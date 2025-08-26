Передавав РФ маршрути руху військових ешелонів: на Дніпропетровщині 15 років тюрми отримав коригувальник, - СБУ
До 15 років тюрми із конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який шпигував за ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.
"Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.
Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари", - йдеться в повідомленні.
Завдання ворога виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "швидких заробітків".
Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
