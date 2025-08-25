УКР
Коригувала удари по військкоматах: у Чернігові затримано агентку ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Чернігові місцеву мешканку, яка працювала на ФСБ і готувала нові повітряні атаки РФ по військових об’єктах на півночі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ затримала у Чернігові агентку ФСБ

За даними слідства, 39-річна жінка потрапила в поле зору окупантів через телеграм-канали з пошуку "підробітків". Після вербування її відправили на Київщину для пошуку аеродромів з бойовими гелікоптерами, однак реальних об’єктів вона не виявила.

Повернувшись до Чернігова, агентка взялася за коригування ударів по місцевих військкоматах. Вона орендувала квартиру біля ТЦК, де на підвіконні встановила камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. Таким чином ворог планував з’ясувати час найбільшого скупчення військовозобов’язаних, щоб завдати удару.

Під час затримання жінка намагалася знищити докази - видалити листування та розбити телефон. Однак СБУ задокументувала всі її дії. Затриманій повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ (13278) Чернігів (807) військкомат (434) Чернігівська область (1005) Чернігівський район (57)
Термін ув'язнення має бути 25 років без права амністії!
25.08.2025 10:49 Відповісти
Житомир, кайло, гранітний кар'єр
25.08.2025 10:49 Відповісти
В тому Житомирі, виявляється, таких своїх повно.
Писали, що там діє ціла кцапська організація "Союз радянських офіцерів", що кішить про-російськими "ветеранчиками" радянської армії.
Та й судячи з повідомлень ЗМІ у тому Житомирі теракт за терактом.
Куди СБУ, Поліція дивиться?! Чому такі контори ще існують??!!
25.08.2025 11:25 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
25.08.2025 10:51 Відповісти
Підвісити за "яйця".
25.08.2025 11:17 Відповісти
Худоба
25.08.2025 11:21 Відповісти
Мадонна ухилянтів.
25.08.2025 11:27 Відповісти
 
 