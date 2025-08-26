Передавал РФ маршруты движения военных эшелонов: в Днепропетровской области 15 лет тюрьмы получил корректировщик, - СБУ

К 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили агента ФСБ, который шпионил за эшелонами ВСУ на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина устанавливал возле местных станций Укрзализныци скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

"Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны.

Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары", - говорится в сообщении.

Также читайте: Выдавал себя за женщину и корректировал удары РФ: на Одесчине к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, - СБУ

Задание врага выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "быстрых заработков".

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте: Готовила новые российские обстрелы и теракты: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж