’яти областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 40-річний працівник місцевого хімзаводу збирав та передавав ворогу координати аеродромів, систем ППО та підприємств із виробництва безпілотників у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Для цього агент здійснював розвідку на місцевості та позначав об’єкти на Google-картах.
Також він отримував інформацію від знайомих під виглядом побутових розмов. Затримали його під час виконання чергового завдання від ФСБ - фіксації наслідків ракетного удару по Київщині.
Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон із геолокаціями та фото, підготовленими для передачі окупантам. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
