Воины ССО зачистили вражеские позиции: несколько спецназовцев РФ взяты в плен. ВИДЕО

Воины 3-го полка ССО успешно зачистили участок местности, где по данным разведки находилось более десятка российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Воины ССО незаметно подошли сквозь чащу вплотную к вражеским позициям и вышли на близкий контакт с противником.

Оператор ССО с позывным Рудя рассказал, что воины заметили блиндаж и оттуда услышали разговоры рашистов, поэтому сразу открыли огонь.

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев рф сдались в плен. Кроме того, после уточнения координат позиций противника по ним отработали экипажи дронов-бомберов.

Читайте: ССО уничтожили радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в оккупированном Крыму. ФОТО

Слава ЗСУ, только не спецназовцы касабы и *********...
показать весь комментарий
18.08.2025 10:33 Ответить
 
 