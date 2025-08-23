Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА
74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на будущих выборах, 17% - довольны текущим выбором.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля.
Запрос на новые политические партии
По состоянию на июль этого года 74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на предстоящих выборах, 17% - довольны текущим выбором, еще 9% затруднились ответить на вопрос.
Запрос на "новые лица" вырос по сравнению с февралем 2024-го (51%), тогда как удовлетворение нынешними снизилось (42%).
За кого на выборах президента проголосуют украинцы
Отвечая на вопрос: "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, если таковой есть, вы проголосуете?", 31% опрошенных указали действующего президента Владимира Зеленского, 25% - бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Другие политики не преодолели шестипроцентный барьер.
За главу ГУР Кирилла Буданова готовы отдать голос 5% опрошенных, за командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого - 3%.
Еще 5% респондентов указали, что не будут голосовать, а 9% затруднились ответить.
Выборы в парламент
На выборах в парламент лидируют условные партия "Залужного" (22%) и блок "Зеленского" (14%).
Проходные также условные партия "Азов" (8%), партия "Буданова" (7%), партия "Притулы" (5%), партия "Разумкова" (5%) и действующая "Европейская солидарность" (8%).
Остальные действующие партии, согласно опросу, пятипроцентный барьер не преодолеют.
Все ли планируют голосовать?
Не планируют голосовать 6% опрошенных, и 12% пока не определились с собственным выбором.
Взагалі не важливо як їх там назвуть, якщо системно нічого не зміниться.
Виглядає наче цей рейтинг складав сам Дмитро Разумков.
Цей політтехнолог як ще тільки не перевзувався в повітрі. Нехай разом з ним ці всі тимошенки і бойки просто зникнуть.
Можливо, варто нарешті перестати продукувати десяток нових партій на чергових виборах, а сконцентруватись на ідеях і цінностях, які об'єднують чи розділяють? Це було б логічним еволюційним кроком.
"Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% - колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного."
Джерело: https://censor.net/ua/p3570197
Нехай навіть це опитування проводив наскрізь продермаковий "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (це дітище Джона Маккейна, вічна память, земля пухом), "https://www.iri.org/ International Republican Institute", і проводив місяць тому - але на своєму сайті Рейтинг побоявся ці дані зазначити! Здогадуєтесь, чому? Бо його з ними вже би давно обплювали! Бо вони сильно відрізняються від реальності, вони суперечать даним конкурентів Рейтингу! А пішов Рейтинг на таку аферу, вірогідно, щоб представити в очах західного виборця та політикуму підтримку ЕрЗк українським народом в питаннях війни і миру, в протистоянні ***** і його агенту Краснову!
Але я, коли перечитав інфи з цього приводу - більше схиляюсь на варіант "на експорт"....
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь таки що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні . Бо в них немає розуміння причинно-наслідкового зв'язку, і відсутній не тільки мозок але й базовий інстикт самозбереження. Бо ім дурачкам як тим солов'ям, і зараз , все по х#ям.. Знову готові проголосувати по приколу і хоч поржем.... Не наржались ще....І ці сьогоденні 31 % і є на превеликий жаль тому доказом....
Скільки раз можна наступати на ті самі граблі?!!
На кожних виборах безліч ЛОХторату голосують за свіже-створені партії "під вибори"!!!
Ви не виліковні!!!
втрататите по любому - то може вже і різикнути?
і виконує гарно.