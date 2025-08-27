Корректировал удары по военным объектам в пяти областях: на Киевщине задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала на Киевщине агента ФСБ, корректировавшего российские ракетные удары по военным объектам в пяти областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 40-летний работник местного химзавода собирал и передавал врагу координаты аэродромов, систем ПВО и предприятий по производству беспилотников в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Для этого агент осуществлял разведку на местности и обозначал объекты на Google-картах.

Также он получал информацию от знакомых под видом бытовых разговоров. Задержали его во время выполнения очередного задания от ФСБ - фиксации последствий ракетного удара по Киевской области.

Во время обысков у мужчины изъяли смартфон с геолокациями и фото, подготовленными для передачи оккупантам. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

