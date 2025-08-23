УКР
3 955 144

Альтернативою Зеленському українці бачать Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% - задоволені поточним вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA,  проц е свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня.

Запит на нові політичні партії

Станом на липень цього року 74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% — задоволені поточним вибором, ще 9% важко відповісти на запитання.

Запит на "нові обличчя" зріс порівняно із лютим 2024-го (51%), тоді як задоволення нинішніми знизилося (42%).

опитування про політичні партії

За кого на виборах президента проголосують українці

Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% — колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Інші політики не подолали шестивідсотковий бар’єр.
За очільника ГУР Кирила Буданова готові віддати голос 5% опитаних, за командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького — 3%.

Ще 5% респондентів вказали, що не голосуватимуть, а 9% було важко відповісти.

опитування щодо виборів президента

опитування

Вибори в парламент

На виборах у парламент лідирують умовні партія "Залужного" (22%) та блок "Зеленського" (14%).

Прохідні також умовні партія "Азов" (8%), партія "Буданова" (7%), партія "Притули" (5%), партія "Разумкова" (5%) і чинна "Європейська солідарність" (8%).

Решта діючих партій, згідно з опитуванням, п’ятивідсотковий бар’єр не подолають.

опитування

Чи всі планують голосувати?

Не планують голосувати 6% опитаних, і 12% поки не визначилися з власним вибором.

вибори (6737) опитування (2024) Президент (817)
+25
Дожилися.

Партія Притули... цей нарід невиліковний.
23.08.2025 22:20
+19
Який Зелужний? Зебіли не виліковні
23.08.2025 22:18
+17
Партія притули......треба тілька з цієї країни її не врятувати
23.08.2025 22:21
Міклуха прийшов по завданню Подляка
23.08.2025 23:04
пезов прийшов за командою ПОДОЛЯКА
23.08.2025 23:03
Демократія є недосконалою, але людство нічого кращого не вигадала. Цей вислів, який часто асоціюють з Вінстоном Черчиллем, означає, що хоча демократія має недоліки, вона залишається найкращою формою державного устрою, яку винайшло людство, оскільки вона забезпечує індивідуальну свободу, рівність, участь громадян у прийнятті рішень та відповідальність держави перед народом.
23.08.2025 23:05
тут половина ПОДЛЯКОФЕРМСЬКИХ - рейтинг їм показав 31 й це ще завищено !!! БО Рейтинг це контора ОПЗЖ та Яника
23.08.2025 23:10
Так себе рейтинг.
23.08.2025 23:11
Більшої помийки ніж "рейтинг" на даний момент не існує.
23.08.2025 23:12
Залужний це проект єрмака. Це зрозуміло всім хто дійсно слідкував за ситуацією. Віл нього потрібно тільки одне - імунітет від переслідування за Законом. Іншими словами, можливість уникнути правосуддя і "тихо підти в ліс". Питання чи потрібен нам Президент-інвалід і ніякий дипломат риторичне. Всі "зелені" засоби інформації прямо облизують Залужного. Ну прямо святий і поцілований в лобик самим Господом нашим Ісусом Христом... Тьфу на ці лестощі... Не забувайте що Залужний не пішов в опозицію... Нам готують оновлені біографії, вигаданих героїв і казки про подвиги, які ніхто не помітив... Українці, шануймось! Голосуйте виключно за представників своєї нації.
23.08.2025 23:14
Ага. Саме тому Єрмак 2 роки вів з ним війну і по суті звільнив з ЗСУ.
23.08.2025 23:15
Та не було ніякої війни! Суцільний договорняк. Написав і захистив докторську і Ківалова, ще вчився в двох місцях... Як він на це час знаходив? Та ще й ходив на всі весілля-застілля. Ну прямо "дєдушка Лєнін" - "самий чєловєчний человєк"-гєнерал... Я не вірю в чудеса і суперпродуктивність осіб віку Залужного. Я бачив живого Піночета і бачив живого Залужного. Отсанньому до Піночета не те що далеко, а взагалі вони з інших світів... А чи потрібна нам взагалі посада Президента? Зміна Премєра в Парламенті простіша за національні вибори. Якби той же зєлєнскій був премєром обраним в Парламенті то вже б сидів тюрязі і ми про нього навіть не згадували...
23.08.2025 23:27
За вашою думкою єрмак топить за Залужного щоби прибрати Клоуна? Чи що?
23.08.2025 23:30
це боти між собою дискутують про ху є ху
23.08.2025 23:37
При таких обємах розкрадання бюджету потрібно якось виходити з гри так щоб "зберегти нацарьоване". Єдина можлива гарантія збереження поцупленого і своєї шкури це "свій" наступник. Зєлєнскій і єрмак настільки дискредитовані, а ненависть, особливо до єрмака на найвищому рівні!, що їм потрібно аби про те що новий през "свій" не переймались. Це дасть час на зникнення і підчищання слідів. Інакше можна втратити життя і гроші. Якщо просто втекти то знайдуть і притягнуть. Треба підти легітимно передавши владу.
23.08.2025 23:42
браво ПОДЛЯЧИННЯ
23.08.2025 23:36
В Україні зростає попит на справедливість і підзвітність, а не на нові політичні партії.
Взагалі не важливо як їх там назвуть, якщо системно нічого не зміниться.
Виглядає наче цей рейтинг складав сам Дмитро Разумков.
Цей політтехнолог як ще тільки не перевзувався в повітрі. Нехай разом з ним ці всі тимошенки і бойки просто зникнуть.
Можливо, варто нарешті перестати продукувати десяток нових партій на чергових виборах, а сконцентруватись на ідеях і цінностях, які об'єднують чи розділяють? Це було б логічним еволюційним кроком.
23.08.2025 23:15
Плюсанув. Але зауважу, що з нашим народом на виборах зазвичай перемагає "гречка", а не ідея і цінності.
23.08.2025 23:27
2025 рік -готували навіть у США до виборів Притули?
23.08.2025 23:38
Тобто, Зєля з Єрмаком можуть спати спокійно.

"Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% - колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного."

23.08.2025 23:15
Там не змодельований другий тур. В ньому Залужний робить Вову без варіантів. Невже ви такі тупі, що тре пояснювати очевидні речі?
24.08.2025 00:13
Шило на мило.
23.08.2025 23:26
навпаки - мило на шило. Для "увидеть мир и сойтись на середине с *****" нинішні ходять з милом, а нам потрібне шило, щоб проткнути *****!
23.08.2025 23:38
Зміняти Зє-! на За-!
23.08.2025 23:27
Я - за.
23.08.2025 23:29
Пацани! Дак, 74 проценти, не 73 вже??
23.08.2025 23:28
народ, не ведіться!
Нехай навіть це опитування проводив наскрізь продермаковий "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (це дітище Джона Маккейна, вічна память, земля пухом), "https://www.iri.org/ International Republican Institute", і проводив місяць тому - але на своєму сайті Рейтинг побоявся ці дані зазначити! Здогадуєтесь, чому? Бо його з ними вже би давно обплювали! Бо вони сильно відрізняються від реальності, вони суперечать даним конкурентів Рейтингу! А пішов Рейтинг на таку аферу, вірогідно, щоб представити в очах західного виборця та політикуму підтримку ЕрЗк українським народом в питаннях війни і миру, в протистоянні ***** і його агенту Краснову!
23.08.2025 23:32
ні не так - це вкид слідом за КАТРІН про команду Залужного на Х - це ПРОВОКАЦіЯ!!!
23.08.2025 23:40
а може і так...
Але я, коли перечитав інфи з цього приводу - більше схиляюсь на варіант "на експорт"....
23.08.2025 23:43
И цирк битком, и клоунов как грязи, но почему то, ****, не смешно
23.08.2025 23:51
Дивлюся на результати цього опитування ,читаю деякі комменти і тихо так реально офігіваю......Ну не хоче нація існувати...Не хоче !!! І від цього РЕАЛЬНО страшно, що виборці Зеленського ні за будь яких обставин -вони не обучаємі.....Бомби на голову кожен день, півкраіни в руінах, півкраіни в могилах, сльози та кров річками вже течуть, крики та плач матерей,дружин та дітей-сиріт стоять над краіною кожного дня коли ховають загиблих героів, втрата всього - рідних, домівки, міста, самі вже скалічені, ціни на все - непомірні, кожного дня втрачаємо нові територіі і людей, ракетні обстріли і руйнування посилюются кожного дня, а вони все рівно: а наш Бубочка - молодець...а наш Бубочка творить історію... а наш Бубочка талантище... а наш Бубочка найкрайщий..... Це що взагалі? Це як взагалі пояснити? Це пік масовоі людськоі дурості і тупості, чи це масові суіцидальні, садо-мазохістські речі? Здається це вже психіатрія... Колись історики і, дійсно не в останню чергу, психіатри будуть давати оцінку розумовому і психічному стану суспільства, яке обрало своїм керманичем найгірший (з професійної точки зору) і найогидніший (з точки зору відсутності моральних чеснот) варіант в часі війни.... І у нашому - дуже цікавому з точки зору психіатрії - суспільстві як бачимо ще достобіса тих, які знову готові проголосувати за нього, тим самим вистріливши собі уже не у ногу, а у потилицю...... З цього маємо висновок на сьогодні: те, що цих дурнів не вбило, зробило цих дурнів ще дурнішими. Бо найгірший і найогидніших варіант вже як бачимо на низькому старті до нових виборів.....
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь таки що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні . Бо в них немає розуміння причинно-наслідкового зв'язку, і відсутній не тільки мозок але й базовий інстикт самозбереження. Бо ім дурачкам як тим солов'ям, і зараз , все по х#ям.. Знову готові проголосувати по приколу і хоч поржем.... Не наржались ще....І ці сьогоденні 31 % і є на превеликий жаль тому доказом....
23.08.2025 23:53
"А шо, за Порошенка вашого голосувати?" (С)
24.08.2025 00:35
"74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії" -
Скільки раз можна наступати на ті самі граблі?!!

