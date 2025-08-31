УКР
5 572 176

Залужний - лідер довіри українців, Зеленський - на другому місці

Залужний та Зеленський

Серед політиків українці найбільше довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України та послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 74%, президентові Володимиру Зеленському довіряють 68%, очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову – 59%.

Водночас у разі проведення в Україні президентських виборів найбільше опитаних – 35% готові проголосувати за Зеленського, 25% – за Залужного.

На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного 24%, друге місце займав би умовний Блок Зеленського 20%. Далі йдуть "Європейська солідарність" 7%, умовні Партія Буданова 6% і Партія Азов 6%.

Опитування проводилося 21-23 серпня 2025 року методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).

Автор: 

Зеленський Володимир (25316) опитування (2033) Залужний Валерій (735)
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
31.08.2025 17:25 Відповісти
+34
"35% готові проголосувати за Зеленського" - є-баньки )
показати весь коментар
31.08.2025 17:22 Відповісти
+28
в зєлі рейтинг 4%. які там 68%? намалюйте ще 160%
показати весь коментар
31.08.2025 17:24 Відповісти
За парєбрік,свинособака..
показати весь коментар
31.08.2025 17:45 Відповісти
Залужного не виберуть. Це президент війни.. На той час коли будуть вибори втомлені люди підтримають іншу кандитатуру. А якщо війна не закінчиться - залишатиметься Зеленський..
показати весь коментар
31.08.2025 17:46 Відповісти
Залужний - президент миру, щоб не трапилось чергової війни з
московськими імперіалістами!
показати весь коментар
31.08.2025 18:12 Відповісти
Залужного треба обирати зараз , але Зеленський все зробить щоб це не відбулося.
показати весь коментар
31.08.2025 18:16 Відповісти
Чергова туфта про ішака від ішака.
показати весь коментар
31.08.2025 17:35 Відповісти
Якщо зевиродку довіряють 68% то страна приречена на зникнення....
показати весь коментар
31.08.2025 17:37 Відповісти
6-8%
показати весь коментар
31.08.2025 17:38 Відповісти
Забагато...
показати весь коментар
31.08.2025 18:12 Відповісти
68%. Чи пам'ять як у гупі, чи мозгу нема
показати весь коментар
31.08.2025 17:40 Відповісти
Цікаво, а хто довіряє зЄ? І за які такі його діянія? За невиконання обовʼязків по підготовці до захисту країни? За розвал армії? За мобілізацію країни після вторгнення? І досі нічого. Чи все оцінюється по кількості відосиків?
показати весь коментар
31.08.2025 17:40 Відповісти
багато хто довіряє зелі. порозмовляйте з сусідами, колегами.
показати весь коментар
31.08.2025 19:23 Відповісти
Слава великому Зе!
показати весь коментар
31.08.2025 17:40 Відповісти
І його пророку!
показати весь коментар
31.08.2025 18:14 Відповісти
Я, коли читаю результати подібних опитувань, завжди згадую мініатюру одного сатирика радянських часів (здається, Жванецького), про те, як "десь" у СРСР, надоюються рекордні обсяги молока, збирається рекордні урожаї зернових та інших харчових рослин, і отримуються рекордні об"єми м"яса... Тільки цього, чомусь, не видно в наших магазинах... Те ж саме і тут... Оці заяви про 68% підтримки Зеленського - із того ж розряду "десь"... Достатньо вийти на вулицю, і провести таке ж "опитування". І в підтримку "Блазня" ми або почуємо матюки, або "глухе мовчання"... Останнє - від тих, хто за нього, колись, "жопу рвав, на британський прапор"...
показати весь коментар
31.08.2025 17:43 Відповісти
О,здоров...Попарився?
показати весь коментар
31.08.2025 17:46 Відповісти
............................................
показати весь коментар
31.08.2025 18:35 Відповісти
в січні народився а в лютому вже на цензорі - рочку ще немаЄ?Друне як зЄ?
показати весь коментар
31.08.2025 19:48 Відповісти
просто ХА ХА ХА
показати весь коментар
31.08.2025 17:43 Відповісти
А Єрмаку довіряють 89 відсотків
показати весь коментар
31.08.2025 17:50 Відповісти
явно скумбрія про вибори прєзіка рибок свого косяка опитувала.
показати весь коментар
31.08.2025 17:52 Відповісти
Ну ОК, хай тількі Валера пояснить, куди він дів війська з Кримського коридора та з Київського напряму. Він з 2021 року засідав в СНБО разом з Кварталом, повинен знати.
показати весь коментар
31.08.2025 17:53 Відповісти
Пох - Порох мій президент! Крапка
показати весь коментар
31.08.2025 17:54 Відповісти
