Альтернативою Зеленському українці бачать Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА
74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% - задоволені поточним вибором.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, проц е свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня.
Запит на нові політичні партії
Станом на липень цього року 74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії на майбутніх виборах, 17% — задоволені поточним вибором, ще 9% важко відповісти на запитання.
Запит на "нові обличчя" зріс порівняно із лютим 2024-го (51%), тоді як задоволення нинішніми знизилося (42%).
За кого на виборах президента проголосують українці
Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% — колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного.
Інші політики не подолали шестивідсотковий бар’єр.
За очільника ГУР Кирила Буданова готові віддати голос 5% опитаних, за командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького — 3%.
Ще 5% респондентів вказали, що не голосуватимуть, а 9% було важко відповісти.
Вибори в парламент
На виборах у парламент лідирують умовні партія "Залужного" (22%) та блок "Зеленського" (14%).
Прохідні також умовні партія "Азов" (8%), партія "Буданова" (7%), партія "Притули" (5%), партія "Разумкова" (5%) і чинна "Європейська солідарність" (8%).
Решта діючих партій, згідно з опитуванням, п’ятивідсотковий бар’єр не подолають.
Чи всі планують голосувати?
Не планують голосувати 6% опитаних, і 12% поки не визначилися з власним вибором.
Взагалі не важливо як їх там назвуть, якщо системно нічого не зміниться.
Виглядає наче цей рейтинг складав сам Дмитро Разумков.
Цей політтехнолог як ще тільки не перевзувався в повітрі. Нехай разом з ним ці всі тимошенки і бойки просто зникнуть.
Можливо, варто нарешті перестати продукувати десяток нових партій на чергових виборах, а сконцентруватись на ідеях і цінностях, які об'єднують чи розділяють? Це було б логічним еволюційним кроком.
Нехай навіть це опитування проводив наскрізь продермаковий "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (це дітище Джона Маккейна, вічна память, земля пухом), "https://www.iri.org/ International Republican Institute", і проводив місяць тому - але на своєму сайті Рейтинг побоявся ці дані зазначити! Здогадуєтесь, чому? Бо його з ними вже би давно обплювали! Бо вони сильно відрізняються від реальності, вони суперечать даним конкурентів Рейтингу! А пішов Рейтинг на таку аферу, вірогідно, щоб представити в очах західного виборця та політикуму підтримку ЕрЗк українським народом в питаннях війни і миру, в протистоянні ***** і його агенту Краснову!
Але я, коли перечитав інфи з цього приводу - більше схиляюсь на варіант "на експорт"....
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь таки що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні . Бо в них немає розуміння причинно-наслідкового зв'язку, і відсутній не тільки мозок але й базовий інстикт самозбереження. Бо ім дурачкам як тим солов'ям, і зараз , все по х#ям.. Знову готові проголосувати по приколу і хоч поржем.... Не наржались ще....І ці сьогоденні 31 % і є на превеликий жаль тому доказом....
Скільки раз можна наступати на ті самі граблі?!!
На кожних виборах безліч ЛОХторату голосують за свіже-створені партії "під вибори"!!!
Ви не виліковні!!!
втрататите по любому - то може вже і різикнути?
і виконує гарно.