На кожних виборах безліч ЛОХторату голосують за свіже-створені партії "під вибори"!!!

Ви не виліковні!!!
23.08.2025 23:54
А де Марянка Безугла?
23.08.2025 23:56
Альтернатива будь-якій "партії влади" - партія "Дай порулить"
23.08.2025 23:57
Парадоксальна українська любов: під час війни офіцер, який провалив контрнаступ, виїжджає на цивільну посаду в іншу країну, а його хочуть назад в Президенти.
24.08.2025 00:02
Провалив контрнаступ **********
24.08.2025 00:33
Почнемо обирати гетьманів- втратимо країну. Трамп і путін тільки чекають аби народ почав чубитись і когось там обирати. Вибори зараз- смерть країни і кінець нації.
24.08.2025 00:02
з цим малоросом бубнявим ви її і так
втрататите по любому - то може вже і різикнути?
24.08.2025 00:13
ми її втратимо....
24.08.2025 00:36
Партія Залужного, соромлюся спитати, це ті 200тис професійних військових, у яких ні на грош не прокинулася військова честь під час широкомасштабного нападу, але які пішли в суди щодо перерахунку пенсій по старому закону і відсудили 51млрд гривень у воюючої держави?
24.08.2025 00:03
нема ніякої партії Залужного - забудьте
24.08.2025 00:22
людина виконує свої обов'язки як посол Украніни в Британії
і виконує гарно.
24.08.2025 00:26
Інтересно що за Порошенка % від віку не залежить
24.08.2025 00:05
Я так то вижу Зеленского с компанией в СИЗО . А после решения суда в тюрьме.
24.08.2025 00:07
"Не важливо, як голосують. Важливо, як підраховують голоси" ) Вважаю за необхідне, щоб протягом наступних 15-ти років виборчі комісії усіх рівнів на усіх виборах в Україні формувалися винятково з представників держав ЄС, поки утвердяться у суспільстві демократичні цінності та відійдуть з цього світу попередні махінатори-підрахуї. Тільки так. Бо місцеві продадуться за "гречку", і проблеми з чесністю виборів підуть на чергове коло протистоянь і боротьби за справедливість. А справедливість - понад усе!!!
24.08.2025 00:40
