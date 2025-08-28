Делал тайники со взрывчаткой для рашистов: СБУ задержала 68-летнего мужчину в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО
В Запорожской области задержан российский агент, который обустроил схроны со взрывчаткой для агентурно-боевых групп РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержанный - 68-летний житель прифронтового поселка Приморское.
"Фигурант проживал вблизи передовой, что позволяло рашистам переправлять самодельные взрывные устройства (СВУ) собственными беспилотниками прямо в его двор. Затем он по инструкции фсб прибывал в областной центр, где делал тайники со взрывчаткой и отправлял их координаты своему куратору.
По дороге на "локацию" агент также отслеживал пункты базирования Сил обороны и направления их движения в сторону южного фронта", - говорится в сообщении.
СБУ задержала мужчину "на горячем", когда тот обустраивал новый схрон.
Злоумышленник попал во внимание ФСБ через своего знакомого из временно оккупированного Токмака, которому СБУ заочно сообщила о подозрении в феврале 2024 года.
Впоследствии его передали на постоянную связь с его куратором - сотрудником ФСБ.
Во время обысков у мужчины изъят смартфон, с помощью которого он общался с представителем ФСБ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Тенденція правильна. Зеленомордий скот повинен чітко уявляти, що його жде.
Запамятай, малеча: закон, - наче, як той телеграфний стовп, його не можливо перескочити, але можливо об'їхати... ось якось-такось😝😝😝😝😜🤪
Стефанчуки і зеленський, таких убивць оберігають, ід прикрого їх самогубства!!