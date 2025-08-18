УКР
Воїни ССО зачистили ворожі позиці: декількох спецпризначенців РФ взято у полон. ВIДЕО

Воїни 3-го полку ССО успішно зачистили ділянку місцевості, де за даними розвідки перебувало понад десяток російських окупантів.

Відео оприлюднила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни ССО непомітно підійшли крізь хащі впритул до ворожих позицій та вийшли на близький контакт з противником.

Оператор ССО із позивним Рудя розповів, що воїни помітили бліндаж і звідти почули розмови рашистів, тому відразу відкрили вогонь.

Внаслідок бою більшість ворогів була знищена, декілька спецпризначенців рф здалися в полон. Крім того, після уточнення координат позицій противника по них відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.

Читайте: ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в окупованому Криму. ФОТО

ліквідація (4360) бойові дії (4496) ССО Сили спеціальних операцій (551)
Слава ЗСУ, только не спецназовцы касабы и *********...
18.08.2025 10:33 Відповісти
В бою розмовляють кацабською. Як вони розуміють де ворог чи свій?
18.08.2025 12:20 Відповісти
 
 