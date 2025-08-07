РЛС, десантний катер та базу російської ППО на Ай-Петрі уразили бійці ГУР МО. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" завдали удару по об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму.
Відео успішної атаки оприлюднило ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Так, вдалося уразити десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалити російські:
- РЛС "Нєбо-СВУ";
- РЛС "Подльот К-1";
- РЛС 96Л6Е.
Окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції, проте розвідникам вдалося уразити один такий купол на Ай-Петрі, де рашисти розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).
