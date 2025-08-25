Видавав себе за жінку та коригував удари РФ: на Одещині до 15 років тюрми засудили чоловіка, - СБУ

До 15 років позбавлення волі засудили російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки по Одеській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону", - йдеться в повідомленні.

Серед об'єктів, які цікавили ворога, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Зібрану інформацію чоловік месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Зраднику затримали у січні 2025 року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

Суд визнав агента РФ винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

