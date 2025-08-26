Готувала нові російські обстріли та теракти: СБУ затримала агентку РФ у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві викрили ще одну російську агентку, яка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Жінку було затримано "на гарячому", коли та проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.
"Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва", - йдеться в повідомленні.
У подальшому росіяни планували використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по Києву.
"Агенткою виявилася завербована фсб місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з рф. У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на "евакуацію" до росії через треті країни", - зазначили в СБУ.
Під час обшуку у жінки вилучили смартфон, який використовувала для контактів з куратором від ФСБ.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знайшла би собі там Ашота