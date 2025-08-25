РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена Завербованные агенты ФСБ
2 204 7

Корректировала удары по военкоматам: в Чернигове задержана агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове местную жительницу, работавшую на ФСБ и готовившую новые воздушные атаки РФ по военным объектам на севере Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала в Чернигове агентку ФСБ

По данным следствия, 39-летняя женщина попала в поле зрения оккупантов через телеграм-каналы по поиску "подработок". После вербовки ее отправили в Киевскую область для поиска аэродромов с боевыми вертолетами, однако реальных объектов она не обнаружила.

Вернувшись в Чернигов, агент взялась за корректировку ударов по местным военкоматам. Она арендовала квартиру возле ТЦК, где на подоконнике установила камеру с удаленным доступом для российских спецслужб. Таким образом враг планировал выяснить время наибольшего скопления военнообязанных, чтобы нанести удар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ и ССО поразили газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, - источник. ВИДЕО

СБУ задержала в Чернигове агентку ФСБ
СБУ задержала в Чернигове агентку ФСБ

Во время задержания женщина пыталась уничтожить доказательства - удалить переписку и разбить телефон. Однако СБУ задокументировала все ее действия. Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим воспламенением

Автор: 

СБУ (20340) Чернигов (903) военкомат (459) Черниговская область (1229) Черниговский район (56)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Термін ув'язнення має бути 25 років без права амністії!
показать весь комментарий
25.08.2025 10:49 Ответить
Житомир, кайло, гранітний кар'єр
показать весь комментарий
25.08.2025 10:49 Ответить
В тому Житомирі, виявляється, таких своїх повно.
Писали, що там діє ціла кцапська організація "Союз радянських офіцерів", що кішить про-російськими "ветеранчиками" радянської армії.
Та й судячи з повідомлень ЗМІ у тому Житомирі теракт за терактом.
Куди СБУ, Поліція дивиться?! Чому такі контори ще існують??!!
показать весь комментарий
25.08.2025 11:25 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
25.08.2025 10:51 Ответить
Підвісити за "яйця".
показать весь комментарий
25.08.2025 11:17 Ответить
Худоба
показать весь комментарий
25.08.2025 11:21 Ответить
Мадонна ухилянтів.
показать весь комментарий
25.08.2025 11:27 Ответить
 
 