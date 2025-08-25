Корректировала удары по военкоматам: в Чернигове задержана агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Чернигове местную жительницу, работавшую на ФСБ и готовившую новые воздушные атаки РФ по военным объектам на севере Украины.

По данным следствия, 39-летняя женщина попала в поле зрения оккупантов через телеграм-каналы по поиску "подработок". После вербовки ее отправили в Киевскую область для поиска аэродромов с боевыми вертолетами, однако реальных объектов она не обнаружила.

Вернувшись в Чернигов, агент взялась за корректировку ударов по местным военкоматам. Она арендовала квартиру возле ТЦК, где на подоконнике установила камеру с удаленным доступом для российских спецслужб. Таким образом враг планировал выяснить время наибольшего скопления военнообязанных, чтобы нанести удар.

Во время задержания женщина пыталась уничтожить доказательства - удалить переписку и разбить телефон. Однако СБУ задокументировала все ее действия. Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

