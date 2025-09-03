УКР
Через Telegram РФ веде гібридну війну проти України, його варто заборонити, - Порошенко

Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні. Що відомо?

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у парламенті закликав заборонити в Україні месенджер Telegram, оскільки через нього російські спецслужби ведуть гібридну війну проти України та вербують терористів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що вчора відбулося прощання з ексспікером Верховної Ради та нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові.

"Це була людина, при якій парламент був парламентом, і закони народжувалися тут, в парламенті нашою роботою, а не в темних кабінетах за межами Грушевського, 5. Андрія вбили не лише як політика, Андрія вбили як героя Революції Гідності. І цей постріл, постріл кремля, постріл русні, "п’ятої колони" і антимайдану був пострілом в Революцію Гідності, в наші ідеали, в Армію, в Мову, у Віру", - наголосив Порошенко.

Також читайте: Путін наказав готувати відключення іноземних месенджерів. Telegram не чіпатимуть

За словами п'ятого президента, правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм.

"І зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз.

Мова не йде лише про те, щоб увічнити пам’ять Андрія, про табличку на стінах, це очевидно. Мова не про те, щоб визнати – Андрій був героєм і залишається героєм в серцях кожного українця. Йдеться про те, щоб ми спільно з вами зробили все для армії, для української державності, для мови і віри. І головне – зберегти єдність, бо єдністю ми переможемо ворога", - підсумував він.

Читайте: Найбільше українці не довіряють телемарафону, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

