ССО уничтожили радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в оккупированном Крыму. ФОТО
Силы специальных операций уничтожили мощный радар на ВОТ АР Крым.
Об этом Силы специальных операций ВС Украины сообщили в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь с 9 на 10 августа 2025 года, подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосовка, ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.
Характеристики ТРЛК-10 "Скала-М"
ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара - до 350 км.
"Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", - отметили в ССО.
Тепер лишилось вивести з ладу все управління повітряним простором рф, щоб їхні літаки зіштовхувались між собою у повітрі та падали як старі ночви на землю, й бажано по глибше, аби не смерділи й мух не було!