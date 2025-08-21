Логистика РФ в оккупированном Крыму нарушена: ССО провели операцию возле станции "Джанкой". ФОТО
Воины Сил специальных операций провели специальные действия возле железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.
В ночь на 12 августа спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
"В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск", - отметили там.
