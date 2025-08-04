Підрозділи СБС уразили 12 точок вильоту російських операторів БпЛА. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 3-4 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 510 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема
- 128 одиниць особового складу, з яких 77 – ліквідовано;
- 27 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
- 6 артилерійських систем, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 12 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–04.07) знищено/уражено 2587 цілей, з яких 630 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль