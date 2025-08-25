УКР
Видавав себе за жінку та коригував удари РФ: на Одещині до 15 років тюрми засудили чоловіка, - СБУ

Коригувальник ударів РФ маскувався піід жінку Його засудили

До 15 років позбавлення волі засудили російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки по Одеській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону", - йдеться в повідомленні.

Серед об'єктів, які цікавили ворога, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Також читайте: Коригували удари по Києву та проводили диверсії на Одещині: СБУ затримала агентів РФ. ФОТОрепортаж

Зібрану інформацію чоловік месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Зраднику затримали у січні 2025 року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

Суд визнав агента РФ винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: "Зливали" позиції оборонців Слов’янська та шпигували за ешелонами ЗСУ: СБУ затримала двох агентів РФ. ФОТО

25.08.2025 17:23 Відповісти
Відавав себе за жинку?
То може в хаті і буде жинкой.
25.08.2025 17:08 Відповісти
25.08.2025 17:22 Відповісти
Відавав себе за жинку?
То може в хаті і буде жинкой.
25.08.2025 17:08 Відповісти
В тюрьме таких "любят" 😁
25.08.2025 17:08 Відповісти
Постійно буде в жіночому одязі.
25.08.2025 17:11 Відповісти
Трансвестит. Знаючи кацапські закони, мріяв потрапити в рф, з надією що його там вилікують, або хоча б припинять його збочене існування.
25.08.2025 17:11 Відповісти
в якому сенсі, видавав себе за жінку?
у ліжку з агентами сбу?
на цьому спалився?
25.08.2025 17:19 Відповісти
В отакому сенсі.
25.08.2025 17:20 Відповісти
25.08.2025 17:22 Відповісти
Помню-помню.. Как ещё молодой Зебил лихо вытенцовывал в Москве
25.08.2025 18:22 Відповісти
25.08.2025 17:23 Відповісти
25.08.2025 17:24 Відповісти
Пердючка из этого разряда.. сколько дерьма* собралась в Украине
25.08.2025 18:23 Відповісти
Мальвиной в зоне будет.
25.08.2025 17:39 Відповісти
Може узаконити трансвесті-камери для держрадників.... Працював же на скріпну Пітьму, а там - не пітух не сидів НЕ мужигг ... Хай вже борцує та вистраждає за ісконні ідеали своїх шансоно-соотєчєствєнніков!! А не га словах в якомусь ВК.
25.08.2025 18:12 Відповісти
 
 