Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины, его стоит запретить, - Порошенко

Порошенко призвал запретить Telegram в Украине. Что известно?

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в парламенте призвал запретить в Украине мессенджер Telegram, поскольку через него российские спецслужбы ведут гибридную войну против Украины и вербуют террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что вчера состоялось прощание с экс-спикером Верховной Рады и нардепом Андреем Парубием, которого убили во Львове.

"Это был человек, при котором парламент был парламентом, и законы рождались здесь, в парламенте нашей работой, а не в темных кабинетах за пределами Грушевского, 5. Андрея убили не только как политика, Андрея убили как героя Революции Достоинства. И этот выстрел, выстрел кремля, выстрел русни, "пятой колонны" и антимайдана был выстрелом в Революцию Достоинства, в наши идеалы, в Армию, в Язык, в Веру", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Телеграм.

"И сейчас через Телеграм создается сеть террористических действий против Украины. Это наше дело чести - запретить Телеграмм в Украине уже и сейчас.

Речь не идет только о том, чтобы увековечить память Андрея, о табличке на стенах, это очевидно. Речь не о том, чтобы признать - Андрей был героем и остается героем в сердцах каждого украинца. Речь идет о том, чтобы мы совместно с вами сделали все для армии, для украинской государственности, для языка и веры. И главное - сохранить единство, потому что единством мы победим врага", - подытожил он.

+25
Тут я згоден. к ****** оту телегу.
03.09.2025 12:12
+12
Дійсно, нахєр заборонити всі соціальні мережі, а гаджети здати на металобрухт!
03.09.2025 12:15
+11
Ні не всі, мені тільки ця не до вподоби) а вам усі??)
03.09.2025 12:17
Тут я згоден. к ****** оту телегу.
03.09.2025 12:12
Дійсно, нахєр заборонити всі соціальні мережі, а гаджети здати на металобрухт!
03.09.2025 12:15
Ні не всі, мені тільки ця не до вподоби) а вам усі??)
03.09.2025 12:17
Із забороною телеги кацапські виродки не зникнуть, будуть використовувати поштових голубів.
03.09.2025 12:24
То хай використовують. голубів.
03.09.2025 12:53
Ну тоді аднаглазніків із вкантактами теж тре повертати? Соцмережі ж
03.09.2025 12:19
То російські соцмережі, а це звичайний месенджер
03.09.2025 13:11
Вк створив Дуров, Телегу створив Дуров, в академії ФСБ теж вчився Дуров.
Соупадєніє, звісно, ви шо. Незалежний месенджер для імбіцилів.
03.09.2025 13:52
Телеграм Дуров передав ФСБ.
03.09.2025 12:14
Як може фсбшник щось передати фсб? Там починаючи з вкантактків все під контролем
03.09.2025 12:18
Не зовсім, в нього був конфлікт, який він потім владнав, десятки разів приїжджаючи таємно в рашку.
03.09.2025 13:10
Так Зеля і ОПа в Телеграмі
03.09.2025 12:14
Хіба в цьому суть?
03.09.2025 12:15
Суть не в тому. Але це потужний привід незламно захищати телеграм.
03.09.2025 12:18
Ну то ж канал їхніх кураторів! Все логічно.
03.09.2025 12:34
ага а Зелупін чого в телеграмках сидить?
03.09.2025 12:15
Вся зелень сидить в телеграмі. Впливає на українців разом з кацапами
03.09.2025 12:16
Давно пора. І вайбер туди ж. Та всі забули про ще більш важливе - київстар так і залишився в лаптєй, якщо що
03.09.2025 12:17
І буде совок 2.0. кацапи теж з інтернетом війну ведуть. Ви ще запропонуйте український Макс створити.
03.09.2025 12:22
Чому совок? Є Сигнал, є Вотсап, там кращий захист даних, аніж у тєлєзі - це всі експерти визнають. Що заважає нормальним телеграм-каналам мігрувати в Вотсап?
03.09.2025 12:40
моцкалі ведуть війну з інетом бо він, попри очевидні позитивні сторони, а може власне якраз через них, є зброєю масового ураження, якщо ви випадково цього не знали.
03.09.2025 13:05
Мова йде про заборону каZпського продукту. Ніхто не закликає забороняти всі соцмережі, месенджери.
03.09.2025 13:13
Спочатку вони прийшли за комуністами. Я мовчав, бо не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими діячами. Я мовчав, бо я не був профспілковим діячем.

Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не був євреєм.

Потім вони прийшли за мною. І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені.

Мартін Німеллер
03.09.2025 13:57
А ти шо тільки телеграм і вайбер знаєш? Он Скайп сам припинив своє існування і шо? Шось змінилось? Таких месенджерів повно.
03.09.2025 12:29
телеграм і вайбер мають кацапські коріння.
03.09.2025 13:11
Чому ж тоді Телеграм заборонений на кацапщині?
03.09.2025 13:20
ну, це вже брехня.
Не популяризується за підписом влади, та ще позірно переслідуться (штибу: реклама антирекламою) - але не заборонений.
03.09.2025 13:55
Уся медійка ОП побудована на телеграмі.
Це пропозиція позбутися каналів донесення зеленої державної маячні політики?
Точно, вражина!
03.09.2025 12:17
Давно про це кажу , але зелена влада не дочуває ,
так як там багато свояків з якими вони тримають
тісний звʼязок 😠
03.09.2025 12:18
Ну закриєш ти Телеграм і шо? Таких телеграмів дуже багато в інтернеті. Чи ти не знаєш про це?
03.09.2025 12:27
Не всі вони кацапські.
03.09.2025 13:14
Та хєр це вийде в принципі. Особливо коли у всіх держ органів, офіційних діячів і волонтерів по тг каналу. ВИділять купу грошей, якийсь Фьодоров їх освоїть, а на виході буде пшик.
03.09.2025 12:19
Не буде телеграму, знайдуть щось інше. Ми живемо у цифрову еру. Дідам це ніяк не доходить.
03.09.2025 12:20
Ну, не скажіть. Важко знайти щось інше, вже готове до використання, і при цьому забезпечити прямий доступ фсб.
03.09.2025 12:25
У порошенка є телеграм канал?
03.09.2025 13:01
це наразі протизаконно?
03.09.2025 13:07
Не знаю. Я просто спитав, є чи ні. Якщо є, то це дивно. Якщо ні, то все логічно
03.09.2025 13:14
є і нього телеграм: https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew
Я часто захожу на інші "порооботські" телеги(і часто тут коліпащу інфи з них):
https://t.me/s/officialeurosolidarity
https://t.me/s/spravagromad
https://t.me/s/budem_bambit
https://t.me/s/dragonspech
https://t.me/s/sergiytaran
https://t.me/s/smolii_ukraine
https://t.me/s/rozumaha
https://t.me/s/Omelyan_News
https://t.me/s/irynagerashchenko
https://t.me/s/Haidukevych
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
https://t.me/s/VVgorkovenko
03.09.2025 13:29
Це дивно, б тг співпрацює з фсб
03.09.2025 13:34
в тому й то проблема: телега популярна, і відмовитись від неї можнв лише силовим шляхом.
03.09.2025 13:47
Тю. Просто не користуватися? Не варіант? Самоконтролю не вистачає?
03.09.2025 13:52
Мені вистачає. Навть коли я захожу на Z-канали.
Але, от, бачиш, Сцельников завербувався саме через телегу...
Тому Порох і виліз з черговою виогою її заборонити.
03.09.2025 13:59
Тіктокерс, я розумію що коли закрили ВК і Одноглазники, ти ще в дитсадок ходив, але міг би в Чатужпт про це запитати))))
03.09.2025 13:57
Так тоді треба і інтернет заборонити бо в тирнеті таких мессенджерів як собак нерізаних. Справа не в мессендерах, а те шо в головах тих хто йде на такі злочини.
03.09.2025 12:25
Але не на будь-який месенджер можна накрутити ШІ для опрацювання і аналізу потоку повідомлень. Не будь-який месенджер дозволить створити бото-групи і буде публікувати повідомлення без мінімальної перевірки на достовірність
03.09.2025 12:30
А в яких месенджерах перевіряють публікації на достовірність? Навіть в тому ж ФБ є свій мессенджер. Треба не з мессенджерами боротись, а з підарасами які йдуть на такі злочини. Таким підАрам треба смертна кара, а не пожиттєве утримання.
03.09.2025 12:35
Головні підараси сидять в керівництві цього телеграму і зливають регулярно дані українців в ФСБ.
Не будьте баранами, почитайте кібр-експертів, телеграм це дирява фсбшна параша яку тре а давно викинути на смітник - тоді да наших корисних ідіотів русні стане важче дістатись
03.09.2025 14:01
Макрон обвинил Дурова в педофилии и посадил в тюрьму. Вот как надо работать. По европейски.
03.09.2025 12:26
Недарма кажуть, що потрібно памятати історію, щоб не повторювати її помилки!
Вже всі і забули яке було при ньому свавілля, зе-шапіто ми отримали тому, що якраз і хотіли спекатись від порошенко!
03.09.2025 12:40
ага, вместо интернета марафон ! не хотите что бы показывали, что творится на фронте, будете дальше про 30 тис убитыми солдат всу за 3.5 лет плести, да ?!
03.09.2025 12:27
В крім телєги і марафону інших джерел даних не існує у всесвіті?😂
03.09.2025 14:02
Інтернет заборонити-саме через нього всі біди! А ще "Глово", служби таксі,виїзди за кордон-цим всім можуть скористатися для тероризму!
03.09.2025 12:28
Маячня, може потрібно просто вчасно виявляти та блокувати окремі канали, а не весь телеграм,
здається поліціянтів у нас дуже прибавилось!
Шахраї вони всюди, забороніть ще спілкування скрізь, бо там можуть і таки будуть спілкуватися шахраї
03.09.2025 12:29
Ви тільки що образили Кротевича, бутусова та Кухарчука

