РЛС, десантный катер и базу российской ПВО на Ай-Петри поразили бойцы ГУР МО. ВИДЕО

Бойцы спецподразделения ГУР МО "Привиди" нанесли удар по объектам российских войск во временно оккупированном Крыму.

Видео успешной атаки обнародовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, удалось поразить десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сжечь российские:

РЛС "Небо-СВУ";

РЛС "Подлет К-1";

РЛС 96Л6Е.

Оккупанты начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции, но разведчикам удалось поразить один такой купол на Ай-Петри, где рашисты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).

