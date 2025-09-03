Через Telegram РФ ведет гибридную войну против Украины, его стоит запретить, - Порошенко
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в парламенте призвал запретить в Украине мессенджер Telegram, поскольку через него российские спецслужбы ведут гибридную войну против Украины и вербуют террористов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он напомнил, что вчера состоялось прощание с экс-спикером Верховной Рады и нардепом Андреем Парубием, которого убили во Львове.
"Это был человек, при котором парламент был парламентом, и законы рождались здесь, в парламенте нашей работой, а не в темных кабинетах за пределами Грушевского, 5. Андрея убили не только как политика, Андрея убили как героя Революции Достоинства. И этот выстрел, выстрел кремля, выстрел русни, "пятой колонны" и антимайдана был выстрелом в Революцию Достоинства, в наши идеалы, в Армию, в Язык, в Веру", - подчеркнул Порошенко.
По словам пятого президента, правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Телеграм.
"И сейчас через Телеграм создается сеть террористических действий против Украины. Это наше дело чести - запретить Телеграмм в Украине уже и сейчас.
Речь не идет только о том, чтобы увековечить память Андрея, о табличке на стенах, это очевидно. Речь не о том, чтобы признать - Андрей был героем и остается героем в сердцах каждого украинца. Речь идет о том, чтобы мы совместно с вами сделали все для армии, для украинской государственности, для языка и веры. И главное - сохранить единство, потому что единством мы победим врага", - подытожил он.
Соупадєніє, звісно, ви шо. Незалежний месенджер для імбіцилів.
Потім вони прийшли за профспілковими діячами. Я мовчав, бо я не був профспілковим діячем.
Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не був євреєм.
Потім вони прийшли за мною. І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені.
Мартін Німеллер
Не популяризується за підписом влади, та ще позірно переслідуться (штибу: реклама антирекламою) - але не заборонений.
Це пропозиція позбутися каналів донесення
зеленоїдержавної маячніполітики?
Точно, вражина!
так як там багато свояків з якими вони тримають
тісний звʼязок 😠
Я часто захожу на інші "порооботські" телеги(і часто тут коліпащу інфи з них):
https://t.me/s/officialeurosolidarity
https://t.me/s/spravagromad
https://t.me/s/budem_bambit
https://t.me/s/dragonspech
https://t.me/s/sergiytaran
https://t.me/s/smolii_ukraine
https://t.me/s/rozumaha
https://t.me/s/Omelyan_News
https://t.me/s/irynagerashchenko
https://t.me/s/Haidukevych
https://t.me/s/oleksiihoncharenko
https://t.me/s/VVgorkovenko
Але, от, бачиш, Сцельников завербувався саме через телегу...
Тому Порох і виліз з черговою виогою її заборонити.
Не будьте баранами, почитайте кібр-експертів, телеграм це дирява фсбшна параша яку тре а давно викинути на смітник - тоді да наших корисних ідіотів русні стане важче дістатись
Вже всі і забули яке було при ньому свавілля, зе-шапіто ми отримали тому, що якраз і хотіли спекатись від порошенко!
здається поліціянтів у нас дуже прибавилось!
Шахраї вони всюди, забороніть ще спілкування скрізь, бо там можуть і таки будуть спілкуватися шахраї
PS. Контрольний пакет акцій "Київстар" належить громадянину РФ
А українські ТГ-канали, типу Демсокири або центру Миротворець - вони теж на кацапів працюють?
А ще тг-боти, які приймають покази лічильників (вода, газ, електріка) - вони теж ворожі?
До речі, якщо ТГ - "належить ФСБ", то чому його у рашастані блокують та забороняють?
пам'ятаю, як у 2018му саме "роскомпозор" намагався блокувати "телегу" у всьому рашастані і як в них нічого з цього не вийшло (бо це технічно надто складно).
Русня фактично знає стан нашої комуналки і енергомереж онлайн 24/7 а він радіє цьому.
На рахунок вк, то інтерфейс вк був простіший і швидший, функціонала більш кращий ніж фейсбук, який напачкований був вагоном реклами, глючив і щоб щось просте налаштувати, то треба було перекопати весь інтерфейс, навіть зараз там так і фейсбук не дуже популярний, через свої костилі інтерфейсу. Просто на той час не було альтернатив ніякий, а українське не роблять, бо на багатомільйонну Україну нікому нічого не треба, бо є ж у інших, а грошики треба прокурорів інвалідів.
У американців проблем нема, в них є все своє і живуть, навіть в русаків є своє, а українці як цигани бігають з одного на інше поки забороняють.
Донат системи нормальної нема, ото монобанка аж ОДНА і все !!! Зате все закрили.
Я вам більше скажу, навіть якщо все вимкнути, то Земля і місяць будуть на місцях.
Приклад із вихованням дітей: алкоголь не зникне нікуди і його не заборонити, а завдання батьків навчити дітей обходити це лайно і виставити адекватні моральні блоки В ГОЛОВІ.
Не можна забороняти фсбшні помийки, бо там інтерфейсик зручний.
В сидіти на ФБ як решта світу окрім китайців і русні - це не комільфо, хай краще нашому населенню русня мізки промиває і вони голосують за русняву *******.
Ти мабуть виборець зескота, 73%-ий. Таке саме мислення і "стратегія" - як нема свого унітазу, то насру собі в штани, зручно, тепло і паперу не треба.
Відключайте сотовий зв'язок та інтернет по всій країні. Позносьте всі супутникові тарілки, антени, забороніть всі передавачі та приймачі. Дозволити два телеканали з телемарахфоном. Контроль поштових відправлень та телефонних переговорів.
І все це не завадить орківському фсб мати свою агентуру в Україні.
=========
Взагали-то гібридна віна через телеграмм є наслідком недолугої политики влади України за весь час існування України з 1991 року, бо замість того, щоб дбати про українців і виховувати патриотизм і любов до України вони грабували Україну і знущалися над українцями. Так що іди у дупу, Петро Олексійовичу. Тобі просто стало лячно після вбивства Парубія. Де вільне володіння зброєю в Україні? Де вільне пересування? Чому Зеленського і його шоблу неможна притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду?
Ми що, вже помирилися з Росією?
Так, іншими мережами, штибу телеги (тут називались Сигнал, є Вотсап, тощо) касапські контори також користуються - але їх головний комп не котнролює. І там каспські помийки баняться власником. Саме тому Порох пропонує силовим шляхом перейти туди. Такий перехід не тільки позбавить Дугіна і фсб коштів, які вони вони заробляють на рекламі за рахунок України, а й можливість вчасно банити антиукраїнські розгалуження. Як в месенжерах, так і самі канали.
Тепер зрозуміло?
Щодо VPN. Та не кожен імярек захоче возитися з його установкою. Тим більше - безкоштовні не так просто знайти. Так, з допомогою VPN. можна заходити в заборонені мережі, я деколи захожу. Так там можна користуватись їхніми месенжерами...
Але знов таки: головна пропозиція Пороха полягає не в тому, щоб заборонити народу користуватись месенджерами (навіть заборонених мереж, та й тих же ОК чи ВК) - бо це, справді, неможливо. Головна пропозиція - заборонити розносити по Україні касапську пропаганду та брехню каналами з телеги! Так - зрозуміло?