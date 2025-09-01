УКР
Найбільше українці не довіряють телемарафону, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Яким джерелам інформації найбільше довіряють українці?

Соціологи запитали в українців, яким засобам інформації вони найбільше довіряють.

Про це свідчить опитування "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, головним засобом отримання інформації для українців є Telegram. Постійно або часто його читають 52% опитаних

На другому місці - YouTube (32% дивляться постійно або часто), на третьому - Facebook (28%).

Телемарафон "Єдині новини" і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%.

Українці назвали головне джерело отримання новин

Водночас, зауважили соціологи, регулярне читання друкованих медіа - малопоширена практика: 84% ніколи не користуються газетами і журналами для отримання інформації

Більшість українців також ніколи не отримує інформацію з радіо (75%), регіональних медіа (69%), регіональних онлайн-медіа (67%), міжнародних онлайн-медіа (66%).

Також українці загалом мало довіряють медіа. Відносно більше довіри - до Telegram-каналів (29%) і Youtube-каналів (24%).

"Міжнародним й українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%. Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону (39% не довіряють або скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти)", - зазначили там.

Українці назвали головне джерело отримання новин

Опитування проводилося з 1 по 13 квітня 2025 року. Всього було опитано 2000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

Топ коментарі
+19
цей відстій ще хтось дивиться?!
01.09.2025 14:12 Відповісти
+15
нада ЗЕбілам подвоїть фінансування наступного року щоб довіряли)))
01.09.2025 14:10 Відповісти
+15
та як послухати то зєлі довіряють мінімум 120 %
01.09.2025 14:12 Відповісти
А зелі довіряють ті самі 73%? Хто вірить в ці опитування?
01.09.2025 14:08 Відповісти
та як послухати то зєлі довіряють мінімум 120 %
01.09.2025 14:12 Відповісти
143%
01.09.2025 14:58 Відповісти
нада ЗЕбілам подвоїть фінансування наступного року щоб довіряли)))
01.09.2025 14:10 Відповісти
цей відстій ще хтось дивиться?!
01.09.2025 14:12 Відповісти
у березні 22 р. ще дивився. потім все стало зрозуміло
01.09.2025 15:00 Відповісти
Как посмели), на святое посягнули!
01.09.2025 14:13 Відповісти
Шах і мат зелебобіки
01.09.2025 14:13 Відповісти
Значить ще бабла треба вибухати в це шапіто. Щоб довіряли.
01.09.2025 14:17 Відповісти
гарна таблиця - невистачає пункту "власна клепка"
01.09.2025 14:20 Відповісти
👍
01.09.2025 14:40 Відповісти
Це іпсо. Російське. Ви ще напишіть, що більшість українців лідору не довіряють.
01.09.2025 14:20 Відповісти
а ти довіряєш?
01.09.2025 15:01 Відповісти
Не доверяют, но смотрят, потому что мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус!
01.09.2025 14:41 Відповісти
Або то такий "рейтинг" і це лише підготовка до фінансування в наступному році, або..
Краще не треба.
01.09.2025 14:43 Відповісти
Усі медіа мають своїх покровителів чи бармалеїв,і тут видно хто замовляє музику 🤑
01.09.2025 14:48 Відповісти
Бо нема Арістовіча
01.09.2025 14:56 Відповісти
Він зараз у ************* під'їдається
показати весь коментар
Кожен марахфон колись закінчується...
Фініш, зєлєбоби!
01.09.2025 14:59 Відповісти
Первое, что просто БЕСИТ - это не соответствие заголовка содержанию, а точнее полная ахинея и шапкозакидательство (по этой причине отписался от большинства каналов)!
Второе, не думайте что вас смотрят только ДЕБИЛЫ и ИМБЕЦИЛЫ (как на паРашке), поэтому не нужно приукрашивать и откровенно привирать, не нужно раздувать их мух слонов, не надо пафоса или чрезмерного оптимизма, больше реализма и здравого скепсиса. Если мало новостей, то не нужно их жевать и растягивать как резинку, повторяясь по циклу, лучше поставьте в сетку познавательный не новостной материал, а может даже и развлекательный.
01.09.2025 15:01 Відповісти
Якщо я зараз напишу, що довіряю тільки ЦензорНет, мене більше не будуть банити? Бо вже задовбався перелогінюватись
01.09.2025 15:02 Відповісти
Чого вони такі злі?
І як зрозуміти за який саме було зроблено блокування???
01.09.2025 16:06 Відповісти
Ага, марафону не довіряють, але Зеленському довіряють. Зеленському довіряють, але черг в воєнкомати немає. Черг в военкомати немає але вірять в перемогу і кордони 91 року... Вірять в перемогу але хочуть домовлятися з ***** для миру за будь яку ціну. .... Ібанутіших за зебілів людство ще не знало
01.09.2025 15:22 Відповісти
Тому щоб довіряли,треба ще 2-3 мільярди виділити. Мало....мало грошей на таке діло мізки окучувати
01.09.2025 15:58 Відповісти
вмикаєш телевізор а на всіх каналах ********** . кляц пультом а там кругом подоляк або зелений сраколиз лещенко потомствєнний залізничник як можна довіряти цим істотам
01.09.2025 16:00 Відповісти
Ха ха.
Не сховали шила у мішку.
Потужий бордель під час лиха, марнославство і марнотратство !!!
01.09.2025 16:04 Відповісти
Та ви шо. Брехня. Там підтримка 146%. І бюджетні бабки. Наші з вами
01.09.2025 16:06 Відповісти
 
 