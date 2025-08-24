Дрони СБУ та ССО уразили газопереробний комплекс в Усть-Лузі, - джерело. ВIДЕО

Воїни СБУ та ССО завдали удару по газопереробному комплексу в Усть-Лузі.

Увага! На відео присутня неценузрна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Безпілотники атакували виробничі потужності порту в Ленінградській області РФ.

Попередньо, зафіксовано влучання в газопереробний комплекс компанії "Новатек", що є найбільшим виробником скрапленого газу в РФ. Осінтери встановили, що удару завдано точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Джерела зазначили, що це є другою успішною атакою безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня.

