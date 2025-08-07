Маму с пятью детьми вернули из оккупированного Крыма: женщина сталкивалась с угрозами от рашистов
Из временно оккупированного Крыма удалось вернуть многодетную семью - маму и пятерых детей.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"В оккупации женщина сталкивалась с давлением и угрозами со стороны оккупационных властей, в частности российская полиция угрожала ей и детям уголовным преследованием за найденные в телефоне женщины подписки на украинские новостные каналы. Понимая, что оставаться в дальнейшем было опасно, семья отправилась в долгий и сложный маршрут через несколько стран, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении.
Сейчас семья находится в Киеве, ее обеспечили всем необходимым для интеграции - от работы с психологами до устройства детей в школы и садик.
Краще б ви купу лайна детально описали, ніж посилатися на Єрмака.
Те, що за неї вписується особисто Єрмак та ще й описує цей героїчний вояж
"родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн"
наводить на думку, що:
- Шапітолій тут взагалі ні до чого і це чистий піар на чужій біді;
- ця тьотя непроста і цей "маршрут через декілька країн" оформлений, як квартири депутатам СН.
Чи хтось вірить у великих рятувальників безпризорних тьоть з ОП?
П.С. Пам'ятаєте, як ЗЄ особисто "рятував" з Китаю якусь соску з собачкою, яка через собачку не виїзджала під час Ковіду?
У той самий час, коли в Україні люди через його рукожорість та злодійкуватість його призначенців мерли тисячами.