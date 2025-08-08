Рідкісну РЛС "Енисей", що входить до складу С-500, уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Українські розвідники уразили рідкісну російську РЛС "Енисей" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що нещодавно було проведено атаку на військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму.

Наразі вдалося встановити, що було уражено одну з найцінніших радіолокаційних станцій РФ - 98Л6 "Енисей"

"Рідкісна і дороговартісна РЛС "єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "тріумф", - зазначили там.

В ГУР додали, що ураження РЛС "Енисей" є суттєвим ударом по спроможностях систем ППО рашистів у тимчасово окупованому Криму.

