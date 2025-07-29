УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини Повернення українців із-за кордону
1 250 18

70% українців за кордоном хочуть повернутися додому, - посол в Польщі Боднар

Польща готова прийняти біженців з України цієї зими

Приблизно 70% українців готові повернутися в Україну за умови створення умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю  Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Ви силою не повернете цих людей. Це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то відсотків 70% із них кажуть, що вони хочуть повертатися", - сказав дипломат.

За словами посла, ймовірно в Україну не повернуться 15-20% українців, які вже міцно осіли у Польщі та навіть подали документи на отримання громадянства.

"Однак більшість інших наших людей кажуть: "Якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому", - додав Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів, вчасно не повернулись в Україну, - МОН

Автор: 

біженці (1923) Боднар Василь (155) українці (2563) повернення (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Ага ,сплять і бачать як вони повертаються в країну мрії зеленського. На кого це лайно разраховане,на лизання дупи зеЛідара,щоб він тішився який він *************,найпотужніший,найефективніший керманич,що аж 70% хочуть повернутися.
показати весь коментар
29.07.2025 06:35 Відповісти
+5
Ті що сидять на пособіях може й повернуться, ті що працюють навряд.
показати весь коментар
29.07.2025 06:38 Відповісти
+4
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
29.07.2025 07:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага ,сплять і бачать як вони повертаються в країну мрії зеленського. На кого це лайно разраховане,на лизання дупи зеЛідара,щоб він тішився який він *************,найпотужніший,найефективніший керманич,що аж 70% хочуть повернутися.
показати весь коментар
29.07.2025 06:35 Відповісти
Ті що сидять на пособіях може й повернуться, ті що працюють навряд.
показати весь коментар
29.07.2025 06:38 Відповісти
І повернуться вони щоб ... сидіти на пособіях! Дуже цінні спеціалісти! Мрія будь-якого працедавця!
показати весь коментар
29.07.2025 07:51 Відповісти
З початку блокувань польськими фермерами українського кордону закликаю всіх українців покинути Польшу.
показати весь коментар
29.07.2025 06:44 Відповісти
Смішно
показати весь коментар
29.07.2025 07:21 Відповісти
Що тут смішного? Є багато країн де не мають претензій до українців.
показати весь коментар
29.07.2025 07:44 Відповісти
Повернути в Україну, при бажанні, для уряду Польщі справа одного місяця!
Аби лише захотіли, створять купу адміністративних перепонів, й всі самі втечуть з Польщі!
Та й соціальне відношення до Українців у Польщі, якщо відверто, зовсім не заздрістне.
Дискремінація, обзивання, цькування, приниження на кожному кроці - голодупенки, нищеброди, лайдацюри, волоцюги й т. п.
показати весь коментар
29.07.2025 06:50 Відповісти
А нафіга уряду Польщі "повертати"?Чи це ти пропонуєш насильно під примусом повертати?
показати весь коментар
29.07.2025 07:20 Відповісти
Є багато країн.де до українців відносяться добре.Не обов'язково жити в Польщі та підіймати їх економіку в обмін на образи.Українці сплатили більш податків.чим отримали допомоги.але ставлення до них прикре.Хай виїжджають в інші країни.
показати весь коментар
29.07.2025 07:57 Відповісти
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
29.07.2025 07:04 Відповісти
але вони про це ще не знають
показати весь коментар
29.07.2025 07:23 Відповісти
Приблизно 70% українців готові повернутися в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3565765 - "за умови створення умов." Сам придумал и сам себе ответил.
показати весь коментар
29.07.2025 07:24 Відповісти
Ахаха *****
показати весь коментар
29.07.2025 07:26 Відповісти
Скоріше їх поставлять в такі умови,що вони змушені будуть.Хто не хоче,той щось робить,а не сидить на соціалці.
показати весь коментар
29.07.2025 07:37 Відповісти
Почекайте, вони ще не знають куди саме хочуть повернутися.

Навіть якщо війна завтра закінчується, отримуємо:
- країну-банкрута з дефолтом
- масова демобілізація із масовим безробіттям, як наслідок маса чоловіків які не знають куди їм діватись
- зростання злочинності на тлі бідності населення, можливо дуже не погано озброєні банди
- хтось когось точно почне мочити FPV-дронами, бо це абсолютно революційна технологія кілерства.
показати весь коментар
29.07.2025 07:38 Відповісти
Куди їм повертатися ? В розбиті міста, дітям в задрипані школи і садки ?
Повернуться ті, хто має житло і їх населені пункти не зачепила війна, повернуться люди старшого віку, а молодь - навряд чи...
показати весь коментар
29.07.2025 07:40 Відповісти
Якщо там є робота, то сюди вони вже ніколи не повернуться і звідти їх ніхто не виганятиме. А інваліди звісно повернуться, коли закінчаться виплати.
показати весь коментар
29.07.2025 07:55 Відповісти
Киздун, власне як й всі зелені
показати весь коментар
29.07.2025 07:50 Відповісти
 
 