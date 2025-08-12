ССО уничтожили радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в оккупированном Крыму. ФОТО

Силы специальных операций уничтожили мощный радар на ВОТ АР Крым.

Об этом Силы специальных операций ВС Украины сообщили в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь с 9 на 10 августа 2025 года, подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосовка, ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Характеристики ТРЛК-10 "Скала-М"

ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара - до 350 км.

Также читайте: Редкая РЛС "Енисей", входящая в состав С-500, поражена в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

"Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", - отметили в ССО.