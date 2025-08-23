Поздравляю "слуг народа" с будущим, полным приключений, - Шабунин о том, что украинцы больше доверяют ТЦК, чем ВР. ИНФОГРАФИКА
Согласно новому опросу, уровень доверия украинцев к Верховной Раде сегодня ниже, чем к ТЦК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля
"Уровень поддержки Верховной Рады ниже ТЦК. Поздравляю "слуг народа" с будущим, полным приключений", - написал Шабунин.
Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность при предположении о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.
НАВІТЬ РЕЙТИНГ ТАКЕ ОПРИЛЮДНИВ!!! Ну то повна хана владі
Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
Володимир Зеленський - 31%;Валерій Залужний - 25%;Петро Порошенко - 6%;Кирило Буданов - 5%;Дмитро Разумков - 4%;Сергій Притула - 3%;Юлія Тимошенко - 3%;Андрій Білецький - 3%;Олексій Гончаренко - 3%;Юрій Бойко - 1%;Віталій Кличко - 1%;Інший - 2%;Недійсний бюлетень - 1%;Я не голосуватиму - 5%;Важко відповісти/Не відповів - 9%.
Поліцейського з Ужгорода Івана Белецького усунули зі служби після того, як він передав ветерану відеодоказ приниження з боку військових ТЦК. На кадрах було зафіксовано, як представники територіального центру принижували ветерана з інвалідністю, ставили образливі запитання та навіть вдарили його.
ЯКЕ СТИДОБИЩЕ!!!
"МЕНЕДЖЕР "ЗСУ СИРСЬКИЙ в 4,5 рази менше довіра ніж до ЗСУ
А хтось запитує про Залужного ? немає в опитуванні
Це навіть не наскрізь продермаковий "Рейтинг", це якийсь клон "https://www.iri.org/ International Republican Institute" - це це фабульна дермакова контора лише для замилювання очей наззовні, іноземцям. Бо там навіть нема україномовної версії, перевірте! Саме тому вам тут дають інфографіку англійською!
Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 % Джерело: https://censor.net/ua/p3570183
Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції» - заявляв вова зеленський в 2019.