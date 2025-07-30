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Двух подростков и 8-летнюю девочку вернули из ВОТ и территории РФ. ФОТОрепортаж

Еще троих украинских детей вернули с временно оккупированных территорий и с территории России.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое подростков, 16 и 17 лет, несмотря на постоянное давление и угрозы оккупантов, отказывались посещать российскую школу и продолжали тайно учиться онлайн в украинской школе, рискуя своей безопасностью. Теперь они - на свободной территории Украины, могут без страха планировать и строить свое будущее.

Также вернули 8-летнюю девочку, которая несколько лет находилась в России. После длительной разлуки она наконец снова со своей семьей", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украину удалось вернуть подростка, который провел три года в оккупации

Трех детей вернули из России и ОТТ Что известно
Трех детей вернули из России и ОТТ Что известно
Трех детей вернули из России и ОТТ Что известно
Трех детей вернули из России и ОТТ Что известно

Автор: 

дети (6648) оккупация (10237) возврат (247)


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Три дитини з ста тисяч...
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30.07.2025 09:59 Ответить
Дуже цікаво читати, як спеціально створена служба повернула трьох наших громадян із окупованих територій. Мабуть Лубінець, переодягнувшись в жінку, приїхав на окуповані території, взяв за руки дітей, подіяв навиками гіпнозу на орків на блокпостах і перевіз їх до контрольованих земель Україною? Можливо ці діти приїхали самі, а їх тут зустріли, дали прапор України і зробили фото, написавши, що повернули? Не соромно?
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30.07.2025 10:32 Ответить
У мене питання до презитдента і його шобли антимайданівців, яких він розставив на різні посади: "Чому попри постійні попередженні про напад ворога, уряд і спеціальні служби не провели евакуацію дітей і жінок? ********? А хто за це сидить в тюрязі???
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30.07.2025 10:34 Ответить
 
 