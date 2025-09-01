Больше всего украинцы не доверяют телемарафону, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Социологи спросили у украинцев, каким средствам информации они больше всего доверяют.
Об этом свидетельствует опрос "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Так, главным средством получения информации для украинцев является Telegram. Постоянно или часто его читают 52% опрошенных
На втором месте - YouTube (32% смотрят постоянно или часто), на третьем - Facebook (28%).
Телемарафон "Единые новости" и чаты в Viber постоянно или часто просматривают 25%.
В то же время, отметили социологи, регулярное чтение печатных медиа - малораспространенная практика: 84% никогда не пользуются газетами и журналами для получения информации
Большинство украинцев также никогда не получает информацию из радио (75%), региональных медиа (69%), региональных онлайн-медиа (67%), международных онлайн-медиа (66%).
Также украинцы в целом мало доверяют медиа. Относительно больше доверия - к Telegram-каналам (29%) и Youtube-каналам (24%).
"Международным и украинским онлайн-медиа скорее доверяют или доверяют 16%. Больше всего украинцы не доверяют единому телемарафону (39% не доверяют или скорее не доверяют, 24% колеблются, 19% затрудняются ответить)", - отметили там.
Опрос проводился с 1 по 13 апреля 2025 года. Всего было опрошено 2000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).
Краще не треба.
Фініш, зєлєбоби!
Второе, не думайте что вас смотрят только ДЕБИЛЫ и ИМБЕЦИЛЫ (как на паРашке), поэтому не нужно приукрашивать и откровенно привирать, не нужно раздувать их мух слонов, не надо пафоса или чрезмерного оптимизма, больше реализма и здравого скепсиса. Если мало новостей, то не нужно их жевать и растягивать как резинку, повторяясь по циклу, лучше поставьте в сетку познавательный не новостной материал, а может даже и развлекательный.
І як зрозуміти за який саме було зроблено блокування???
Не сховали шила у мішку.
Потужий бордель під час лиха, марнославство і марнотратство !!!
Не довіряють - але довіряють більше ніж каналам порошенко та газетам з журналами..
Не дивляться і не довіряють, але сюжети з марафону залюбки дивляться й довіряють в ютубі..
Дивне опитування дивних людей !
Владою подається те, що тільки завдяки йому така велика підтримка України за кордоном. Маніпуляція. Все якраз навпаки - там вже відкрито говорять, що вони допомагають народові України, а не владі, яка сильно корумпована. І якби стан з корупцією був би інший, то й справи з іноземною допомогою був би кращим.