Маму із п’ятьма дітьми повернули з окупованого Криму: жінка стикалася з погрозами від рашистів

Із тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину - маму та п’ятьох дітей.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали. Розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Наразі родина перебуває у Києві, її забезпечили всім необхідним для інтеграції - від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок.

