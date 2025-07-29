УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
277 1

В Україну вдалось повернути підлітка, який провів три роки в окупації

29 липня в Україну з окупації вдалось повернути підлітка

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України. Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою", - розповів Єрмак.

Читайте: 70% українців за кордоном хочуть повернутися додому, - посол в Польщі Боднар

Автор: 

діти (5226) окупація (6792) повернення (264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина, а бабуся також повернулася з онуком?
показати весь коментар
29.07.2025 21:46 Відповісти
 
 