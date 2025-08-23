Альтернативою Зеленському українці бачать Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% - задоволені поточним вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, проц е свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня.

Запит на нові політичні партії

Станом на липень цього року 74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% — задоволені поточним вибором, ще 9% важко відповісти на запитання.

Запит на "нові обличчя" зріс порівняно із лютим 2024-го (51%), тоді як задоволення нинішніми знизилося (42%).

Також читайте: Залужний виграє вибори у Зеленського з великим відривом, - опитування. ІНФОГРАФІКА

За кого на виборах президента проголосують українці

Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% — колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Інші політики не подолали шестивідсотковий бар’єр.

За очільника ГУР Кирила Буданова готові віддати голос 5% опитаних, за командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького — 3%.

Ще 5% респондентів вказали, що не голосуватимуть, а 9% було важко відповісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод, - Шабунін про те, що українці більше довіряють ТЦК, ніж ВР. ІНФОГРАФІКА

Вибори в парламент

На виборах у парламент лідирують умовні партія "Залужного" (22%) та блок "Зеленського" (14%).

Прохідні також умовні партія "Азов" (8%), партія "Буданова" (7%), партія "Притули" (5%), партія "Разумкова" (5%) і чинна "Європейська солідарність" (8%).

Решта діючих партій, згідно з опитуванням, п’ятивідсотковий бар’єр не подолають.

Чи всі планують голосувати?

Не планують голосувати 6% опитаних, і 12% поки не визначилися з власним вибором.

Читайте: Влада витратить 2,3 мільйона на дослідження настроїв молоді вперше від початку великої війни