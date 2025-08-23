Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на будущих выборах, 17% - довольны текущим выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля.

Запрос на новые политические партии

По состоянию на июль этого года 74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на предстоящих выборах, 17% - довольны текущим выбором, еще 9% затруднились ответить на вопрос.

Запрос на "новые лица" вырос по сравнению с февралем 2024-го (51%), тогда как удовлетворение нынешними снизилось (42%).

За кого на выборах президента проголосуют украинцы

Отвечая на вопрос: "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, если таковой есть, вы проголосуете?", 31% опрошенных указали действующего президента Владимира Зеленского, 25% - бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Другие политики не преодолели шестипроцентный барьер.

За главу ГУР Кирилла Буданова готовы отдать голос 5% опрошенных, за командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого - 3%.

Еще 5% респондентов указали, что не будут голосовать, а 9% затруднились ответить.

Выборы в парламент

На выборах в парламент лидируют условные партия "Залужного" (22%) и блок "Зеленского" (14%).

Проходные также условные партия "Азов" (8%), партия "Буданова" (7%), партия "Притулы" (5%), партия "Разумкова" (5%) и действующая "Европейская солидарность" (8%).

Остальные действующие партии, согласно опросу, пятипроцентный барьер не преодолеют.

Все ли планируют голосовать?

Не планируют голосовать 6% опрошенных, и 12% пока не определились с собственным выбором.

