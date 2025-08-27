РУС
Корректировал удары по военным объектам в пяти областях: на Киевщине задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала на Киевщине агента ФСБ, корректировавшего российские ракетные удары по военным объектам в пяти областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агента ФСБ

По данным следствия, 40-летний работник местного химзавода собирал и передавал врагу координаты аэродромов, систем ПВО и предприятий по производству беспилотников в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Для этого агент осуществлял разведку на местности и обозначал объекты на Google-картах.

Также он получал информацию от знакомых под видом бытовых разговоров. Задержали его во время выполнения очередного задания от ФСБ - фиксации последствий ракетного удара по Киевской области.

Смотрите также: Корректировала удары по военкоматам: в Чернигове задержана агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала агента ФСБ

Во время обысков у мужчины изъяли смартфон с геолокациями и фото, подготовленными для передачи оккупантам. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавал РФ маршруты движения военных эшелонов: на Днепропетровщине 15 лет тюрьмы получил корректировщик, - СБУ

Автор: 

Киевская область (4296) обстрел (29176) СБУ (20347)
після "спецоперації" малька відносно Червінського та детективів НАБУ до таких заяв ставлюсь критично.
27.08.2025 10:29 Ответить
Ну як таких земля носить...
27.08.2025 10:30 Ответить
як він зміг по 5-ти областях кататися й працювати на заводі?
27.08.2025 10:31 Ответить
там же написано - через знайомих . З вами згоден - відверта МАЯЧНЯ
27.08.2025 10:35 Ответить
И должен был иметь бронь, шобы кататься.
27.08.2025 10:51 Ответить
Який спритний....
27.08.2025 11:42 Ответить
 
 