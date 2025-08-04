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Дрони 414 бригади знищують російську піхоту. ВIДЕО
FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС методично знищують ворожу піхоту.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Andrew Moon
показати весь коментар04.08.2025 18:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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