Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод, - Шабунін про те, що українці більше довіряють ТЦК, ніж ВР. ІНФОГРАФІКА
Згідно з новим опитуванням, рівень довіри українців до Верховної Ради сьогодні нижче, ніж до ТЦК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня
"Рівень підтримки Верховної Ради нижчий від ТЦК. Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод", - написав Шабунін.
Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткові пункти для повної вибірки.
Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.
Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
