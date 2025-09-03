Через Telegram РФ веде гібридну війну проти України, його варто заборонити, - Порошенко
П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у парламенті закликав заборонити в Україні месенджер Telegram, оскільки через нього російські спецслужби ведуть гібридну війну проти України та вербують терористів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він нагадав, що вчора відбулося прощання з ексспікером Верховної Ради та нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові.
"Це була людина, при якій парламент був парламентом, і закони народжувалися тут, в парламенті нашою роботою, а не в темних кабінетах за межами Грушевського, 5. Андрія вбили не лише як політика, Андрія вбили як героя Революції Гідності. І цей постріл, постріл кремля, постріл русні, "п’ятої колони" і антимайдану був пострілом в Революцію Гідності, в наші ідеали, в Армію, в Мову, у Віру", - наголосив Порошенко.
За словами п'ятого президента, правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм.
"І зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз.
Мова не йде лише про те, щоб увічнити пам’ять Андрія, про табличку на стінах, це очевидно. Мова не про те, щоб визнати – Андрій був героєм і залишається героєм в серцях кожного українця. Йдеться про те, щоб ми спільно з вами зробили все для армії, для української державності, для мови і віри. І головне – зберегти єдність, бо єдністю ми переможемо ворога", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це пропозиція позбутися каналів донесення
зеленоїдержавної маячніполітики?
Точно, вражина!
так як там багато свояків з якими вони тримають
тісний звʼязок 😠
Вже всі і забули яке було при ньому свавілля, зе-шапіто ми отримали тому, що якраз і хотіли спекатись від порошенко!
здається поліціянтів у нас дуже прибавилось!
Шахраї вони всюди, забороніть ще спілкування скрізь, бо там можуть і таки будуть спілкуватися шахраї
А українські ТГ-канали, типу Демсокири або центру Миротворець - вони теж на кацапів працюють?
А ще тг-боти, які приймають покази лічильників (вода, газ, електріка) - вони теж ворожі?
До речі, якщо ТГ - "належить ФСБ", то чому його у рашастані блокують та забороняють?
пам'ятаю, як у 2018му саме "роскомпозор" намагався блокувати "телегу" у всьому рашастані і як в них нічого з цього не вийшло (бо це технічно надто складно).
Відключайте сотовий зв'язок та інтернет по всій країні. Позносьте всі супутникові тарілки, антени, забороніть всі передавачі та приймачі. Дозволити два телеканали з телемарахфоном. Контроль поштових відправлень та телефонних переговорів.
І все це не завадить орківському фсб мати свою агентуру в Україні.
=========
Взагали-то гібридна віна через телеграмм є наслідком недолугої политики влади України за весь час існування України з 1991 року, бо замість того, щоб дбати про українців і виховувати патриотизм і любов до України вони грабували Україну і знущалися над українцями. Так що іди у дупу, Петро Олексійовичу. Тобі просто стало лячно після вбивства Парубія. Де вільне володіння зброєю в Україні? Де вільне пересування? Чому Зеленського і його шоблу неможна притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду?
Ми що, вже помирилися з Росією?