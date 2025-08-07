УКР
РЛС, десантний катер та базу російської ППО на Ай-Петрі уразили бійці ГУР МО. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" завдали удару по об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Відео успішної атаки оприлюднило ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, вдалося уразити десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалити російські:

  • РЛС "Нєбо-СВУ";
  • РЛС "Подльот К-1";
  • РЛС 96Л6Е.

Окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції, проте розвідникам вдалося уразити один такий купол на Ай-Петрі, де рашисти розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).

+7
Красавчики!!
МАЭСТРО!!!!!
07.08.2025 13:22
+5
Майстри заголовків.

десантний катер на Ай-Петрі
07.08.2025 13:38
+2
А з чого роблять "купольні конструкції"? Не з металу? Чи, взагалі, з бронеплит...
Та й пластикові - це "така собі "забавка"... Вони ж - прекрасна "демаскуюча ознака"!
07.08.2025 13:25
Красавчики!!
МАЭСТРО!!!!!
07.08.2025 13:22
А з чого роблять "купольні конструкції"? Не з металу? Чи, взагалі, з бронеплит...
Та й пластикові - це "така собі "забавка"... Вони ж - прекрасна "демаскуюча ознака"!
07.08.2025 13:25
Захист від шкидливого впливу опадів? Чув балачки, що на підводному крейсері "Мацква" частина "куполів" була зафарбована не тією фарбою - не радіопрозорою.
07.08.2025 13:30
Скоріш за все ці конструкції робились для захисту від негоди стаціонарних позицій, ніж для захисту від уражень
07.08.2025 13:31
Вони-б ще "триколор" на півгектара, розстелили... Тепер у ШІ БПЛА будуть закладать зображення таких "купольних конструкцій" - щоб безпілотник не промазав...
07.08.2025 13:41
ці куполи для рлс стоять на Ай-Петрі ще з часів чи не Микити Сергійовича через надзвичайну ожеледь на яйлі взимку.

всі, хто коли-небудь бував на Ай-Петрі, чудово їх знають - вони безпосередньо над Ялтою
.
07.08.2025 14:09
Ще над Феодосією.
07.08.2025 14:19
Певно для того, щоб не робити радіоперешкод для прийому сигналу
07.08.2025 13:35
Купола зі склопластикових зборних сигментів. Вони радіопрозорі.
07.08.2025 15:15
Та я про метал пожартував... З сусіда сміявся недавно - у людини вища освіта, а додумався - у електронного ключа домофона вушко відламалося (корпус пластиковий). Так він з алюмінієвої фольги від пивної банки, зробив новий корпус, і пробував користуваться...
07.08.2025 15:32
Майстри заголовків.

десантний катер на Ай-Петрі
07.08.2025 13:38
читай відповідально ....
та базу російської ППО на Ай-Петрі
07.08.2025 15:27
Ці куполи як гра в напестки - вгадай під яким радар.
07.08.2025 13:43
радари то там є, але куполи й захищають від удару бпл

.
07.08.2025 14:11
,,Освячений"портрет пуйла найкращий захист для них .
07.08.2025 14:05
В радянські часи на Ай-Петринських куполах служили моряки. В іхній же частині був ще й маяк біля Ластівчиного гнізда, Біля маяка казарма. Мій вже покійний товариш якраз там служив та й залишився в Ялті. Я його називав - ,,горний моряк,,
07.08.2025 14:52
 
 