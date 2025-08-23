РУС
Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на будущих выборах, 17% - довольны текущим выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля.

Запрос на новые политические партии

По состоянию на июль этого года 74% респондентов хотели бы видеть новые политические партии на предстоящих выборах, 17% - довольны текущим выбором, еще 9% затруднились ответить на вопрос.

Запрос на "новые лица" вырос по сравнению с февралем 2024-го (51%), тогда как удовлетворение нынешними снизилось (42%).

Также читайте: Залужный выиграет выборы у Зеленского с большим отрывом, - опрос. ИНФОГРАФИКА

опрос о политических партиях

За кого на выборах президента проголосуют украинцы

Отвечая на вопрос: "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, если таковой есть, вы проголосуете?", 31% опрошенных указали действующего президента Владимира Зеленского, 25% - бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Другие политики не преодолели шестипроцентный барьер.
За главу ГУР Кирилла Буданова готовы отдать голос 5% опрошенных, за командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого - 3%.

Еще 5% респондентов указали, что не будут голосовать, а 9% затруднились ответить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поздравляю "слуг народа" с будущим, полным приключений, - Шабунин о том, что украинцы больше доверяют ТЦК, чем ВР. ИНФОГРАФИКА

опрос о выборах президента

опрос

Выборы в парламент

На выборах в парламент лидируют условные партия "Залужного" (22%) и блок "Зеленского" (14%).

Проходные также условные партия "Азов" (8%), партия "Буданова" (7%), партия "Притулы" (5%), партия "Разумкова" (5%) и действующая "Европейская солидарность" (8%).

Остальные действующие партии, согласно опросу, пятипроцентный барьер не преодолеют.

опрос

Все ли планируют голосовать?

Не планируют голосовать 6% опрошенных, и 12% пока не определились с собственным выбором.

Читайте: Власти потратят 2,3 миллиона на исследование настроений молодежи впервые с начала большой войны

Топ комментарии
+25
Дожилися.

