70% українців за кордоном хочуть повернутися додому, - посол в Польщі Боднар
Приблизно 70% українців готові повернутися в Україну за умови створення умов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар.
"Ви силою не повернете цих людей. Це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то відсотків 70% із них кажуть, що вони хочуть повертатися", - сказав дипломат.
За словами посла, ймовірно в Україну не повернуться 15-20% українців, які вже міцно осіли у Польщі та навіть подали документи на отримання громадянства.
"Однак більшість інших наших людей кажуть: "Якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому", - додав Боднар.
Топ коментарі
+8 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар29.07.2025 06:35 Відповісти Посилання
+5 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар29.07.2025 06:38 Відповісти Посилання
+4 Sсhool Bus
показати весь коментар29.07.2025 07:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аби лише захотіли, створять купу адміністративних перепонів, й всі самі втечуть з Польщі!
Та й соціальне відношення до Українців у Польщі, якщо відверто, зовсім не заздрістне.
Дискремінація, обзивання, цькування, приниження на кожному кроці - голодупенки, нищеброди, лайдацюри, волоцюги й т. п.
Навіть якщо війна завтра закінчується, отримуємо:
- країну-банкрута з дефолтом
- масова демобілізація із масовим безробіттям, як наслідок маса чоловіків які не знають куди їм діватись
- зростання злочинності на тлі бідності населення, можливо дуже не погано озброєні банди
- хтось когось точно почне мочити FPV-дронами, бо це абсолютно революційна технологія кілерства.
Повернуться ті, хто має житло і їх населені пункти не зачепила війна, повернуться люди старшого віку, а молодь - навряд чи...