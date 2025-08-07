РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12457 посетителей онлайн
Новости Удары по Крыму Взрывы в Крыму
5 298 16

РЛС, десантный катер и базу российской ПВО на Ай-Петри поразили бойцы ГУР МО. ВИДЕО

Бойцы спецподразделения ГУР МО "Привиди" нанесли удар по объектам российских войск во временно оккупированном Крыму.

Видео успешной атаки обнародовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, удалось поразить десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сжечь российские:

  • РЛС "Небо-СВУ";
  • РЛС "Подлет К-1";
  • РЛС 96Л6Е.

Оккупанты начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции, но разведчикам удалось поразить один такой купол на Ай-Петри, где рашисты расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка (в/ч85683-А).

Также читайте: Бойцы ГУР разбили более 8 рот оккупантов в Сумской области: продвижение врага остановлено, удалось зайти в тыл и закрепиться. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26444) уничтожение (7612) ГУР (544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Красавчики!!
МАЭСТРО!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:22 Ответить
+6
Майстри заголовків.

десантний катер на Ай-Петрі
показать весь комментарий
07.08.2025 13:38 Ответить
+2
А з чого роблять "купольні конструкції"? Не з металу? Чи, взагалі, з бронеплит...
Та й пластикові - це "така собі "забавка"... Вони ж - прекрасна "демаскуюча ознака"!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавчики!!
МАЭСТРО!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:22 Ответить
А з чого роблять "купольні конструкції"? Не з металу? Чи, взагалі, з бронеплит...
Та й пластикові - це "така собі "забавка"... Вони ж - прекрасна "демаскуюча ознака"!
показать весь комментарий
07.08.2025 13:25 Ответить
Захист від шкидливого впливу опадів? Чув балачки, що на підводному крейсері "Мацква" частина "куполів" була зафарбована не тією фарбою - не радіопрозорою.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:30 Ответить
Скоріш за все ці конструкції робились для захисту від негоди стаціонарних позицій, ніж для захисту від уражень
показать весь комментарий
07.08.2025 13:31 Ответить
Вони-б ще "триколор" на півгектара, розстелили... Тепер у ШІ БПЛА будуть закладать зображення таких "купольних конструкцій" - щоб безпілотник не промазав...
показать весь комментарий
07.08.2025 13:41 Ответить
ці куполи для рлс стоять на Ай-Петрі ще з часів чи не Микити Сергійовича через надзвичайну ожеледь на яйлі взимку.

всі, хто коли-небудь бував на Ай-Петрі, чудово їх знають - вони безпосередньо над Ялтою
.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:09 Ответить
Ще над Феодосією.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:19 Ответить
Певно для того, щоб не робити радіоперешкод для прийому сигналу
показать весь комментарий
07.08.2025 13:35 Ответить
Купола зі склопластикових зборних сигментів. Вони радіопрозорі.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:15 Ответить
Та я про метал пожартував... З сусіда сміявся недавно - у людини вища освіта, а додумався - у електронного ключа домофона вушко відламалося (корпус пластиковий). Так він з алюмінієвої фольги від пивної банки, зробив новий корпус, і пробував користуваться...
показать весь комментарий
07.08.2025 15:32 Ответить
Майстри заголовків.

десантний катер на Ай-Петрі
показать весь комментарий
07.08.2025 13:38 Ответить
читай відповідально ....
та базу російської ППО на Ай-Петрі
показать весь комментарий
07.08.2025 15:27 Ответить
Ці куполи як гра в напестки - вгадай під яким радар.
показать весь комментарий
07.08.2025 13:43 Ответить
радари то там є, але куполи й захищають від удару бпл

.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:11 Ответить
,,Освячений"портрет пуйла найкращий захист для них .
показать весь комментарий
07.08.2025 14:05 Ответить
В радянські часи на Ай-Петринських куполах служили моряки. В іхній же частині був ще й маяк біля Ластівчиного гнізда, Біля маяка казарма. Мій вже покійний товариш якраз там служив та й залишився в Ялті. Я його називав - ,,горний моряк,,
показать весь комментарий
07.08.2025 14:52 Ответить
 
 