Я довіряв Фаріон, але ії вбили, я довіряв Парубію, але його теж вбили, зараз я довіряю Кошулинському
показати весь коментар
31.08.2025 17:54 Відповісти
Поки ви будете гратись в опитування і хто за кого, путін вас зжере з вашими преференціями разом.
показати весь коментар
31.08.2025 17:54 Відповісти
А Міндічю скільки довіряє?
показати весь коментар
31.08.2025 17:57 Відповісти
Міндіч -це Зеленський ?
показати весь коментар
31.08.2025 18:53 Відповісти
Вони там всі Зеленські.
показати весь коментар
31.08.2025 18:56 Відповісти
68%. Страна невыученных уроков.
показати весь коментар
31.08.2025 17:58 Відповісти
Найбільше для рейтингу працює ТЦК і НП...
показати весь коментар
31.08.2025 17:59 Відповісти
ЗЕскот+Залужний одного поля ягідки! Коротка память? Розрекламований і з тріском провалений контрнаступ на Запоріжжі, величезні втрати людей і техніки -бездарно, некомпетентно, злочинно!
показати весь коментар
31.08.2025 18:00 Відповісти
Вже все знаєте, гаряча Немезида!🤬
показати весь коментар
31.08.2025 18:23 Відповісти
а тепер гляньте ХТО підтрмав оцю миЗДУ - коли зареєстровані?
показати весь коментар
31.08.2025 18:41 Відповісти
Ларіса, іди домой. Тут воткі нєт.
показати весь коментар
31.08.2025 18:49 Відповісти
Єрмак буде презом бо у нас нарід любить файні казочки та як йому вішають лапшу і це підтвердило 73%..
показати весь коментар
31.08.2025 18:01 Відповісти
Коломойша вирішив хто має бути на троні...
показати весь коментар
31.08.2025 18:04 Відповісти
Коломойшу на воле уже ни кто не увидит...
показати весь коментар
31.08.2025 18:40 Відповісти
От этой хуцпы и тупости уже даже не смешно. 68% ! Офигеть!
На улицу выйдете, социологи мамкины.
"Дебилы, б...дь" (с)
показати весь коментар
31.08.2025 18:06 Відповісти
Зебанда сама себе гіпнотизує. А крім того хочуть сфальшувати вибори саме під цей дебільний рейтинг, якого немає апріорі)))
показати весь коментар
31.08.2025 18:09 Відповісти
Ze 68% !
Та не вже?
показати весь коментар
31.08.2025 18:15 Відповісти
класна фотка - приниженого вигнаного з Білого Дому вовку підтримує мудрий Залужний !
показати весь коментар
31.08.2025 18:32 Відповісти
Депутат Скороход вже пів року тому казала,всі опитування які не на користь ************** в оп коригують до необхідного позитивного відсотка,щоб бубочці було зручно купатись в народній любові.І взагалі,всі ці опитування,рейтінги вигадані тількі з цілью маніпуляції свідомості людей.
показати весь коментар
31.08.2025 18:18 Відповісти
Вона ПРокремлівська а кремль зараз сіє ПРосто ворожбу - тут такі боти Подляка теж є-он вище миЗДА така
показати весь коментар
31.08.2025 18:43 Відповісти
У України два одвічних ворога - ординська московія та власні тупорилі необучаємі ідіоти, яких московія завжди використовувала. Недарма Ліна Костенко казала: "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів". Проект "слуга народу" це найуспішніша спецоперація кремлівської гебні по підриву та знищенню української незалежної держави. І цей проект готові підтримувати навіть зараз 35% імбіцилів та зрадників. Це і є справжній вирок українській незалежній державі, де 35% насєлєнія готові і надалі бачити президентом чувака, який відкрито (до травня 2019) працював на роспропаганду, повторюючи за путіним кремлівські наративи навіть вже після початку війни в 2014... Таке саме бидло в 1918-1920 обпльовувало та реготало з власних українських політиків-патріотів та рвало дупи за промоскальських місцевих пропагандонів, які брехали їм те, що вони хотіли почути. А вже через десять років вони, втративши розум від голоду, жерли власних дітей під час Голодомору, з якого, доречі реготав покидьок зеленський зі своїм бидло-кварталом... Як казав Лесь Подеревлянський, якщо народ під час війни собі замість верховного головнокомандуючого обирає клоуна, то цей народ хоче вчинити суїцид і тут вже питання до психіатрів...
показати весь коментар
31.08.2025 18:19 Відповісти
Ще пару місяців "мовчання Залужного " і Зеля його випередить.....
показати весь коментар
31.08.2025 18:26 Відповісти
два ухілянта... 142%
показати весь коментар
31.08.2025 18:26 Відповісти
обидно за нацию, что жидва имеет ее за дебилов
показати весь коментар
31.08.2025 18:27 Відповісти
Всього опитано 1600 респондентів.
Це так... ні про що.Тільки людей подразнити.
показати весь коментар
31.08.2025 18:27 Відповісти
По темі...
Українська "соціологія", як інструмент маніпуляції.
https://link.medium.com/QijazVileKb
показати весь коментар
31.08.2025 18:28 Відповісти
тварі *************
показати весь коментар
