Готувала нові російські обстріли та теракти: СБУ затримала агентку РФ у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві викрили ще одну російську агентку, яка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку було затримано "на гарячому", коли та проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.

"Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва", - йдеться в повідомленні.

У подальшому росіяни планували використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по Києву.

"Агенткою виявилася завербована фсб місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з рф. У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на "евакуацію" до росії через треті країни", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку у жінки вилучили смартфон, який використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

