Двух подростков и 8-летнюю девочку вернули из ВОТ и территории РФ. ФОТОрепортаж

Еще троих украинских детей вернули с временно оккупированных территорий и с территории России.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое подростков, 16 и 17 лет, несмотря на постоянное давление и угрозы оккупантов, отказывались посещать российскую школу и продолжали тайно учиться онлайн в украинской школе, рискуя своей безопасностью. Теперь они - на свободной территории Украины, могут без страха планировать и строить свое будущее.

Также вернули 8-летнюю девочку, которая несколько лет находилась в России. После длительной разлуки она наконец снова со своей семьей", - говорится в сообщении.

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