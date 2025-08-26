Готовила новые российские обстрелы и теракты: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили еще одну российскую агентку, которая собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина была задержана "на горячем", когда проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии.

"Согласно агентурного задания женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения. Как установило расследование, аналогичную информацию агент собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева", - говорится в сообщении.

В дальнейшем россияне планировали использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по Киеву.

"Агенткой оказалась завербованная фсб местная 36-летняя фрилансерка. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с рф. В случае выполнения вражеских задач агент надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны", - отметили в СБУ.

Во время обыска у женщины изъяли смартфон, который использовала для контактов с куратором от ФСБ.





Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

