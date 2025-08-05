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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Бойцы ГУР разбили более 8 рот оккупантов в Сумской области: продвижение врага остановлено, удалось зайти в тыл и закрепиться.. ВИДЕО

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, продвижение московитов - остановлено, поставки провизии и боекомплекта их группировке войск - сорваны.

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии рф, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", - говорится в сообщении.

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Также ГУР публикует видео, на котором зафиксированы ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков:
- стремительные рейды в тылу противника;
- прицельная работа артиллеристов и гранатометчиков;
- ликвидация оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов;
- кадры ближнего стрелкового боя.

"Общие потери противника: не менее 334 - убитыми, еще более 550 - ранеными", - добавляют в украинской разведке.

Операция проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Автор: 

армия РФ (20212) ликвидация (3912) Сумская область (3541) ГУР (541)


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05.08.2025 10:00 Ответить
High quality warriors
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05.08.2025 10:20 Ответить
Так пфди в ТЦК, мобілізуйся в ГУР і побачиш на власні очі.
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05.08.2025 12:01 Ответить
 
 