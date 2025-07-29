70% украинцев за рубежом хотят вернуться домой, - посол в Польше Боднар
Примерно 70% украинцев готовы вернуться в Украину, если будут созданы условия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
"Вы силой не вернете этих людей. Это их решение. Вопрос создания условий. Если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали недобровольно, а под силой обстоятельств, то процентов 70% из них говорят, что они хотят возвращаться", - сказал дипломат.
По словам посла, вероятно в Украину не вернутся 15-20% украинцев, которые уже прочно осели в Польше и даже подали документы на получение гражданства.
"Однако большинство других наших людей говорят: "Если завтра прекращается война, мы едем домой", - добавил Боднар.
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+14 Andrei Andreev #495049
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+7 Андрей Моисеенко #594341
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Аби лише захотіли, створять купу адміністративних перепонів, й всі самі втечуть з Польщі!
Та й соціальне відношення до Українців у Польщі, якщо відверто, зовсім не заздрістне.
Дискремінація, обзивання, цькування, приниження на кожному кроці - голодупенки, нищеброди, лайдацюри, волоцюги й т. п.
Навіть якщо війна завтра закінчується, отримуємо:
- країну-банкрута з дефолтом
- масова демобілізація із масовим безробіттям, як наслідок маса чоловіків які не знають куди їм діватись
- зростання злочинності на тлі бідності населення, можливо дуже не погано озброєні банди
- хтось когось точно почне мочити FPV-дронами, бо це абсолютно революційна технологія кілерства.
Повернуться ті, хто має житло і їх населені пункти не зачепила війна, повернуться люди старшого віку, а молодь - навряд чи...
Більшість українців знайшли уже роботу і діти вивчили мову та пішли в школу. Так що 75% це все мрії "Зе команди".
Як кажуть , дурень думкою багатіє.
Їхати назад в країну мрії,яку анонсував зелений гном на стадіоні? Він і сам злиняє після завершення війни і лише війна утримує його при владі.
Такий вибір одурманеного народу,який повірив в казочки ворожого політичного проекту.