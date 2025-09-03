Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины, его стоит запретить, - Порошенко

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в парламенте призвал запретить в Украине мессенджер Telegram, поскольку через него российские спецслужбы ведут гибридную войну против Украины и вербуют террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что вчера состоялось прощание с экс-спикером Верховной Рады и нардепом Андреем Парубием, которого убили во Львове.

"Это был человек, при котором парламент был парламентом, и законы рождались здесь, в парламенте нашей работой, а не в темных кабинетах за пределами Грушевского, 5. Андрея убили не только как политика, Андрея убили как героя Революции Достоинства. И этот выстрел, выстрел кремля, выстрел русни, "пятой колонны" и антимайдана был выстрелом в Революцию Достоинства, в наши идеалы, в Армию, в Язык, в Веру", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Телеграм.

"И сейчас через Телеграм создается сеть террористических действий против Украины. Это наше дело чести - запретить Телеграмм в Украине уже и сейчас.

Речь не идет только о том, чтобы увековечить память Андрея, о табличке на стенах, это очевидно. Речь не о том, чтобы признать - Андрей был героем и остается героем в сердцах каждого украинца. Речь идет о том, чтобы мы совместно с вами сделали все для армии, для украинской государственности, для языка и веры. И главное - сохранить единство, потому что единством мы победим врага", - подытожил он.

