Рідкісну РЛС "Енисей", що входить до складу С-500, уражено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Українські розвідники уразили рідкісну російську РЛС "Енисей" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що нещодавно було проведено атаку на військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму.

Наразі вдалося встановити, що було уражено одну з найцінніших радіолокаційних станцій РФ - 98Л6 "Енисей"

"Рідкісна і дороговартісна РЛС "єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "тріумф", - зазначили там.

В ГУР додали, що ураження РЛС "Енисей" є суттєвим ударом по спроможностях систем ППО рашистів у тимчасово окупованому Криму.

08.08.2025 16:06 Відповісти
Молодці, дуже відчутний удар по можливостям ППО та РТР ворога. Надалі більше!
08.08.2025 16:07 Відповісти
Малюк ужеж мiст зiрвав. А тут про якийсь фашиський патрiот! 😀
08.08.2025 16:12 Відповісти
А де вражені 5 літаків? Надіюсь станції там немає.
08.08.2025 16:42 Відповісти
З боліт чути як виють рашисти...
08.08.2025 16:59 Відповісти
Нехай щастить!!!
08.08.2025 17:17 Відповісти
Сподіваюсь, там вибухівки, хоча б 3-5кг...
08.08.2025 18:04 Відповісти
 
 