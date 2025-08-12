ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в окупованому Криму. ФОТО
Сили спеціальних операцій знищили потужний радар на ТОТ АР Крим.
Про це Сили спеціальних операцій ЗС України повідомили в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим", - ідеться в повідомленні.
Характеристики ТРЛК-10 "Скала-М"
ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.
"Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - наголосили в ССО.
