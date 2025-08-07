Маму із п’ятьма дітьми повернули з окупованого Криму: жінка стикалася з погрозами від рашистів
Із тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину - маму та п’ятьох дітей.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали. Розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому", - йдеться в повідомленні.
Наразі родина перебуває у Києві, її забезпечили всім необхідним для інтеграції - від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок.
Краще б ви купу лайна детально описали, ніж посилатися на Єрмака.
Те, що за неї вписується особисто Єрмак та ще й описує цей героїчний вояж
"родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн"
наводить на думку, що:
- Шапітолій тут взагалі ні до чого і це чистий піар на чужій біді;
- ця тьотя непроста і цей "маршрут через декілька країн" оформлений, як квартири депутатам СН.
Чи хтось вірить у великих рятувальників безпризорних тьоть з ОП?
П.С. Пам'ятаєте, як ЗЄ особисто "рятував" з Китаю якусь соску з собачкою, яка через собачку не виїзджала під час Ковіду?
У той самий час, коли в Україні люди через його рукожорість та злодійкуватість його призначенців мерли тисячами.