Воины ССО зачистили вражеские позиции: несколько спецназовцев РФ взяты в плен. ВИДЕО
Воины 3-го полка ССО успешно зачистили участок местности, где по данным разведки находилось более десятка российских оккупантов.
Видео обнародовала пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.
Воины ССО незаметно подошли сквозь чащу вплотную к вражеским позициям и вышли на близкий контакт с противником.
Оператор ССО с позывным Рудя рассказал, что воины заметили блиндаж и оттуда услышали разговоры рашистов, поэтому сразу открыли огонь.
В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев рф сдались в плен. Кроме того, после уточнения координат позиций противника по ним отработали экипажи дронов-бомберов.
