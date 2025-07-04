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Прятки возле сельскохозяйственной техники не спасли оккупантов от встречи с украинскими дронами. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили двух российских пехотинцев, которые спрятались возле сельскохозяйственной техники.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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