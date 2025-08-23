УКР
Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод, - Шабунін про те, що українці більше довіряють ТЦК, ніж ВР. ІНФОГРАФІКА

Згідно з новим опитуванням, рівень довіри українців до Верховної Ради сьогодні нижче, ніж до ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

"Рівень підтримки Верховної Ради нижчий від ТЦК. Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод", - написав Шабунін.

опитування про довіру ВР

Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткові пункти для повної вибірки.

+19
Пригоди Слуг ***** повинні скінчитись або на київських каштанах або ліхтарях.
23.08.2025 19:18 Відповісти
+12
Ви перебільшуєте. Вони спокійні та крадуть як і раніше. Поки Зелідор буде тримати військовий стан - їм нічого не загрожує.
23.08.2025 19:28 Відповісти
+11
Я думаю що цей рейтинг явно завищений для слуг
23.08.2025 19:24 Відповісти
Тому що-"шо то шо" то ну і далі по тексту
23.08.2025 19:16 Відповісти
За Залужного не питали, тому друге місце ось таке.
23.08.2025 19:18 Відповісти
"соціологи отримали такі результати" ... не отримали, а намалювали, а так все правильно
23.08.2025 20:11 Відповісти
Група «Рейтинг» була створена у 2008 році, саме тоді, коли Партія регіонів активно нарощувала свій вплив після парламентських виборів 2007-го і готувалася до повернення Януковича у крісло прем'єра, а згодом і президента. В цей період у країні почали з'являтися та розвиватися нові соціологічні центри, які позиціонували себе як незалежні, але працювали в умовах політичної конкуренції, де влада і великі партії мали значні ресурси.

Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.

НАВІТЬ РЕЙТИНГ ТАКЕ ОПРИЛЮДНИВ!!! Ну то повна хана владі

Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
23.08.2025 20:18 Відповісти
РЕЙТИНГ У період з 22 по 27 липня, відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", соціологи отримали такі результати:

Володимир Зеленський - 31%;Валерій Залужний - 25%;Петро Порошенко - 6%;Кирило Буданов - 5%;Дмитро Разумков - 4%;Сергій Притула - 3%;Юлія Тимошенко - 3%;Андрій Білецький - 3%;Олексій Гончаренко - 3%;Юрій Бойко - 1%;Віталій Кличко - 1%;Інший - 2%;Недійсний бюлетень - 1%;Я не голосуватиму - 5%;Важко відповісти/Не відповів - 9%.
23.08.2025 20:23 Відповісти
31 %зеленського = 31%(Порошенко +Залужний) - нормально навіть якщо набрехали знизивши
23.08.2025 20:24 Відповісти
А хтось щей довіряє ТЦК? Вонив якомусь іншому світі живуть? Чи це самі працівники?

Поліцейського з Ужгорода Івана Белецького усунули зі служби після того, як він передав ветерану відеодоказ приниження з боку військових ТЦК. На кадрах було зафіксовано, як представники територіального центру принижували ветерана з інвалідністю, ставили образливі запитання та навіть вдарили його.
23.08.2025 19:22 Відповісти
Друге
23.08.2025 20:00 Відповісти
Я повністю довіряю ТЦК. Більше того - треба посилювати їх підрозділи.
23.08.2025 20:41 Відповісти
багато ОПЗЖ-ників чи ПартіРегіонників спробували такі "пригоди"? отож...
23.08.2025 19:22 Відповісти
завищений для всіх окрім ЗСУ,яка поліція,свириденко та сирок??ви серйозно??
23.08.2025 20:32 Відповісти
3 відсотки парламент...догралися!
23.08.2025 19:25 Відповісти
Якщо у Верховній Раді зненацька увімкнути гімн Московії, то встане половина залу...
23.08.2025 20:33 Відповісти
Веры тцк НОЛЬ. То есть получается по его словам веры ВР это меньше нуля? 🤔😁🤣
23.08.2025 19:33 Відповісти
Кому они звонят? За всю жизнь ни одного звонка мне не было и ни один знакомый и коллега не попадал на соц опрос!
23.08.2025 19:40 Відповісти
Ви або брешете, або невезучий. Опитують . Навіть на вулицях.
23.08.2025 20:06 Відповісти
То може у вс в селі підходять?
23.08.2025 20:11 Відповісти
Мені якось дзвонили - я сказав, що не можу розмовляти. Потім вони ще кілька разів передзвонювали я відморозився. Ще колись ми йшли з другом і йому подзвонили питали за кого він думає голосувати
23.08.2025 21:05 Відповісти
Если по сёлам звонят то селяни хитрожёпые никогда правду не скажут!
23.08.2025 19:41 Відповісти
А ти вже гарацкой став? Вас завозили в Україну цілими дєрєвнямі і раптом ці дєрєвєнскіє рюзкє стали гарацкімі і зневажають місцевих селян.
23.08.2025 20:49 Відповісти
ще хтось і розбирається в цих двох сортах гімна?
23.08.2025 19:43 Відповісти
Зеленському довіряють 65%. Такі рейтинги бувають тільки в диктатурах.
23.08.2025 19:43 Відповісти
какой еще международный центр анализа, что за агенты кремля? всем читать опросы от КМИСа и смотреть телемарафон где вождь Зе и его слуги урода всех перемагають😎
23.08.2025 19:48 Відповісти
ZEлідор за 6 років перетворив український парламент в безголосу, покірну обслугу офісу реZEдента. Завдячуючи мудрому наріду, кий в 2019 наголосував на незаконних позачергових виборах парламенту монобидло слуг ZEлідора, з незалежного парламенту поступово зробили "нє мєсто для діскусій", так само, як на москальських болотах, які для найвеличнішого зрадника є взірцем до якого він прагне. Єдина реально опозиційна фракція у ВР це ЄС та невелика частина Голосу, який як відомо розділився на провладних та опозиційних депутатів. ВСЕ РЕШТА це обслуга Банкової, яка голосує по команді з ОПи. Так не було ніколи за всі 35 років Незалежності, навіть за януковича у влади не було абсолютного впливу, завжди лишалися політичні противаги, які робили український парламент не схожим на москальську думу, яка штампує будь-які закони, навіть, коли вони незаконні та протирічать Конституції. Це черговий злочин V.O.Z.еленського та його 5 колони - перетворення українського пардаменту на аналог москальської "думи". Кремлівське ***** може пигатися своїм хрипатим проксі з Банкової, мальчік добряче відпрацьовує оманське бабло кремлівської гебні.
23.08.2025 19:51 Відповісти
Цікаво , а ота величезна люстра у залі Верховной Ради до сих пір висить ?
23.08.2025 20:04 Відповісти
УМЄРОВ ШМИГАЛЬ ПРЕМ"ЄРКА СИРСЬКИЙ разом набрали 45!!!!

ЯКЕ СТИДОБИЩЕ!!!

"МЕНЕДЖЕР "ЗСУ СИРСЬКИЙ в 4,5 рази менше довіра ніж до ЗСУ
А хтось запитує про Залужного ? немає в опитуванні
23.08.2025 20:13 Відповісти
там є в опитування про вибори на президента
23.08.2025 20:26 Відповісти
Порівняння довіри до "Територіального Центру Комплектування" з довірою до парламенту України - це є дно конституційного устрою України, це є черговий доказ - що Україна з парламентської Республіки перетворилася на монархію. Де "парламент" ("ВР") - є лише назвою приватного цирку монарха
23.08.2025 20:24 Відповісти
народ, не ведіться!
Це навіть не наскрізь продермаковий "Рейтинг", це якийсь клон "https://www.iri.org/ International Republican Institute" - це це фабульна дермакова контора лише для замилювання очей наззовні, іноземцям. Бо там навіть нема україномовної версії, перевірте! Саме тому вам тут дають інфографіку англійською!
23.08.2025 20:25 Відповісти
тобто насправді ще гірше у МАРОДЕРАТУ СПРАВИ!!
23.08.2025 20:27 Відповісти
3 і 5 %

Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 % Джерело: https://censor.net/ua/p3570183

23.08.2025 20:33 Відповісти
Чітко підмітили - група РЕЙТИНГ врятувала ВР від обнулення одним відсотком "від похибки "
23.08.2025 20:38 Відповісти
Ще потрібно дивитись да другий показник: скоріше довіряю
23.08.2025 20:46 Відповісти
або !скоріше боюсь сказати чесно" або група Рейтинг додала заспокійливу пілюлю МАРОДЕРАТУ
23.08.2025 20:49 Відповісти
«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.
Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції» - заявляв вова зеленський в 2019.
23.08.2025 20:50 Відповісти
 
 