Коригувала удари по військкоматах: у Чернігові затримано агентку ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Чернігові місцеву мешканку, яка працювала на ФСБ і готувала нові повітряні атаки РФ по військових об’єктах на півночі України.

За даними слідства, 39-річна жінка потрапила в поле зору окупантів через телеграм-канали з пошуку "підробітків". Після вербування її відправили на Київщину для пошуку аеродромів з бойовими гелікоптерами, однак реальних об’єктів вона не виявила.

Повернувшись до Чернігова, агентка взялася за коригування ударів по місцевих військкоматах. Вона орендувала квартиру біля ТЦК, де на підвіконні встановила камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Таким чином ворог планував з’ясувати час найбільшого скупчення військовозобов’язаних, щоб завдати удару.

Під час затримання жінка намагалася знищити докази - видалити листування та розбити телефон. Однак СБУ задокументувала всі її дії. Затриманій повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

