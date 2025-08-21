Логістику РФ в окупованому Криму порушено: ССО провели операцію біля станції "Джанкой". ФОТО
Воїни Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії біля залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.
У ніч на 12 серпня спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
"Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ", - зазначили там.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль