УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
393 0

Підрозділи СБС уразили 12 точок вильоту російських операторів БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 3-4 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 510 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

  • 128 одиниць особового складу, з яких 77 – ліквідовано;
  • 27 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
  • 6 артилерійських систем, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

"Крім того, знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–04.07) знищено/уражено 2587 цілей, з яких 630 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дрони 414 бригади знищують російську піхоту. ВIДЕО

Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

безпілотник (4660) ліквідація (4298) знищення (7918) Сили безпілотних систем (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 