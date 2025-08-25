РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Осуждение корректировщика
1 050 14

Выдавал себя за женщину и корректировал удары РФ: на Одесщине к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, - СБУ

Корректировщик ударов РФ маскировался под женщину Его осудили

К 15 годам лишения свободы приговорили российского агента, корректировавшего ракетно-пушечные атаки по Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеское задание выполнял 26-летний местный безработный, которого российские спецслужбисты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж. Выдавая себя за женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для вражеских ударов по региону", - говорится в сообщении.

Среди объектов, которые интересовали врага, были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Также читайте: Корректировали удары по Киеву и проводили диверсии в Одесской области: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОрепортаж

Собранную информацию мужчина мессенджером передавал куратору в виде медиафайлов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Предателя задержали в январе 2025 года по месту его жительства. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

Суд признал агента РФ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: "Сливали" позиции защитников Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ: СБУ задержала двух агентов РФ. ФОТО

Автор: 

Одесская область (3786) приговор (1265) СБУ (20340) корректировщик (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
25.08.2025 17:23 Ответить
+6
Відавав себе за жинку?
То може в хаті і буде жинкой.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:08 Ответить
+4
показать весь комментарий
25.08.2025 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відавав себе за жинку?
То може в хаті і буде жинкой.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:08 Ответить
В тюрьме таких "любят" 😁
показать весь комментарий
25.08.2025 17:08 Ответить
Постійно буде в жіночому одязі.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:11 Ответить
Трансвестит. Знаючи кацапські закони, мріяв потрапити в рф, з надією що його там вилікують, або хоча б припинять його збочене існування.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:11 Ответить
в якому сенсі, видавав себе за жінку?
у ліжку з агентами сбу?
на цьому спалився?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:19 Ответить
В отакому сенсі.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:20 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 17:22 Ответить
Помню-помню.. Как ещё молодой Зебил лихо вытенцовывал в Москве
показать весь комментарий
25.08.2025 18:22 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 17:23 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 17:24 Ответить
Пердючка из этого разряда.. сколько дерьма* собралась в Украине
показать весь комментарий
25.08.2025 18:23 Ответить
Мальвиной в зоне будет.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:39 Ответить
Може узаконити трансвесті-камери для держрадників.... Працював же на скріпну Пітьму, а там - не пітух не сидів НЕ мужигг ... Хай вже борцує та вистраждає за ісконні ідеали своїх шансоно-соотєчєствєнніков!! А не га словах в якомусь ВК.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:12 Ответить
 
 