Логістику РФ в окупованому Криму порушено: ССО провели операцію біля станції "Джанкой". ФОТО

Воїни Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії біля залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч на 12 серпня спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

ССО уразили потяг із паливом окупантів у Джанкої Що відомо

"Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ", - зазначили там.

