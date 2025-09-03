Через Telegram РФ веде гібридну війну проти України, його варто заборонити, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у парламенті закликав заборонити в Україні месенджер Telegram, оскільки через нього російські спецслужби ведуть гібридну війну проти України та вербують терористів.

Він нагадав, що вчора відбулося прощання з ексспікером Верховної Ради та нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові.

"Це була людина, при якій парламент був парламентом, і закони народжувалися тут, в парламенті нашою роботою, а не в темних кабінетах за межами Грушевського, 5. Андрія вбили не лише як політика, Андрія вбили як героя Революції Гідності. І цей постріл, постріл кремля, постріл русні, "п’ятої колони" і антимайдану був пострілом в Революцію Гідності, в наші ідеали, в Армію, в Мову, у Віру", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм.

"І зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз.

Мова не йде лише про те, щоб увічнити пам’ять Андрія, про табличку на стінах, це очевидно. Мова не про те, щоб визнати – Андрій був героєм і залишається героєм в серцях кожного українця. Йдеться про те, щоб ми спільно з вами зробили все для армії, для української державності, для мови і віри. І головне – зберегти єдність, бо єдністю ми переможемо ворога", - підсумував він.

