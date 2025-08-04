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Подразделения СБС поразили 12 точек вылета российских операторов БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 3-4 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 510 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

  • 128 единиц личного состава, из которых 77 ликвидировано;
  • 27 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
  • 6 артиллерийских систем, 2 танка и 2 единицы бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 12 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-04.07) уничтожено/поражено 2587 целей, из которых 630 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

беспилотник (4062) ликвидация (3912) уничтожение (7605) Силы беспилотных систем (179)


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