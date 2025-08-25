Выдавал себя за женщину и корректировал удары РФ: на Одесщине к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, - СБУ

К 15 годам лишения свободы приговорили российского агента, корректировавшего ракетно-пушечные атаки по Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеское задание выполнял 26-летний местный безработный, которого российские спецслужбисты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж. Выдавая себя за женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для вражеских ударов по региону", - говорится в сообщении.

Среди объектов, которые интересовали врага, были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Собранную информацию мужчина мессенджером передавал куратору в виде медиафайлов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Предателя задержали в январе 2025 года по месту его жительства. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

Суд признал агента РФ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

