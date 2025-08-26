УКР
Передавав РФ маршрути руху військових ешелонів: на Дніпропетровщині 15 років тюрми отримав коригувальник, - СБУ

Коригувальника РФ засудили до 15 років Що відомо

До 15 років тюрми із конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який шпигував за ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

"Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.

Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Видавав себе за жінку та коригував удари РФ: на Одещині до 15 років тюрми засудили чоловіка, - СБУ

Завдання ворога виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала  "відеопастки", встановлені фігурантом.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: Готувала нові російські обстріли та теракти: СБУ затримала агентку РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Британці під час Другоі Світовоі, якщо виявляли німецько шпигуна, і його провина була доведена- вішали його. При чому вирок мав виконати його найближчий родич. Якщо родич відмовлявся виконувати вирок (дружина, батько,чоловік і тп) то вішали обох.... І це діяло.... А в нас кожного дня новини про таких коригувальників, шпигунів, паліів.... Може вже прийшов час діяти чкось жорсткіше..... Бо любителів ,,легких грошей" за зраду не меншає....
26.08.2025 19:09 Відповісти
 
 