31.08.2025 18:28 Відповісти
Соціологічна група "Рейтинг" зазвичай фінансує свої дослідження за рахунок замовлень від різних організацій, включаючи громадські, політичні партії та бізнес.Клієнтами Соціологічної Групи «Рейтинг» є державні органи, неурядові організації, бізнес структури, політичні партії/політики, засоби масової інформації ...
показати весь коментар
31.08.2025 18:29 Відповісти
74%+68%=142%.Якщо всі опитані 100% то той хто довіряє Залужному не довіряє ЗЕленському.Тоді як може бути в сумі 142%. Повинно бути Залужному 74%то ЗЕленському всього 26?
показати весь коментар
31.08.2025 18:32 Відповісти
А про зеленського опитування проводили серед єрмака?
показати весь коментар
31.08.2025 18:35 Відповісти
Рейтингу вірити- СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ...
показати весь коментар
31.08.2025 18:41 Відповісти
Умовна партія, умовний Президент...
показати весь коментар
31.08.2025 18:47 Відповісти
Залужному посада президента даром не потрібна , в Залужного добрі перспективи по лінії НАТО . або викладацька діяльність в військових академіях .
показати весь коментар
31.08.2025 18:48 Відповісти
Залужному надо поберечься
показати весь коментар
31.08.2025 18:49 Відповісти
О, знову мрійники про вибори та якийсь договорнячок. Вперто не хочуть приймати реальність по екзистенційній війні. В кінці війни існуватиме лише 1 держава з 2. Або українська, або орківська.
І це не залежить від мрій, позицій, воював не воював, кордони не кордони. Це просто базова річ, як Земля - кругла.
рузкіє не зупиняться допоки не знищать повністю українську державу. А зупинитись можуть лише будучи знищеними.
показати весь коментар
31.08.2025 18:55 Відповісти
Я просто в ***** якщо чесно... З довірою в 70% , єдина вакансія в ЗСУ має бути - сторожем складу з сухпайками чи одягом десь у Закарпатті. Всі інші вакансії мають бути заповнені і біля кожної черга.... Де ж ви падли ховаєтесь такі "довіряющі" Зеленському що ТЦК гасає по всій Україні і не може вас знайти. У мене винос мозку... Де ви ***** ховаєтесь? Чому ваша *** довіра не матеріалізується в кількості особового складу в ЗСУ? Хто мені пояснить цей парадокс? Може хлопці на 0 брешуть що у них некомплект в частинах на 50-60%. Чи може бреше опитування. Поясніть мені хтось з "довіряющих"...
показати весь коментар
31.08.2025 18:56 Відповісти
Нє. Ну вони так довіряють, щоб за це нічого не було.
На крайняк проголосувати і з'їбатися з країни.
показати весь коментар
31.08.2025 18:59 Відповісти
Обидва зрадники ! There is not much choice between them .
показати весь коментар
31.08.2025 19:00 Відповісти
Вітаю,ми приречені
показати весь коментар
31.08.2025 19:03 Відповісти
Зе довіряють 68% з 5-6 потужних менеджерів.
Після прогинання парламенту і руйнування НАБУ, сап - є ті в кого довіра лишилась?
показати весь коментар
31.08.2025 19:04 Відповісти
і це після понадтрьохрічної війни! Жах!!!
показати весь коментар
31.08.2025 19:04 Відповісти
Насправді зараз про вибори ніхто не думає, крім купки політичних маргіналів.
Ось коли Залужний зникне з виборчих рейтингів, буде ясно однозначно - скоро вибори.
показати весь коментар
31.08.2025 19:05 Відповісти
А Заслужений що, політик?
Я бачу, українці нічому не вчаться.
Біг по колу по граблям.
показати весь коментар
31.08.2025 19:16 Відповісти
Пропала Україна
показати весь коментар
31.08.2025 19:21 Відповісти
Так от чому вже тиждень у Тік Ток зелена ботня гівном ригає на Залужного 😁
показати весь коментар
31.08.2025 19:32 Відповісти
Блок Зеленського 20%
показати весь коментар
31.08.2025 19:34 Відповісти
Служба ББС - базарна бабка сказала
показати весь коментар
31.08.2025 19:35 Відповісти
В Залужного ніякої партії немає.Він не політик,знову українці хочуть,але вже простого хлопа,а не парня з народу.Ну і що,що він генерал?
показати весь коментар
31.08.2025 19:39 Відповісти
Я думав що за ідіота ішака вже ніхто не проголосував а оказується ні. Ще неперевелися в нашій країні бараноідіотичний лохторат
показати весь коментар
31.08.2025 19:41 Відповісти
Але я точно знаю хто є винуватцем всіх бід в Україні на сьогодні його ім'я в.о. президента зеленський. Саме ця мерзота просрала великий наступ і це падло ще за це відповість
показати весь коментар
31.08.2025 19:46 Відповісти
Ця "соціологічна служба "Рейтинг"" створена ще при Януковичу і за вказівкою Януковича...Ще тоді "рисувала" рейтинги "двічінесудимого". ГИДОТНИКИ!!!
показати весь коментар
31.08.2025 19:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 