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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Хованки біля сільськогосподарської техніки не врятували окупантів від зустрічі з українськими дронами. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили двох російських піхотинців, які заховались біля сільськогосподарської техніки.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Командир екіпажу FPV-дрона 414-ї ОБ "Птахи Мадяра" за допомогою безпілотника взяв у полон окупанта. ВIДЕО

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дрони (5044) Сили безпілотних систем (128) 414 Птахи Мадяра (9)


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Скуштували, московські окупанти, зерна з Українських теренів!
Кари, московітам, страшної кари!!
Слава Україні !!
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04.07.2025 00:16 Відповісти
Бажаю успіху, хлопці!
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04.07.2025 00:17 Відповісти
Щось на параші взлетіло, по всій Украіні тривога.
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04.07.2025 00:33 Відповісти
одного ізмєльчілі, другого забарабанили )
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04.07.2025 00:39 Відповісти
за трактор переживаю. Трактор хоч не згорів?
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04.07.2025 00:54 Відповісти
 
 