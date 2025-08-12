РУС
ССО уничтожили радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в оккупированном Крыму. ФОТО

Силы специальных операций уничтожили мощный радар на ВОТ АР Крым.

Об этом Силы специальных операций ВС Украины сообщили в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь с 9 на 10 августа 2025 года, подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосовка, ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

ТРЛК-10 "Скала-М"

Характеристики ТРЛК-10 "Скала-М"

ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара - до 350 км.

Также читайте: Редкая РЛС "Енисей", входящая в состав С-500, поражена в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

"Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", - отметили в ССО.

Крым (26449) уничтожение (7646) радар (69) ССО (556)


Чудова новина.
12.08.2025 11:51 Ответить
Бандура має бути велика. Та ще й захищена ззовні куполом металевим. Наврядчи FPV таке може пробити. Невже "Лютий" долетів?
12.08.2025 11:59 Ответить
То рух їхнього аерофлоту до нашого Криму вже припр нився?! Чудово!
Тепер лишилось вивести з ладу все управління повітряним простором рф, щоб їхні літаки зіштовхувались між собою у повітрі та падали як старі ночви на землю, й бажано по глибше, аби не смерділи й мух не було!
12.08.2025 12:31 Ответить
 
 