Залужний - лідер довіри українців, Зеленський - на другому місці
Серед політиків українці найбільше довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України та послу України у Великій Британії Валерію Залужному.
Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.
Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного.
На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного 24%, друге місце займав би умовний Блок Зеленського 20%. Далі йдуть "Європейська солідарність" 7%, умовні Партія Буданова 6% і Партія Азов 6%.
Опитування проводилося 21-23 серпня 2025 року методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).
московськими імперіалістами!
На улицу выйдете, социологи мамкины.
"Дебилы, б...дь" (с)
Та не вже?
Це так... ні про що.Тільки людей подразнити.
Українська "соціологія", як інструмент маніпуляції.
https://link.medium.com/QijazVileKb
тварі *************
І це не залежить від мрій, позицій, воював не воював, кордони не кордони. Це просто базова річ, як Земля - кругла.
рузкіє не зупиняться допоки не знищать повністю українську державу. А зупинитись можуть лише будучи знищеними.
На крайняк проголосувати і з'їбатися з країни.
Після прогинання парламенту і руйнування НАБУ, сап - є ті в кого довіра лишилась?
Ось коли Залужний зникне з виборчих рейтингів, буде ясно однозначно - скоро вибори.
Я бачу, українці нічому не вчаться.
Біг по колу по граблям.