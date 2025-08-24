РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 618 15

Дроны СБУ и ССО поразили газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, - источник. ВИДЕО

Воины СБУ и ССО нанесли удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Беспилотники атаковали производственные мощности порта в Ленинградской области РФ.

Предварительно, зафиксировано попадание в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", являющейся крупнейшим производителем сжиженного газа в РФ. Осинтеры установили, что удар нанесен точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Источники отметили, что это является второй успешной атакой беспилотников СБУ на "Усть-Лугу" в 2025 году. Первая была в начале января.

СБУ (20338) ССО (560) Удары по РФ (490)
Топ комментарии
+20
Премію дроноводам за такий ДАРУНОК до Дня НЕзалежності.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:03 Ответить
+14
Вжарили!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:02 Ответить
+13
-- Не так! Не так!
ВЕЛКАМ ТУ ЮКРЕЙН, ****!

Слава Україні!
Зі святечком будь здорова, Героїчна Українська Нація!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:04 Ответить
То орки з січня булки розслабили.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:05 Ответить
Українські санкції на експорт газу з раші)
показать весь комментарий
24.08.2025 15:07 Ответить
Загальновідомо, що "санкції тільки на користь". Тепер питається: Хто ж справжній союзник Росії? Точно не Трамп.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:41 Ответить
Санкції тільки на користь - то мантра для заспокоєння кацапів.
Інакше раша не просила б їх зняти )
показать весь комментарий
24.08.2025 16:22 Ответить
На кацапії зовсім з глузду зїхали. Горить термінал а йому 3,14зда ввижається.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:13 Ответить
а кто єто сделал????
показать весь комментарий
24.08.2025 15:14 Ответить
Санкції 😅
показать весь комментарий
24.08.2025 15:26 Ответить
Джерела зазначили, що це є другою успішною атакою безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня. Джерело: https://censor.net/ua/v3570267

Насправді це третя успішна атака на термінал НОВАТЕК. Перша була наприкінці січня 24 року.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:18 Ответить
якщо хтось із кацапів забув, що в Україні День Незалежності, то нагадаємо...

.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:22 Ответить
Так,крайній відосік,сніг лежить.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:33 Ответить
‼️‼️‼️Молодці.
треба так бити , щоб попадати в іноземне обладнання, яке раша із-за санкцій не взмозі получати.
тобто рушити те, що не зможуть заново запустити
А яке там обладнання, можуть і українці розповісти, бо багато бригад працювало у раши по будівництву. Бо кацапи безруки
показать весь комментарий
24.08.2025 16:42 Ответить
 
 