Партія Притули... цей нарід невиліковний.
23.08.2025 22:20 Ответить
+19
Який Зелужний? Зебіли не виліковні
23.08.2025 22:18 Ответить
+17
Партія притули......треба тілька з цієї країни її не врятувати
23.08.2025 22:21 Ответить
Міклуха прийшов по завданню Подляка
23.08.2025 23:04 Ответить
пезов прийшов за командою ПОДОЛЯКА
23.08.2025 23:03 Ответить
Демократія є недосконалою, але людство нічого кращого не вигадала. Цей вислів, який часто асоціюють з Вінстоном Черчиллем, означає, що хоча демократія має недоліки, вона залишається найкращою формою державного устрою, яку винайшло людство, оскільки вона забезпечує індивідуальну свободу, рівність, участь громадян у прийнятті рішень та відповідальність держави перед народом.
23.08.2025 23:05 Ответить
тут половина ПОДЛЯКОФЕРМСЬКИХ - рейтинг їм показав 31 й це ще завищено !!! БО Рейтинг це контора ОПЗЖ та Яника
23.08.2025 23:10 Ответить
Так себе рейтинг.
23.08.2025 23:11 Ответить
Більшої помийки ніж "рейтинг" на даний момент не існує.
23.08.2025 23:12 Ответить
Залужний це проект єрмака. Це зрозуміло всім хто дійсно слідкував за ситуацією. Віл нього потрібно тільки одне - імунітет від переслідування за Законом. Іншими словами, можливість уникнути правосуддя і "тихо підти в ліс". Питання чи потрібен нам Президент-інвалід і ніякий дипломат риторичне. Всі "зелені" засоби інформації прямо облизують Залужного. Ну прямо святий і поцілований в лобик самим Господом нашим Ісусом Христом... Тьфу на ці лестощі... Не забувайте що Залужний не пішов в опозицію... Нам готують оновлені біографії, вигаданих героїв і казки про подвиги, які ніхто не помітив... Українці, шануймось! Голосуйте виключно за представників своєї нації.
23.08.2025 23:14 Ответить
Ага. Саме тому Єрмак 2 роки вів з ним війну і по суті звільнив з ЗСУ.
23.08.2025 23:15 Ответить
Та не було ніякої війни! Суцільний договорняк. Написав і захистив докторську і Ківалова, ще вчився в двох місцях... Як він на це час знаходив? Та ще й ходив на всі весілля-застілля. Ну прямо "дєдушка Лєнін" - "самий чєловєчний человєк"-гєнерал... Я не вірю в чудеса і суперпродуктивність осіб віку Залужного. Я бачив живого Піночета і бачив живого Залужного. Отсанньому до Піночета не те що далеко, а взагалі вони з інших світів... А чи потрібна нам взагалі посада Президента? Зміна Премєра в Парламенті простіша за національні вибори. Якби той же зєлєнскій був премєром обраним в Парламенті то вже б сидів тюрязі і ми про нього навіть не згадували...
23.08.2025 23:27 Ответить
За вашою думкою єрмак топить за Залужного щоби прибрати Клоуна? Чи що?
23.08.2025 23:30 Ответить
це боти між собою дискутують про ху є ху
23.08.2025 23:37 Ответить
При таких обємах розкрадання бюджету потрібно якось виходити з гри так щоб "зберегти нацарьоване". Єдина можлива гарантія збереження поцупленого і своєї шкури це "свій" наступник. Зєлєнскій і єрмак настільки дискредитовані, а ненависть, особливо до єрмака на найвищому рівні!, що їм потрібно аби про те що новий през "свій" не переймались. Це дасть час на зникнення і підчищання слідів. Інакше можна втратити життя і гроші. Якщо просто втекти то знайдуть і притягнуть. Треба підти легітимно передавши владу.
23.08.2025 23:42 Ответить
браво ПОДЛЯЧИННЯ
23.08.2025 23:36 Ответить
В Україні зростає попит на справедливість і підзвітність, а не на нові політичні партії.
Взагалі не важливо як їх там назвуть, якщо системно нічого не зміниться.
Виглядає наче цей рейтинг складав сам Дмитро Разумков.
Цей політтехнолог як ще тільки не перевзувався в повітрі. Нехай разом з ним ці всі тимошенки і бойки просто зникнуть.
Можливо, варто нарешті перестати продукувати десяток нових партій на чергових виборах, а сконцентруватись на ідеях і цінностях, які об'єднують чи розділяють? Це було б логічним еволюційним кроком.
23.08.2025 23:15 Ответить
Плюсанув. Але зауважу, що з нашим народом на виборах зазвичай перемагає "гречка", а не ідея і цінності.
23.08.2025 23:27 Ответить
2025 рік -готували навіть у США до виборів Притули?
23.08.2025 23:38 Ответить
Тобто, Зєля з Єрмаком можуть спати спокійно.

"Відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% опитаних вказали чинного президента Володимира Зеленського, 25% - колишнього головкома ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного."

