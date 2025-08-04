Дроны 414-й бригады уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО
FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС методично уничтожают вражескую пехоту.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Andrew Moon
показать весь комментарий04.08.2025 18:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий04.08.2025 18:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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