Новости
3 902 39

Больше всего украинцы не доверяют телемарафону, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Каким источникам информации больше всего доверяют украинцы?

Социологи спросили у украинцев, каким средствам информации они больше всего доверяют.

Об этом свидетельствует опрос "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, главным средством получения информации для украинцев является Telegram. Постоянно или часто его читают 52% опрошенных

На втором месте - YouTube (32% смотрят постоянно или часто), на третьем - Facebook (28%).

Телемарафон "Единые новости" и чаты в Viber постоянно или часто просматривают 25%.

Украинцы назвали главный источник получения новостей

В то же время, отметили социологи, регулярное чтение печатных медиа - малораспространенная практика: 84% никогда не пользуются газетами и журналами для получения информации

Большинство украинцев также никогда не получает информацию из радио (75%), региональных медиа (69%), региональных онлайн-медиа (67%), международных онлайн-медиа (66%).

Также украинцы в целом мало доверяют медиа. Относительно больше доверия - к Telegram-каналам (29%) и Youtube-каналам (24%).

"Международным и украинским онлайн-медиа скорее доверяют или доверяют 16%. Больше всего украинцы не доверяют единому телемарафону (39% не доверяют или скорее не доверяют, 24% колеблются, 19% затрудняются ответить)", - отметили там.

Украинцы назвали главный источник получения новостей

Опрос проводился с 1 по 13 апреля 2025 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный - лидер доверия украинцев, Зеленский - на втором месте

опрос (2908) СМИ (3855) Telegram (122) телемарафон (26)
