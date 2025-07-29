В Україну вдалось повернути підлітка, який провів три роки в окупації

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України. Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою", - розповів Єрмак.

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