Дроны СБУ и ССО поразили газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, - источник. ВИДЕО
Воины СБУ и ССО нанесли удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Беспилотники атаковали производственные мощности порта в Ленинградской области РФ.
Предварительно, зафиксировано попадание в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", являющейся крупнейшим производителем сжиженного газа в РФ. Осинтеры установили, что удар нанесен точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.
Источники отметили, что это является второй успешной атакой беспилотников СБУ на "Усть-Лугу" в 2025 году. Первая была в начале января.
ВЕЛКАМ ТУ ЮКРЕЙН, ****!
Слава Україні!
Зі святечком будь здорова, Героїчна Українська Нація!
Інакше раша не просила б їх зняти )
Насправді це третя успішна атака на термінал НОВАТЕК. Перша була наприкінці січня 24 року.
треба так бити , щоб попадати в іноземне обладнання, яке раша із-за санкцій не взмозі получати.
тобто рушити те, що не зможуть заново запустити
А яке там обладнання, можуть і українці розповісти, бо багато бригад працювало у раши по будівництву. Бо кацапи безруки