Залужний - лідер довіри українців, Зеленський - на другому місці

Серед політиків українці найбільше довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України та послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.

Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного.

На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного 24%, друге місце займав би умовний Блок Зеленського 20%. Далі йдуть "Європейська солідарність" 7%, умовні Партія Буданова 6% і Партія Азов 6%.

Опитування проводилося 21-23 серпня 2025 року методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).

