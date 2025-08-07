Маму с пятью детьми вернули из оккупированного Крыма: женщина сталкивалась с угрозами от рашистов

Из временно оккупированного Крыма удалось вернуть многодетную семью - маму и пятерых детей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупации женщина сталкивалась с давлением и угрозами со стороны оккупационных властей, в частности российская полиция угрожала ей и детям уголовным преследованием за найденные в телефоне женщины подписки на украинские новостные каналы. Понимая, что оставаться в дальнейшем было опасно, семья отправилась в долгий и сложный маршрут через несколько стран, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении.

Сейчас семья находится в Киеве, ее обеспечили всем необходимым для интеграции - от работы с психологами до устройства детей в школы и садик.

