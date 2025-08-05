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Бійці ГУР розбили понад 8 рот окупантів на Сумщині: просування ворога зупинено, вдалося зайти в тил та закріпитися. ВIДЕО

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Як зазначається, просування московитів - зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ - зірвано.

"Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії рф, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура", - йдеться у повідомленні.

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Також ГУР публікує відео, на якому зафіксовано ключові фрагменти місії українських розвідників:
• стрімкі рейди в тилу противника;
• прицільна робота артилеристів і гранатометників;
• ліквідація окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів;
• кадри ближнього стрілецького бою.

"Загальні втрати противника: щонайменше 334 - вбитими, ще понад 550 - пораненими", - додають в українській розвідці.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Автор: 

армія рф (18363) ліквідація (4298) Сумська область (4097) ГУР (621)


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05.08.2025 10:00 Відповісти
High quality warriors
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05.08.2025 10:20 Відповісти
Як тільки бачу на цензорі відео про роботу ССО або ГУР,,то вже наперед знаю що буде рекламний ролик,в котрому ніколи немає підтвердження заявлених втрат ворога,попри забезпечення даних підрозділів відеокамерами денного,нічного бачення та тепловізорами,той же Мадяр колись на 100% підтверджував свої слова про знищених орків,знищену та пошкоджену техніку,а тут ВІСІМ рот знищених орків,1000 чоловік.Показали хоча б взвод знищених кацорилих.
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05.08.2025 11:25 Відповісти
 
 