PS. Контрольний пакет акцій "Київстар" належить громадянину РФ
03.09.2025 13:14
А в фейсбуці, в ватсапі кацапні що, замало? так давайте ще їх заборонимо..
А українські ТГ-канали, типу Демсокири або центру Миротворець - вони теж на кацапів працюють?
А ще тг-боти, які приймають покази лічильників (вода, газ, електріка) - вони теж ворожі?
До речі, якщо ТГ - "належить ФСБ", то чому його у рашастані блокують та забороняють?
пам'ятаю, як у 2018му саме "роскомпозор" намагався блокувати "телегу" у всьому рашастані і як в них нічого з цього не вийшло (бо це технічно надто складно).
03.09.2025 12:34
Ватсап краще захищає дані, аніж тг - це загальновідомий факт. Шифрування там краще!
03.09.2025 12:41
Боже який зебіл
Русня фактично знає стан нашої комуналки і енергомереж онлайн 24/7 а він радіє цьому.
03.09.2025 14:04
Хіба можна заборонити головний майданчик ОПівської пропаганди?
03.09.2025 12:36
не думав, що колись підтримаю порошенка, але тут він має рацію на 100%! згадайте як у 2014 заборонили "в контакті" та "однокласники" - і всі залишилися живі, а Місяць не впав на Землю!
03.09.2025 12:38
Тогда все запреты горячо поддерживал народ.
03.09.2025 12:45
не розповідайте дурниць - пів країни тоді сиділо в цих мережах
03.09.2025 12:47
ВКонтакте запретили в 2017
03.09.2025 13:25
))) не туди копаєте, бо тільки совок мозку в багатьох в голові, заборонити і закрити. Перше питання чому люди наприклад в телеграм? Бо може там більшість чиновників ведуть свої групи, різних діячів і т.д.? Ой ні про це не кажуть.

