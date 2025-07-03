Хованки біля сільськогосподарської техніки не врятували окупантів від зустрічі з українськими дронами. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили двох російських піхотинців, які заховались біля сільськогосподарської техніки.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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