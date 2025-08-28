РУС
Делал тайники со взрывчаткой для рашистов: СБУ задержала 68-летнего мужчину в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожской области задержан российский агент, который обустроил схроны со взрывчаткой для агентурно-боевых групп РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 68-летний житель прифронтового поселка Приморское.

"Фигурант проживал вблизи передовой, что позволяло рашистам переправлять самодельные взрывные устройства (СВУ) собственными беспилотниками прямо в его двор. Затем он по инструкции фсб прибывал в областной центр, где делал тайники со взрывчаткой и отправлял их координаты своему куратору.

По дороге на "локацию" агент также отслеживал пункты базирования Сил обороны и направления их движения в сторону южного фронта", - говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ объявила подозрение 38 коллаборационистам на оккупированной Луганщине

СБУ задержала мужчину "на горячем", когда тот обустраивал новый схрон.

Злоумышленник попал во внимание ФСБ через своего знакомого из временно оккупированного Токмака, которому СБУ заочно сообщила о подозрении в феврале 2024 года.

Впоследствии его передали на постоянную связь с его куратором - сотрудником ФСБ.

Читайте: Корректировал удары по военным объектам в пяти областях: на Киевщине задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков у мужчины изъят смартфон, с помощью которого он общался с представителем ФСБ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам приговорен предатель, готовивший повторную атаку РФ на Днепровскую ГЭС, - СБУ

Автор: 

СБУ (20350) Запорожская область (3463) Васильевский район (104) Приморское (20)
Топ комментарии
+5
Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Джерело: https://censor.net/ua/p3570974

Тенденція правильна. Зеленомордий скот повинен чітко уявляти, що його жде.
28.08.2025 12:11 Ответить
+5
на гіляку запрданця !!!
28.08.2025 12:20 Ответить
+3
Дуже шкода що не можна таку бидлоту розстрілювати , або викидати до москалів назавжди, без українського паспорта, ані громадянства.
28.08.2025 12:22 Ответить
28.08.2025 12:11 Ответить
Шкода що нема "піару" зразка 2014 року. Аби тим дурням промокшанським розказували " а ось як знайдуть вас Правосєкі, то ні адвокату ні суду не буде...... монтажна піна буде і т.д. 😁
28.08.2025 12:17 Ответить
Що заважає йому прикро самовбитись при затриманні, внаслідок падіння з висоти, при спробі втечі🤔🧐😁
28.08.2025 12:37 Ответить
а може і не загрожує , або дадуть 12 15 або поміняють
28.08.2025 12:45 Ответить
на гіляку запрданця !!!
28.08.2025 12:20 Ответить
Дуже шкода що не можна таку бидлоту розстрілювати , або викидати до москалів назавжди, без українського паспорта, ані громадянства.
28.08.2025 12:22 Ответить
Сам повесится. Он для зеков в статусе стукача. А стукач в тюрьме это ниже петуха
28.08.2025 12:33 Ответить
Хто вирішив, що не можна розстрілювати🤔🧐😁
Запамятай, малеча: закон, - наче, як той телеграфний стовп, його не можливо перескочити, але можливо об'їхати... ось якось-такось😝😝😝😝😜🤪
28.08.2025 12:41 Ответить
Повісити цього убивцю Українців!! А так, його ж жертви, мають ще і утримувати, це московське лайно!!
Стефанчуки і зеленський, таких убивць оберігають, ід прикрого їх самогубства!!
28.08.2025 12:29 Ответить
нафіга блюрити морди очевИдних зрадників-запроданців?.. щоб зменшити коло свідків їхніх злочинів?..
28.08.2025 12:37 Ответить
 
 