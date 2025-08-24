Дрони СБУ та ССО уразили газопереробний комплекс в Усть-Лузі, - джерело. ВIДЕО
Воїни СБУ та ССО завдали удару по газопереробному комплексу в Усть-Лузі.
Увага! На відео присутня неценузрна лексика!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Безпілотники атакували виробничі потужності порту в Ленінградській області РФ.
Попередньо, зафіксовано влучання в газопереробний комплекс компанії "Новатек", що є найбільшим виробником скрапленого газу в РФ. Осінтери встановили, що удару завдано точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.
Джерела зазначили, що це є другою успішною атакою безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня.
ВЕЛКАМ ТУ ЮКРЕЙН, ****!
Слава Україні!
Зі святечком будь здорова, Героїчна Українська Нація!
Насправді це третя успішна атака на термінал НОВАТЕК. Перша була наприкінці січня 24 року.