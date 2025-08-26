РУС
Готовила новые российские обстрелы и теракты: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили еще одну российскую агентку, которая собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина была задержана "на горячем", когда проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии.

В Киеве задержали российскую корректировщицу Что известно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовили новый удар РФ: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одесской области. ФОТОрепортаж

"Согласно агентурного задания женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения. Как установило расследование, аналогичную информацию агент собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева", - говорится в сообщении.

В дальнейшем россияне планировали использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по Киеву.

"Агенткой оказалась завербованная фсб местная 36-летняя фрилансерка. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с рф. В случае выполнения вражеских задач агент надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны", - отметили в СБУ.

Читайте также: Корректировали удары по Киеву и проводили диверсии в Одесской области: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОрепортаж

Во время обыска у женщины изъяли смартфон, который использовала для контактов с куратором от ФСБ.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: "Сливали" позиции защитников Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ. ФОТО

Киев (26016) СБУ (20343) корректировщик (106)
так звані "церкви" так званої "упц мп" філії так званої "рпц" відвідайте, ще багато агентів фсб знайдете !!!
26.08.2025 10:15 Ответить
Нарешті правильне фото затримання, ****** в асфальт !
26.08.2025 10:16 Ответить
у чому проблема -вона могла поїхати до сосії через Туреччину - навіщо всі ці маніпуляції.

знайшла би собі там Ашота
26.08.2025 10:19 Ответить
Такими тварюками просочена країна. Вони повсюди, від пересічних до Слуг ***** та жОПи.
26.08.2025 10:25 Ответить
наркоманка якась..
26.08.2025 10:26 Ответить
Літцо врємєнно пєрємєщьонное зі сходу 100 відсотків.
26.08.2025 10:34 Ответить
Запєніть прічінноє мєсто
26.08.2025 11:40 Ответить
Ніколи не думав що серед повій така конкуренція, що приходиться шукати інші заробітки
26.08.2025 11:55 Ответить
ех і тупі були українці ,коли вірили шо ми без москви пропадемо , а от бачите як вчепилася русня з китаєм в Україну , тому шо багаті ми , от тількі діти Ізраелю теж не пасуть задніх у всі часи, на пару з агресором встигають підгрибсти шо можуть і не можуть , вони навіть не дають порядним своїм громадянам жити спокійно і в радості ...і чого Захід думав шо москві потрібна тільки Україна , на двох з китаєм ,їм треба пів світу ...
26.08.2025 11:58 Ответить
 
 