заборона (1471) Порошенко Петро (15228) Telegram (302)
Топ коментарі
+10
Тут я згоден. к ****** оту телегу.
03.09.2025 12:12 Відповісти
03.09.2025 12:12 Відповісти
+5
Так Зеля і ОПа в Телеграмі
03.09.2025 12:14 Відповісти
03.09.2025 12:14 Відповісти
+5
Суть не в тому. Але це потужний привід незламно захищати телеграм.
03.09.2025 12:18 Відповісти
03.09.2025 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут я згоден. к ****** оту телегу.
03.09.2025 12:12 Відповісти
03.09.2025 12:12 Відповісти
Дійсно, нахєр заборонити всі соціальні мережі, а гаджети здати на металобрухт!
03.09.2025 12:15 Відповісти
03.09.2025 12:15 Відповісти
Ні не всі, мені тільки ця не до вподоби) а вам усі??)
03.09.2025 12:17 Відповісти
03.09.2025 12:17 Відповісти
Із забороною телеги кацапські виродки не зникнуть, будуть використовувати поштових голубів.
03.09.2025 12:24 Відповісти
03.09.2025 12:24 Відповісти
То хай використовують. голубів.
03.09.2025 12:53 Відповісти
03.09.2025 12:53 Відповісти
Ну тоді аднаглазніків із вкантактами теж тре повертати? Соцмережі ж
03.09.2025 12:19 Відповісти
03.09.2025 12:19 Відповісти
Телеграм Дуров передав ФСБ.
03.09.2025 12:14 Відповісти
03.09.2025 12:14 Відповісти
Як може фсбшник щось передати фсб? Там починаючи з вкантактків все під контролем
03.09.2025 12:18 Відповісти
03.09.2025 12:18 Відповісти
Не зовсім, в нього був конфлікт, який він потім владнав, десятки разів приїжджаючи таємно в рашку.
03.09.2025 13:10 Відповісти
03.09.2025 13:10 Відповісти
Так Зеля і ОПа в Телеграмі
03.09.2025 12:14 Відповісти
03.09.2025 12:14 Відповісти
Хіба в цьому суть?
03.09.2025 12:15 Відповісти
03.09.2025 12:15 Відповісти
Суть не в тому. Але це потужний привід незламно захищати телеграм.
03.09.2025 12:18 Відповісти
03.09.2025 12:18 Відповісти
Ну то ж канал їхніх кураторів! Все логічно.
03.09.2025 12:34 Відповісти
03.09.2025 12:34 Відповісти
ага а Зелупін чого в телеграмках сидить?
03.09.2025 12:15 Відповісти
03.09.2025 12:15 Відповісти
Вся зелень сидить в телеграмі. Впливає на українців разом з кацапами
03.09.2025 12:16 Відповісти
03.09.2025 12:16 Відповісти
Давно пора. І вайбер туди ж. Та всі забули про ще більш важливе - київстар так і залишився в лаптєй, якщо що
03.09.2025 12:17 Відповісти
03.09.2025 12:17 Відповісти
І буде совок 2.0. кацапи теж з інтернетом війну ведуть. Ви ще запропонуйте український Макс створити.
03.09.2025 12:22 Відповісти
03.09.2025 12:22 Відповісти
Чому совок? Є Сигнал, є Вотсап, там кращий захист даних, аніж у тєлєзі - це всі експерти визнають. Що заважає нормальним телеграм-каналам мігрувати в Вотсап?
03.09.2025 12:40 Відповісти
03.09.2025 12:40 Відповісти
моцкалі ведуть війну з інетом бо він, попри очевидні позитивні сторони, а може власне якраз через них, є зброєю масового ураження, якщо ви випадково цього не знали.
03.09.2025 13:05 Відповісти
03.09.2025 13:05 Відповісти
А ти шо тільки телеграм і вайбер знаєш? Он Скайп сам припинив своє існування і шо? Шось змінилось? Таких месенджерів повно.
03.09.2025 12:29 Відповісти
03.09.2025 12:29 Відповісти
Уся медійка ОП побудована на телеграмі.
Це пропозиція позбутися каналів донесення зеленої державної маячні політики?
Точно, вражина!
03.09.2025 12:17 Відповісти
03.09.2025 12:17 Відповісти
Давно про це кажу , але зелена влада не дочуває ,
так як там багато свояків з якими вони тримають
тісний звʼязок 😠
03.09.2025 12:18 Відповісти
03.09.2025 12:18 Відповісти
Ну закриєш ти Телеграм і шо? Таких телеграмів дуже багато в інтернеті. Чи ти не знаєш про це?
03.09.2025 12:27 Відповісти
03.09.2025 12:27 Відповісти
Та хєр це вийде в принципі. Особливо коли у всіх держ органів, офіційних діячів і волонтерів по тг каналу. ВИділять купу грошей, якийсь Фьодоров їх освоїть, а на виході буде пшик.
03.09.2025 12:19 Відповісти
03.09.2025 12:19 Відповісти
Не буде телеграму, знайдуть щось інше. Ми живемо у цифрову еру. Дідам це ніяк не доходить.
03.09.2025 12:20 Відповісти
03.09.2025 12:20 Відповісти
Ну, не скажіть. Важко знайти щось інше, вже готове до використання, і при цьому забезпечити прямий доступ фсб.
03.09.2025 12:25 Відповісти
03.09.2025 12:25 Відповісти
У порошенка є телеграм канал?
03.09.2025 13:01 Відповісти
03.09.2025 13:01 Відповісти
це наразі протизаконно?
03.09.2025 13:07 Відповісти
03.09.2025 13:07 Відповісти
Так тоді треба і інтернет заборонити бо в тирнеті таких мессенджерів як собак нерізаних. Справа не в мессендерах, а те шо в головах тих хто йде на такі злочини.
03.09.2025 12:25 Відповісти
03.09.2025 12:25 Відповісти
Але не на будь-який месенджер можна накрутити ШІ для опрацювання і аналізу потоку повідомлень. Не будь-який месенджер дозволить створити бото-групи і буде публікувати повідомлення без мінімальної перевірки на достовірність
03.09.2025 12:30 Відповісти
03.09.2025 12:30 Відповісти
А в яких месенджерах перевіряють публікації на достовірність? Навіть в тому ж ФБ є свій мессенджер. Треба не з мессенджерами боротись, а з підарасами які йдуть на такі злочини. Таким підАрам треба смертна кара, а не пожиттєве утримання.
