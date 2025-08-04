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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони 414 бригади знищують російську піхоту. ВIДЕО

FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС методично знищують ворожу піхоту.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Хованки біля сільськогосподарської техніки не врятували окупантів від зустрічі з українськими дронами. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5219) Сили безпілотних систем (181) 414 Птахи Мадяра (32)


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"Рила", мадярівське "хробаки" вже вийшло з ужитку...
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04.08.2025 18:05 Відповісти
То просто різні породи істот)
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04.08.2025 18:13 Відповісти
Як ******, зробив оркам предОплату, такі послуги, вони і отримали, від Хліборобів Мирної України!
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04.08.2025 19:15 Відповісти
 
 