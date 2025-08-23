Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод, - Шабунін про те, що українці більше довіряють ТЦК, ніж ВР. ІНФОГРАФІКА

Згідно з новим опитуванням, рівень довіри українців до Верховної Ради сьогодні нижче, ніж до ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

"Рівень підтримки Верховної Ради нижчий від ТЦК. Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод", - написав Шабунін.

Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткові пункти для повної вибірки.