03.09.2025 12:35 Відповісти
03.09.2025 12:35 Відповісти
Макрон обвинил Дурова в педофилии и посадил в тюрьму. Вот как надо работать. По европейски.
03.09.2025 12:26 Відповісти
03.09.2025 12:26 Відповісти
Недарма кажуть, що потрібно памятати історію, щоб не повторювати її помилки!
Вже всі і забули яке було при ньому свавілля, зе-шапіто ми отримали тому, що якраз і хотіли спекатись від порошенко!
03.09.2025 12:40 Відповісти
03.09.2025 12:40 Відповісти
ага, вместо интернета марафон ! не хотите что бы показывали, что творится на фронте, будете дальше про 30 тис убитыми солдат всу за 3.5 лет плести, да ?!
03.09.2025 12:27 Відповісти
03.09.2025 12:27 Відповісти
Інтернет заборонити-саме через нього всі біди! А ще "Глово", служби таксі,виїзди за кордон-цим всім можуть скористатися для тероризму!
03.09.2025 12:28 Відповісти
03.09.2025 12:28 Відповісти
Маячня, може потрібно просто вчасно виявляти та блокувати окремі канали, а не весь телеграм,
здається поліціянтів у нас дуже прибавилось!
Шахраї вони всюди, забороніть ще спілкування скрізь, бо там можуть і таки будуть спілкуватися шахраї
03.09.2025 12:29 Відповісти
03.09.2025 12:29 Відповісти
Каждый пользователь Телеграма это миньон ФСБ. Тупая кукла которой пользуется ху*ло.
03.09.2025 12:34 Відповісти
03.09.2025 12:34 Відповісти
А в фейсбуці, в ватсапі кацапні що, замало? так давайте ще їх заборонимо..
А українські ТГ-канали, типу Демсокири або центру Миротворець - вони теж на кацапів працюють?
А ще тг-боти, які приймають покази лічильників (вода, газ, електріка) - вони теж ворожі?
До речі, якщо ТГ - "належить ФСБ", то чому його у рашастані блокують та забороняють?
пам'ятаю, як у 2018му саме "роскомпозор" намагався блокувати "телегу" у всьому рашастані і як в них нічого з цього не вийшло (бо це технічно надто складно).
03.09.2025 12:34 Відповісти
03.09.2025 12:34 Відповісти
Ватсап краще захищає дані, аніж тг - це загальновідомий факт. Шифрування там краще!
03.09.2025 12:41 Відповісти
03.09.2025 12:41 Відповісти
Хіба можна заборонити головний майданчик ОПівської пропаганди?
03.09.2025 12:36 Відповісти
03.09.2025 12:36 Відповісти
не думав, що колись підтримаю порошенка, але тут він має рацію на 100%! згадайте як у 2014 заборонили "в контакті" та "однокласники" - і всі залишилися живі, а Місяць не впав на Землю!
03.09.2025 12:38 Відповісти
03.09.2025 12:38 Відповісти
Тогда все запреты горячо поддерживал народ.
03.09.2025 12:45 Відповісти
03.09.2025 12:45 Відповісти
не розповідайте дурниць - пів країни тоді сиділо в цих мережах
03.09.2025 12:47 Відповісти
03.09.2025 12:47 Відповісти
Чого не збереш в Петра Олексійовича, так це відчуття суспільної кон'юнктури та вміння "випереджати" владу - підозрюю, що рішення про заборону ТГ вже десь "вариться" в ОП
03.09.2025 12:38 Відповісти
03.09.2025 12:38 Відповісти
Забороніть вже нах все!
03.09.2025 12:40 Відповісти
03.09.2025 12:40 Відповісти
Задумайтеся над простим фактом: у ЗСУ змушують видалити з телефону телеграм, але дозволяють Сигнал та Ватсап...
03.09.2025 12:45 Відповісти
03.09.2025 12:45 Відповісти
Боротись потрібно не з наслідками а з причинами. Хіба що хто геть дурний та не знає що окрім телеграму існує безліч способів звязку.
Відключайте сотовий зв'язок та інтернет по всій країні. Позносьте всі супутникові тарілки, антени, забороніть всі передавачі та приймачі. Дозволити два телеканали з телемарахфоном. Контроль поштових відправлень та телефонних переговорів.
І все це не завадить орківському фсб мати свою агентуру в Україні.
03.09.2025 12:59 Відповісти
03.09.2025 12:59 Відповісти
Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины Источник: https://censor.net/ru/n3571987
=========
Взагали-то гібридна віна через телеграмм є наслідком недолугої политики влади України за весь час існування України з 1991 року, бо замість того, щоб дбати про українців і виховувати патриотизм і любов до України вони грабували Україну і знущалися над українцями. Так що іди у дупу, Петро Олексійовичу. Тобі просто стало лячно після вбивства Парубія. Де вільне володіння зброєю в Україні? Де вільне пересування? Чому Зеленського і його шоблу неможна притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду?
03.09.2025 13:03 Відповісти
03.09.2025 13:03 Відповісти
Та хрєн з ним, з телеграмом, скажіть краще, хто зняв блокування з lenta.ru? І що це взагалі повинно означати? Телеграм хоч каже, що він нібито незалежний, а lenta.ru російське державне інтернет-видання, чого воно навіть і не приховує.
Ми що, вже помирилися з Росією?
03.09.2025 13:06 Відповісти
03.09.2025 13:06 Відповісти
Отличная идея! Давайте запаретим вообще все! Включая Интернет, оставвим только Телемарафон и портрет вождя Зеленского, что бы было на кого молится!
03.09.2025 13:06 Відповісти
03.09.2025 13:06 Відповісти
На жаль дійсно telegram використовується як місто для вербовки, тому треба брати сміливість для цензурування під час війни.
03.09.2025 13:07 Відповісти
03.09.2025 13:07 Відповісти
 
 