Рідкісну РЛС "Енисей", що входить до складу С-500, уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
Українські розвідники уразили рідкісну російську РЛС "Енисей" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що нещодавно було проведено атаку на військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму.
Наразі вдалося встановити, що було уражено одну з найцінніших радіолокаційних станцій РФ - 98Л6 "Енисей"
"Рідкісна і дороговартісна РЛС "єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "тріумф", - зазначили там.
В ГУР додали, що ураження РЛС "Енисей" є суттєвим ударом по спроможностях систем ППО рашистів у тимчасово окупованому Криму.
Забули пароль або логін? Відновити пароль