Двох підлітків та 8-річну дівчинку повернули з ТОТ і території РФ. ФОТОрепортаж
Ще трьох українських дітей повернули із тимчасово окупованих територій та з території Росії.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє.
Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною", - йдеться в повідомленні.
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Ігор Вазіанський
показати весь коментар30.07.2025 09:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар30.07.2025 10:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар30.07.2025 10:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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