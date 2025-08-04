Подразделения СБС поразили 12 точек вылета российских операторов БПЛА. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 3-4 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 510 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 128 единиц личного состава, из которых 77 ликвидировано;
- 27 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
- 6 артиллерийских систем, 2 танка и 2 единицы бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-04.07) уничтожено/поражено 2587 целей, из которых 630 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль