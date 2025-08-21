РУС
Логистика РФ в оккупированном Крыму нарушена: ССО провели операцию возле станции "Джанкой". ФОТО

Воины Сил специальных операций провели специальные действия возле железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

В ночь на 12 августа спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

ССО поразили поезд с топливом оккупантов в Джанкое Что известно

"В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск", - отметили там.

Крым (26453) ССО (559)
