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Новости Возвращение украинцев из-за границі
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70% украинцев за рубежом хотят вернуться домой, - посол в Польше Боднар

Польша готова принять беженцев из Украины этой зимой

Примерно 70% украинцев готовы вернуться в Украину, если будут созданы условия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Вы силой не вернете этих людей. Это их решение. Вопрос создания условий. Если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали недобровольно, а под силой обстоятельств, то процентов 70% из них говорят, что они хотят возвращаться", - сказал дипломат.

По словам посла, вероятно в Украину не вернутся 15-20% украинцев, которые уже прочно осели в Польше и даже подали документы на получение гражданства.

"Однако большинство других наших людей говорят: "Если завтра прекращается война, мы едем домой", - добавил Боднар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 17% юношей, выехавших по программе обмена студентов, вовремя не вернулись в Украину, - МОН

Автор: 

беженцы (1663) Боднар Василий (164) украинцы (3889) возврат (245)


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Топ комментарии
+14
Ага ,сплять і бачать як вони повертаються в країну мрії зеленського. На кого це лайно разраховане,на лизання дупи зеЛідара,щоб він тішився який він *************,найпотужніший,найефективніший керманич,що аж 70% хочуть повернутися.
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29.07.2025 06:35 Ответить
+7
Ті що сидять на пособіях може й повернуться, ті що працюють навряд.
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29.07.2025 06:38 Ответить
+6
Дурень думкою багатіє
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29.07.2025 07:04 Ответить
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Ага ,сплять і бачать як вони повертаються в країну мрії зеленського. На кого це лайно разраховане,на лизання дупи зеЛідара,щоб він тішився який він *************,найпотужніший,найефективніший керманич,що аж 70% хочуть повернутися.
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29.07.2025 06:35 Ответить
ніяких умов! Влада України оголосила мобілізацію, отже всі військовозобов'язані мають ОБОВ'ЯЗОК повернутись в Україну і стати до зброї!
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29.07.2025 08:07 Ответить
Ті що сидять на пособіях може й повернуться, ті що працюють навряд.
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29.07.2025 06:38 Ответить
І повернуться вони щоб ... сидіти на пособіях! Дуже цінні спеціалісти! Мрія будь-якого працедавця!
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29.07.2025 07:51 Ответить
З початку блокувань польськими фермерами українського кордону закликаю всіх українців покинути Польшу.
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29.07.2025 06:44 Ответить
Смішно
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29.07.2025 07:21 Ответить
Що тут смішного? Є багато країн де не мають претензій до українців.
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29.07.2025 07:44 Ответить
Повернути в Україну, при бажанні, для уряду Польщі справа одного місяця!
Аби лише захотіли, створять купу адміністративних перепонів, й всі самі втечуть з Польщі!
Та й соціальне відношення до Українців у Польщі, якщо відверто, зовсім не заздрістне.
Дискремінація, обзивання, цькування, приниження на кожному кроці - голодупенки, нищеброди, лайдацюри, волоцюги й т. п.
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29.07.2025 06:50 Ответить
А нафіга уряду Польщі "повертати"?Чи це ти пропонуєш насильно під примусом повертати?
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29.07.2025 07:20 Ответить
Є багато країн.де до українців відносяться добре.Не обов'язково жити в Польщі та підіймати їх економіку в обмін на образи.Українці сплатили більш податків.чим отримали допомоги.але ставлення до них прикре.Хай виїжджають в інші країни.
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29.07.2025 07:57 Ответить
Дурень думкою багатіє
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29.07.2025 07:04 Ответить
але вони про це ще не знають
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29.07.2025 07:23 Ответить
Приблизно 70% українців готові повернутися в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3565765 - "за умови створення умов." Сам придумал и сам себе ответил.
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29.07.2025 07:24 Ответить
Ахаха *****
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29.07.2025 07:26 Ответить
Скоріше їх поставлять в такі умови,що вони змушені будуть.Хто не хоче,той щось робить,а не сидить на соціалці.
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29.07.2025 07:37 Ответить
Почекайте, вони ще не знають куди саме хочуть повернутися.

Навіть якщо війна завтра закінчується, отримуємо:
- країну-банкрута з дефолтом
- масова демобілізація із масовим безробіттям, як наслідок маса чоловіків які не знають куди їм діватись
- зростання злочинності на тлі бідності населення, можливо дуже не погано озброєні банди
- хтось когось точно почне мочити FPV-дронами, бо це абсолютно революційна технологія кілерства.
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29.07.2025 07:38 Ответить
Куди їм повертатися ? В розбиті міста, дітям в задрипані школи і садки ?
Повернуться ті, хто має житло і їх населені пункти не зачепила війна, повернуться люди старшого віку, а молодь - навряд чи...
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29.07.2025 07:40 Ответить
Якщо там є робота, то сюди вони вже ніколи не повернуться і звідти їх ніхто не виганятиме. А інваліди звісно повернуться, коли закінчаться виплати.
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29.07.2025 07:55 Ответить
Киздун, власне як й всі зелені
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29.07.2025 07:50 Ответить
Повернуться ті,хто сидить на "соціалі",але й це під сумнівом.
Більшість українців знайшли уже роботу і діти вивчили мову та пішли в школу. Так що 75% це все мрії "Зе команди".
Як кажуть , дурень думкою багатіє.
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29.07.2025 08:05 Ответить
чому не 73 відсотки??? саме стільки голосували за це
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29.07.2025 08:18 Ответить
Зеленим ставленикам нема віри.
Їхати назад в країну мрії,яку анонсував зелений гном на стадіоні? Він і сам злиняє після завершення війни і лише війна утримує його при владі.
Такий вибір одурманеного народу,який повірив в казочки ворожого політичного проекту.
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29.07.2025 08:20 Ответить
Щось несильно віриться, якщо чесно. Усі коло я знаю, ніхто повертатися не збирається навіть після війни і роблять усе можливе, щоб «зачепитись». Виключення - люди похилого віку, і то не всі. Звісно, це не показник, але якщо навіть судити по комментам на різних онлайн-майданчиках, то статистика ніяк не збігається з тим, що заявив посол. Ну, у майбутньому побачимо, звісно…
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29.07.2025 08:23 Ответить
Я таких не знаю, хто хотів би повернутися.
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29.07.2025 08:23 Ответить
Такі Україні нах. не потрібні: зрадники, дизертири, ухилянти, "інваліди" з доглядантами, інші сикуни ... Хай сидять і жирують на чужих шиях і мусорках. Їм уже недовго залишилося - скоро повиганяють сраним віником на іншу чужу халяву. Україна воює, спливає кров"ю, гине Цвіт Нації, потребує допомоги своїх синів і дочок. А вони відсиджуються в парашах, мусорках і панелях... ганьба.
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29.07.2025 08:37 Ответить
 
 