Маму с пятью детьми вернули из оккупированного Крыма: женщина сталкивалась с угрозами от рашистов

Женщину и пятерых детей вернули из оккупированного Крыма Что известно

Из временно оккупированного Крыма удалось вернуть многодетную семью - маму и пятерых детей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупации женщина сталкивалась с давлением и угрозами со стороны оккупационных властей, в частности российская полиция угрожала ей и детям уголовным преследованием за найденные в телефоне женщины подписки на украинские новостные каналы. Понимая, что оставаться в дальнейшем было опасно, семья отправилась в долгий и сложный маршрут через несколько стран, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении.

Сейчас семья находится в Киеве, ее обеспечили всем необходимым для интеграции - от работы с психологами до устройства детей в школы и садик.

Читайте: Двух подростков и 8-летнюю девочку вернули с ВОТ и территории РФ. ФОТОрепортаж

Славімо єрмака!
07.08.2025 12:41 Ответить
***...

Краще б ви купу лайна детально описали, ніж посилатися на Єрмака.
07.08.2025 12:59 Ответить
От може ця жінка дійсно страждала. Може її цькували. Але...

Те, що за неї вписується особисто Єрмак та ще й описує цей героїчний вояж
"родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн"
 наводить на думку, що:
- Шапітолій тут взагалі ні до чого і це чистий піар на чужій біді;
- ця тьотя непроста і цей "маршрут через декілька країн" оформлений, як квартири депутатам СН.

Чи хтось вірить у великих рятувальників безпризорних тьоть з ОП?

П.С. Пам'ятаєте, як ЗЄ особисто "рятував" з Китаю якусь соску з собачкою, яка через собачку не виїзджала під час Ковіду?
У той самий час, коли в Україні люди через його рукожорість та злодійкуватість його призначенців мерли тисячами.
07.08.2025 13:14 Ответить
 
 