Джерело: https://censor.net/ua/p3570197
23.08.2025 23:15 Ответить
Там не змодельований другий тур. В ньому Залужний робить Вову без варіантів. Невже ви такі тупі, що тре пояснювати очевидні речі?
24.08.2025 00:13 Ответить
Шило на мило.
23.08.2025 23:26 Ответить
навпаки - мило на шило. Для "увидеть мир и сойтись на середине с *****" нинішні ходять з милом, а нам потрібне шило, щоб проткнути *****!
23.08.2025 23:38 Ответить
Зміняти Зє-! на За-!
23.08.2025 23:27 Ответить
Я - за.
23.08.2025 23:29 Ответить
Пацани! Дак, 74 проценти, не 73 вже??
23.08.2025 23:28 Ответить
народ, не ведіться!
Нехай навіть це опитування проводив наскрізь продермаковий "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (це дітище Джона Маккейна, вічна память, земля пухом), "https://www.iri.org/ International Republican Institute", і проводив місяць тому - але на своєму сайті Рейтинг побоявся ці дані зазначити! Здогадуєтесь, чому? Бо його з ними вже би давно обплювали! Бо вони сильно відрізняються від реальності, вони суперечать даним конкурентів Рейтингу! А пішов Рейтинг на таку аферу, вірогідно, щоб представити в очах західного виборця та політикуму підтримку ЕрЗк українським народом в питаннях війни і миру, в протистоянні ***** і його агенту Краснову!
23.08.2025 23:32 Ответить
ні не так - це вкид слідом за КАТРІН про команду Залужного на Х - це ПРОВОКАЦіЯ!!!
23.08.2025 23:40 Ответить
а може і так...
Але я, коли перечитав інфи з цього приводу - більше схиляюсь на варіант "на експорт"....
23.08.2025 23:43 Ответить
И цирк битком, и клоунов как грязи, но почему то, ****, не смешно
23.08.2025 23:51 Ответить
Дивлюся на результати цього опитування ,читаю деякі комменти і тихо так реально офігіваю......Ну не хоче нація існувати...Не хоче !!! І від цього РЕАЛЬНО страшно, що виборці Зеленського ні за будь яких обставин -вони не обучаємі.....Бомби на голову кожен день, півкраіни в руінах, півкраіни в могилах, сльози та кров річками вже течуть, крики та плач матерей,дружин та дітей-сиріт стоять над краіною кожного дня коли ховають загиблих героів, втрата всього - рідних, домівки, міста, самі вже скалічені, ціни на все - непомірні, кожного дня втрачаємо нові територіі і людей, ракетні обстріли і руйнування посилюются кожного дня, а вони все рівно: а наш Бубочка - молодець...а наш Бубочка творить історію... а наш Бубочка талантище... а наш Бубочка найкрайщий..... Це що взагалі? Це як взагалі пояснити? Це пік масовоі людськоі дурості і тупості, чи це масові суіцидальні, садо-мазохістські речі? Здається це вже психіатрія... Колись історики і, дійсно не в останню чергу, психіатри будуть давати оцінку розумовому і психічному стану суспільства, яке обрало своїм керманичем найгірший (з професійної точки зору) і найогидніший (з точки зору відсутності моральних чеснот) варіант в часі війни.... І у нашому - дуже цікавому з точки зору психіатрії - суспільстві як бачимо ще достобіса тих, які знову готові проголосувати за нього, тим самим вистріливши собі уже не у ногу, а у потилицю...... З цього маємо висновок на сьогодні: те, що цих дурнів не вбило, зробило цих дурнів ще дурнішими. Бо найгірший і найогидніших варіант вже як бачимо на низькому старті до нових виборів.....
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь таки що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні . Бо в них немає розуміння причинно-наслідкового зв'язку, і відсутній не тільки мозок але й базовий інстикт самозбереження. Бо ім дурачкам як тим солов'ям, і зараз , все по х#ям.. Знову готові проголосувати по приколу і хоч поржем.... Не наржались ще....І ці сьогоденні 31 % і є на превеликий жаль тому доказом....
23.08.2025 23:53 Ответить
"74% респондентів хотіли б бачити нові політичні партії" -
Скільки раз можна наступати на ті самі граблі?!!

На кожних виборах безліч ЛОХторату голосують за свіже-створені партії "під вибори"!!!

Ви не виліковні!!!
23.08.2025 23:54 Ответить
А де Марянка Безугла?
23.08.2025 23:56 Ответить
Альтернатива будь-якій "партії влади" - партія "Дай порулить"
23.08.2025 23:57 Ответить
Парадоксальна українська любов: під час війни офіцер, який провалив контрнаступ, виїжджає на цивільну посаду в іншу країну, а його хочуть назад в Президенти.
24.08.2025 00:02 Ответить
Провалив контрнаступ **********
24.08.2025 00:33 Ответить
Почнемо обирати гетьманів- втратимо країну. Трамп і путін тільки чекають аби народ почав чубитись і когось там обирати. Вибори зараз- смерть країни і кінець нації.
24.08.2025 00:02 Ответить
з цим малоросом бубнявим ви її і так
втрататите по любому - то може вже і різикнути?
24.08.2025 00:13 Ответить
Партія Залужного, соромлюся спитати, це ті 200тис професійних військових, у яких ні на грош не прокинулася військова честь під час широкомасштабного нападу, але які пішли в суди щодо перерахунку пенсій по старому закону і відсудили 51млрд гривень у воюючої держави?
24.08.2025 00:03 Ответить
нема ніякої партії Залужного - забудьте
24.08.2025 00:22 Ответить
людина виконує свої обов'язки як посол Украніни в Британії
і виконує гарно.
24.08.2025 00:26 Ответить
Інтересно що за Порошенка % від віку не залежить
24.08.2025 00:05 Ответить
Я так то вижу Зеленского с компанией в СИЗО . А после решения суда в тюрьме.
24.08.2025 00:07 Ответить
