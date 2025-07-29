В Украину удалось вернуть подростка, который провел три года в оккупации

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти подростка, который провел более трех лет в оккупации.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Когда началась полномасштабная война, 16-летний парень был у бабушки в селе, которое быстро оккупировали. Его мать тем временем была на подконтрольной территории Украины. Все эти годы парень самостоятельно ухаживал за бабушкой, которая нуждалась в помощи, без доступа к надлежащей медицинской помощи и необходимых лекарств. И сегодня, после долгих лет ожидания, парень снова рядом с мамой", - рассказал Ермак.

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