На рахунок вк, то інтерфейс вк був простіший і швидший, функціонала більш кращий ніж фейсбук, який напачкований був вагоном реклами, глючив і щоб щось просте налаштувати, то треба було перекопати весь інтерфейс, навіть зараз там так і фейсбук не дуже популярний, через свої костилі інтерфейсу. Просто на той час не було альтернатив ніякий, а українське не роблять, бо на багатомільйонну Україну нікому нічого не треба, бо є ж у інших, а грошики треба прокурорів інвалідів.

У американців проблем нема, в них є все своє і живуть, навіть в русаків є своє, а українці як цигани бігають з одного на інше поки забороняють.

Донат системи нормальної нема, ото монобанка аж ОДНА і все !!! Зате все закрили.

Я вам більше скажу, навіть якщо все вимкнути, то Земля і місяць будуть на місцях.

Приклад із вихованням дітей: алкоголь не зникне нікуди і його не заборонити, а завдання батьків навчити дітей обходити це лайно і виставити адекватні моральні блоки В ГОЛОВІ.
03.09.2025 13:30
Оце ти потужний експерд, аж страшно.
Не можна забороняти фсбшні помийки, бо там інтерфейсик зручний.
В сидіти на ФБ як решта світу окрім китайців і русні - це не комільфо, хай краще нашому населенню русня мізки промиває і вони голосують за русняву *******.
Ти мабуть виборець зескота, 73%-ий. Таке саме мислення і "стратегія" - як нема свого унітазу, то насру собі в штани, зручно, тепло і паперу не треба.
03.09.2025 14:10
Ну да)) і москальня стала вербувати людей через телегу і фейсбук. Висновок: і шо?
03.09.2025 13:34
Чого не збереш в Петра Олексійовича, так це відчуття суспільної кон'юнктури та вміння "випереджати" владу - підозрюю, що рішення про заборону ТГ вже десь "вариться" в ОП
03.09.2025 12:38
Хоче вкрасти перемогу? Окрім російського каналу вербування українців для диверсій, "Телеграм" для зевлади - канал пропаганди себе та оббріхування опозиції! Так що - вентиляторні підозри!
03.09.2025 13:34
Забороніть вже нах все!
03.09.2025 12:40
Задумайтеся над простим фактом: у ЗСУ змушують видалити з телефону телеграм, але дозволяють Сигнал та Ватсап...
03.09.2025 12:45
Ну давай тако: система шифрування свого часу дуже навіть допомогла уникати підслуховування від СБУ навіть. Тому дуже логічно.
03.09.2025 13:33
Боротись потрібно не з наслідками а з причинами. Хіба що хто геть дурний та не знає що окрім телеграму існує безліч способів звязку.
Відключайте сотовий зв'язок та інтернет по всій країні. Позносьте всі супутникові тарілки, антени, забороніть всі передавачі та приймачі. Дозволити два телеканали з телемарахфоном. Контроль поштових відправлень та телефонних переговорів.
І все це не завадить орківському фсб мати свою агентуру в Україні.
03.09.2025 12:59
Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины Источник: https://censor.net/ru/n3571987
=========
Взагали-то гібридна віна через телеграмм є наслідком недолугої политики влади України за весь час існування України з 1991 року, бо замість того, щоб дбати про українців і виховувати патриотизм і любов до України вони грабували Україну і знущалися над українцями. Так що іди у дупу, Петро Олексійовичу. Тобі просто стало лячно після вбивства Парубія. Де вільне володіння зброєю в Україні? Де вільне пересування? Чому Зеленського і його шоблу неможна притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду?
03.09.2025 13:03
Та хрєн з ним, з телеграмом, скажіть краще, хто зняв блокування з lenta.ru? І що це взагалі повинно означати? Телеграм хоч каже, що він нібито незалежний, а lenta.ru російське державне інтернет-видання, чого воно навіть і не приховує.
