Редкая РЛС "Енисей", входящая в состав С-500, поражена в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Украинские разведчики поразили редкую российскую РЛС "Енисей" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что недавно была проведена атака на военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму.

Сейчас удалось установить, что была поражена одна из самых ценных радиолокационных станций РФ - 98Л6 "Енисей"

"Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 "триумф", - отметили там.

В ГУР добавили, что поражение РЛС "Енисей" является существенным ударом по возможностям систем ПВО рашистов во временно оккупированном Крыму.

08.08.2025 16:06 Ответить
Молодці, дуже відчутний удар по можливостям ППО та РТР ворога. Надалі більше!
08.08.2025 16:07 Ответить
Малюк ужеж мiст зiрвав. А тут про якийсь фашиський патрiот! 😀
08.08.2025 16:12 Ответить
А де вражені 5 літаків? Надіюсь станції там немає.
08.08.2025 16:42 Ответить
З боліт чути як виють рашисти...
08.08.2025 16:59 Ответить
Нехай щастить!!!
