Атака дронів на регіони РФ
3 464 11

Дрони СБУ та ССО уразили газопереробний комплекс в Усть-Лузі, - джерело. ВIДЕО

Воїни СБУ та ССО завдали удару по газопереробному комплексу в Усть-Лузі.

Увага! На відео присутня неценузрна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Безпілотники атакували виробничі потужності порту в Ленінградській області РФ.

Попередньо, зафіксовано влучання в газопереробний комплекс компанії "Новатек", що є найбільшим виробником скрапленого газу в РФ. Осінтери встановили, що удару завдано точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Джерела зазначили, що це є другою успішною атакою безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня.

+16
Премію дроноводам за такий ДАРУНОК до Дня НЕзалежності.
+10
-- Не так! Не так!
ВЕЛКАМ ТУ ЮКРЕЙН, ****!

Слава Україні!
Зі святечком будь здорова, Героїчна Українська Нація!
+10
Українські санкції на експорт газу з раші)
Вжарили!
Уламки рулять
То орки з січня булки розслабили.
Загальновідомо, що "санкції тільки на користь". Тепер питається: Хто ж справжній союзник Росії? Точно не Трамп.
На кацапії зовсім з глузду зїхали. Горить термінал а йому 3,14зда ввижається.
а кто єто сделал????
Санкції 😅
Джерела зазначили, що це є другою успішною атакою безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня. Джерело: https://censor.net/ua/v3570267

Насправді це третя успішна атака на термінал НОВАТЕК. Перша була наприкінці січня 24 року.
