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Новини Фото Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
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Двох підлітків та 8-річну дівчинку повернули з ТОТ і території РФ. ФОТОрепортаж

Ще трьох українських дітей повернули із тимчасово окупованих територій та з території Росії.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. Тепер вони на вільній території України, можуть без страху планувати та будувати своє майбутнє.

Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Україну вдалось повернути підлітка, який провів три роки в окупації

Трьох дітей повернули з Росії та ТОТ Що відомо
Трьох дітей повернули з Росії та ТОТ Що відомо
Трьох дітей повернули з Росії та ТОТ Що відомо
Трьох дітей повернули з Росії та ТОТ Що відомо

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діти (5227) окупація (6794) повернення (265)


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Три дитини з ста тисяч...
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30.07.2025 09:59 Відповісти
Дуже цікаво читати, як спеціально створена служба повернула трьох наших громадян із окупованих територій. Мабуть Лубінець, переодягнувшись в жінку, приїхав на окуповані території, взяв за руки дітей, подіяв навиками гіпнозу на орків на блокпостах і перевіз їх до контрольованих земель Україною? Можливо ці діти приїхали самі, а їх тут зустріли, дали прапор України і зробили фото, написавши, що повернули? Не соромно?
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30.07.2025 10:32 Відповісти
У мене питання до презитдента і його шобли антимайданівців, яких він розставив на різні посади: "Чому попри постійні попередженні про напад ворога, уряд і спеціальні служби не провели евакуацію дітей і жінок? ********? А хто за це сидить в тюрязі???
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30.07.2025 10:34 Відповісти
 
 