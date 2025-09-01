Найбільше українці не довіряють телемарафону, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Соціологи запитали в українців, яким засобам інформації вони найбільше довіряють.
Про це свідчить опитування "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Так, головним засобом отримання інформації для українців є Telegram. Постійно або часто його читають 52% опитаних
На другому місці - YouTube (32% дивляться постійно або часто), на третьому - Facebook (28%).
Телемарафон "Єдині новини" і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%.
Водночас, зауважили соціологи, регулярне читання друкованих медіа - малопоширена практика: 84% ніколи не користуються газетами і журналами для отримання інформації
Більшість українців також ніколи не отримує інформацію з радіо (75%), регіональних медіа (69%), регіональних онлайн-медіа (67%), міжнародних онлайн-медіа (66%).
Також українці загалом мало довіряють медіа. Відносно більше довіри - до Telegram-каналів (29%) і Youtube-каналів (24%).
"Міжнародним й українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%. Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону (39% не довіряють або скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти)", - зазначили там.
Опитування проводилося з 1 по 13 квітня 2025 року. Всього було опитано 2000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).
