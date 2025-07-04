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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Прятки возле сельскохозяйственной техники не спасли оккупантов от встречи с украинскими дронами. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили двух российских пехотинцев, которые спрятались возле сельскохозяйственной техники.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Командир экипажа FPV-дрона 414-й ОБ "Птицы Мадьяра" с помощью беспилотника взял в плен оккупанта. ВИДЕО

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дроны (4235) Силы беспилотных систем (128) 414 Птахи Мадяра (9)


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Скуштували, московські окупанти, зерна з Українських теренів!
Кари, московітам, страшної кари!!
Слава Україні !!
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04.07.2025 00:16 Ответить
Бажаю успіху, хлопці!
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04.07.2025 00:17 Ответить
Щось на параші взлетіло, по всій Украіні тривога.
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04.07.2025 00:33 Ответить
одного ізмєльчілі, другого забарабанили )
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04.07.2025 00:39 Ответить
за трактор переживаю. Трактор хоч не згорів?
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04.07.2025 00:54 Ответить
Провітрили тельбухи під@рам.
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04.07.2025 05:02 Ответить
Зашто!?
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04.07.2025 07:16 Ответить
За білу "ладу калину". )
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04.07.2025 07:48 Ответить
 
 