Двох підлітків та 8-річну дівчинку повернули з ТОТ і території РФ. ФОТОрепортаж

Ще трьох українських дітей повернули із тимчасово окупованих територій та з території Росії.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє.

Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною", - йдеться в повідомленні.

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