Ми що, вже помирилися з Росією?
03.09.2025 13:06
оце є питання до Малюка... Чи до Віктюка, до якого причепилоась НАБУ...
03.09.2025 14:17
Отличная идея! Давайте запаретим вообще все! Включая Интернет, оставвим только Телемарафон и портрет вождя Зеленского, что бы было на кого молится!
03.09.2025 13:06
На жаль дійсно telegram використовується як місто для вербовки, тому треба брати сміливість для цензурування під час війни.
03.09.2025 13:07
Правильно! І ножі треба заборонити, адже багато злочинів скоюється за допомогою холодної зброї.
03.09.2025 13:13
І в цей час хочуть посадити за незаконне збагачення головного Кібербезопасника СБУ!!! А він,може, збирав гроші на смартфон без телеграма!!!
03.09.2025 13:18
бачу, що народу, навіть деяким порохоботам не доходить, що телега, як би того не заперечував Дугін - канал звязку для феесбе, який автором-розробником не баниться. Що головніше: є в телезі відверті каспські канали, наприклад, так звані зетники, під контролем касапських силовиків, які розносять касапську пропагаду та брехню - але їх Дугін не банить. Чомусь? - хоча тут запитання зайве.
Так, іншими мережами, штибу телеги (тут називались Сигнал, є Вотсап, тощо) касапські контори також користуються - але їх головний комп не котнролює. І там каспські помийки баняться власником. Саме тому Порох пропонує силовим шляхом перейти туди. Такий перехід не тільки позбавить Дугіна і фсб коштів, які вони вони заробляють на рекламі за рахунок України, а й можливість вчасно банити антиукраїнські розгалуження. Як в месенжерах, так і самі канали.
Тепер зрозуміло?
03.09.2025 13:23
Ну ок. Забанили телегу. І шо? Других площажок нема? Не буде? Точно? Шо за ідіотизм))) а VPN? Я просто фігію від таких дрємучих людей
03.09.2025 13:31
Та в тому то й справа, що на інших як ти кажеш "площадках" феесбешним каналам вжитися важче, якщо взагалі можливо!
Щодо VPN. Та не кожен імярек захоче возитися з його установкою. Тим більше - безкоштовні не так просто знайти. Так, з допомогою VPN. можна заходити в заборонені мережі, я деколи захожу. Так там можна користуватись їхніми месенжерами...
Але знов таки: головна пропозиція Пороха полягає не в тому, щоб заборонити народу користуватись месенджерами (навіть заборонених мереж, та й тих же ОК чи ВК) - бо це, справді, неможливо. Головна пропозиція - заборонити розносити по Україні касапську пропаганду та брехню каналами з телеги! Так - зрозуміло?
03.09.2025 13:42
Треба бути повним путіном, шоп думати, шо заборона якогось месенджера вплине на вербовку через інтернет
03.09.2025 13:30
Не якогось, а небезпечного для держави. Ви - сірий повний непересічний!
03.09.2025 13:43
На вербовку не вплине, але, приміром, Сигнал, заборонений в рашці, бо не ділиться даними з фсб, а телеграм ділиться і не заборонений...
03.09.2025 14:02
А ще я знаю телеграм канали, де шо петі, шо вові трошка мішають жити. А скоро ж вибори, нє Петя? Ти ж виліз оце аж зараз за 3 роки, бо шо?
03.09.2025 13:36
Краще заборонити Інтернет, компьютери та ксерокси. А то пишуть щось, що не подобається владі, негідики!
03.09.2025 13:40
Для тех кто хочет все запрещать - а чем мы тогда лучше за кацапов и корейцев, Вот об ясните мне? Даже в диктаторской Белоруссии сайты не запрещают, а у нас все только запретить и перекрыть хотят. И чем мы не Совок?
03.09.2025 13:58
У Білорусі дуже багато сайтів заборонено взагалі-то...
03.09.2025 14:00
Ще одне вилізло
03.09.2025 14:07
 
 