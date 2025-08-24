Дроны СБУ и ССО поразили газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, - источник. ВИДЕО

Воины СБУ и ССО нанесли удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Беспилотники атаковали производственные мощности порта в Ленинградской области РФ.

Предварительно, зафиксировано попадание в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", являющейся крупнейшим производителем сжиженного газа в РФ. Осинтеры установили, что удар нанесен точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Источники отметили, что это является второй успешной атакой беспилотников СБУ на "Усть-Лугу" в 2025 году. Первая была в начале января.

Также читайте: Логистика РФ в оккупированном Крыму нарушена: ССО провели операцию возле станции "Джанкой". ФОТО