Двух подростков и 8-летнюю девочку вернули из ВОТ и территории РФ. ФОТОрепортаж
Еще троих украинских детей вернули с временно оккупированных территорий и с территории России.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое подростков, 16 и 17 лет, несмотря на постоянное давление и угрозы оккупантов, отказывались посещать российскую школу и продолжали тайно учиться онлайн в украинской школе, рискуя своей безопасностью. Теперь они - на свободной территории Украины, могут без страха планировать и строить свое будущее.
Также вернули 8-летнюю девочку, которая несколько лет находилась в России. После длительной разлуки она наконец снова со своей семьей", - говорится в сообщении.
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Ігор Вазіанський
показать весь комментарий30.07.2025 09:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий30.07.2025 10:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий30.07.2025 10:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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