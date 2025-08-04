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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дроны 414-й бригады уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО

FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС методично уничтожают вражескую пехоту.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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дроны (4383) Силы беспилотных систем (179) 414 Птахи Мадяра (32)


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"Рила", мадярівське "хробаки" вже вийшло з ужитку...
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04.08.2025 18:05 Ответить
То просто різні породи істот)
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04.08.2025 18:13 Ответить
 
 