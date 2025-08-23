Поздравляю "слуг народа" с будущим, полным приключений, - Шабунин о том, что украинцы больше доверяют ТЦК, чем ВР. ИНФОГРАФИКА

Согласно новому опросу, уровень доверия украинцев к Верховной Раде сегодня ниже, чем к ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля

"Уровень поддержки Верховной Рады ниже ТЦК. Поздравляю "слуг народа" с будущим, полным приключений", - написал Шабунин.

Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность при предположении о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.